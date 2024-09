Fue a The Floor, su novio la sorprendió en vivo y enterneció a Guido Kaczka: “Cómo me gusta el amor”

Fue a The Floor y fue sorprendida por su pareja en vivo (Video: The Floor/ El Trece)

A lo largo de sus emisiones, el programa The Floor (El Trece) se destacó por ser el escenario de divertidas anécdotas, llamativas historias de vida o inesperadas respuestas de algunos participantes. En ese marco, en una nueva edición, una joven fue sorprendida en vivo por su pareja, quien tuvo un romántico gesto hacia ella. La jugadora, llamada Nadia, no pudo ocultar su asombro y la situación enterneció a Guido Kaczka, el conductor del show.

La apasionante escena sucedió durante el segundo mano a mano del programa. Martín, el participante elegido por el random como el desafiante, decidió elegir a Nadia, una peluquera canina, como su contrincante en la categoría de “fauna americana”. En el momento en que subió al estrado, Guido le hizo algunas preguntas con el objetivo de conocerla mejor. Así, la primera consulta que le hizo fue: “¿Con quién viniste?”.

“Con mi amorcito”, fue la sencilla respuesta que dio la joven, desatando la felicidad del conductor, que no tardó en interactuar con el joven en cuestión: “Ey amorci, ¿qué hacés con las flores?”. “Ah, ¡estás a full! ¿qué?, ¿tenés unas flores para darle?”, dijo al notar el regalo que tenía entre sus manos y lo invitó a unirse en el piso: “Vení a dárselas. Pero claro, si tenés las flores ahí ¿qué vas a esperar? No importa el resultado del duelo. Claro, lo que importa es el amor, chicos”.

Sin dudarlo ni un segundo, el hombre abandonó la tribuna en medio de los aplausos de todos los presentes y se acercó con timidez al actor de Rincón de Luz. En ese clima, el joven estrechó su mano, le dio el ramo a su pareja y luego le dio un tierno beso en la mejilla. “No puede hablar, no puede hablar”, comentó Nadia, mientras su novio intentaba volver lo más rápido posible a su lugar.

“Pero escuchame, la vino a ver con unas flores, estaba ahí, qué bueno, qué hermoso. Cómo me gusta el amor”, cerró Guido para continuar con el programa. El duelo comenzó, las imágenes aparecieron en la pantalla y luego de un duelo lleno de tensión, Nadia se convirtió en la ganadora y no dudó en reflexionar acerca de lo sucedido: “No solo me va bien en el juego, sino también en el amor”. Sin embargo, la suerte de la participante llegó a su fin en el tercer duelo, cuando perdió frente a Iara.

Reveló que estuvo "casi muerto" hace meses y dejó sin palabras a Guido Kaczka

Días atrás, el conductor del ciclo vivió otra situación inesperada cuando uno de los participantes le confesó que había estado “casi muerto”. Todo comenzó cuando uno de los participantes ganó una serie de duelos en el programa. Guido le dio la posibilidad de seguir retando al resto de los jugadores o retirarse con la frente en alto y esperar a que alguien quiera retarlo a él. “Guido, la vida me desafía constantemente”, respondió el jugador tras unos segundos de reflexión, sorprendiendo a Kaczka, quien luego repreguntó: “¿La vida te desafía mucho?”. Ante este panorama, el hombre agregó una pequeña reflexión: “Sí, igual a todos nos desafía. No, la vida te da, la vida te da”.

Ante estas palabras por parte del también conductor de Los 8 Escalones (El Trece), Facundo reveló el problema médico que atravesó un tiempo atrás: “Vengo de estar operado del corazón hace cuatro meses, casi muerto, así que mirá si no voy a desafiar”. Ante esta confesión hubo unos segundos de silencio, pero rápidamente Guido se recuperó y lo felicitó por la decisión de seguir adelante con el programa: “Podría ser todo al revés, después de ser operado del corazón, casi muerto, por ahí te guardás, pero quiere vivir la vida intensamente”. Tras una serie de intensos desafíos, el ingeniero industrial llegó al duelo final de la jornada y se transformó en el nuevo ganador de los tres millones de pesos.