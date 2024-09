Fernando Burlando confirmó si será el abogado de Pampita en su separación de Roberto García Moritán

La palabra del abogado Fernando Burlando

En medio del escándalo entre Pampita y Roberto García Moritán corrió la versión de que el abogado Fernando Burlando, amigo de la pareja, sería quien intervenga para patrocinar a la modelo.

Teleshow habló con Burlando y expresó: “Ninguno de los dos habló conmigo. Yo no puedo imaginarme otra situación que no sea esa familia unida. Vi expresiones de amor durante todo este tiempo que realmente no puedo pensar en que no estén juntos. Es una familia hermosa, pero aparte nadie me consultó a mí, nadie me dijo nada, a mí a Fernando Burlando. Y tampoco me metería más allá de lo que ellos me pidan. Y realmente ahí hay como un hermetismo”.

“A mí no me consultó nadie. Sí estoy obviamente en el minuto a minuto para saber cómo están de salud, si están bien, pero que no puedo imaginarme que una familia así esté realmente rota. No cabe en mi imaginación” concluyó el abogado quien compartió mucho tiempo con la pareja ya que junto a Barby Franco son vecinos, y sus hijas, Anita y Sarah se ven a diario para jugar.

Ángel de Brito ha revelado detalles impactantes sobre la separación de Pampita y Roberto García Moritán a través de su cuenta en la red social X. El conductor de LAM fue claro al afirmar: “La separación es definitiva. Avanza el divorcio”. Además, se ha conocido que Pampita ha puesto ciertas condiciones para su próxima entrevista con Susana Giménez , lo que ha generado aún más expectativas sobre lo que podría revelar en esa conversación.

La separación de la pareja generó un gran revuelo en los medios y entre sus seguidores. Según De Brito, Pampita no ha dado declaraciones oficiales ni en privado sobre el tema, lo que ha incrementado aún más especulación y el interés público.

Pampita de fiesta de cumpleaños y sin anillo

En medio de rumores de crisis matrimonial, Pampita Ardohain fue vista sin su anillo de casada, lo que ha intensificado las especulaciones sobre su relación con Roberto García Moritán . La modelo fue captada por la prensa mientras se dirigía a grabar su participación en el programa Los 8 Escalones, y aunque evitó hacer declaraciones, su mano izquierda sin alianza no pasó desapercibida.

En medio de los rumores de crisis, Pampita celebró el cumplaños de la madrina de Anita

La situación se ha vuelto más intrigante debido a la reciente celebración del cumpleaños de Luciana Pizzoloruss, madrina de Ana, la hija de Pampita y García Moritán. En el evento, Pampita se mostró muy animada y compartió imágenes en su perfil de Instagram, donde se la ve disfrutando junto a amigas cercanas como Barby Franco, Julieta Novarro, Estefanía Novillo y Puli Demaría. La fiesta tuvo lugar en un conocido restaurante de la Costanera y, a pesar de los rumores, la modelo parecía estar en un buen estado de ánimo.

Hace una semana comenzaron a circular rumores sobre una posible crisis en la pareja, que lleva cinco años de relación y tiene una hija en común, Anita. Las versiones hablan de negociaciones de divorcio y acuerdos prenupciales, aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido todos estos rumores que circulan en la prensa.

En tanto ayer al mediodía en el programa “A la tarde” interceptó a Roberto García Moritán cuando salía de un restaurante en el barrio de Palermo . El empresario evitó hablar de su vida privada y se limitó a decir: “Hablemos de cosas importantes. Pasan muchas cosas en el país”. Sin embargo, admitió que “nada me llama la atención de lo que está pasando últimamente” y fue contundente cuando le preguntaron por su anillo de casado, mostrando su mano izquierda donde se pudo ver que él aún lo lleva puesto. Y agregó no saber si su mujer lo usaba y dijo: “Pampita se lo quita para dormir”