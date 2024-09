Controvertidos, del recuerdo y calientes: los momentos de los Premios Martín Fierro de los que seguimos hablando

Las palabras de Benjamín Vicuña que generaron un tenso momento con Pampita y Roberto García Moritán en el Martín Fierro 2023. El súper beso de Nancy Dupláa y Carla Peterson. El discurso en donde Jorge Lanata habló por primera vez de la grieta

Quienes fueron criados por la televisión conocen el verdadero significado de levantar fuerte con las manos un envase de shampoo, pero puede ser un cepillo o una botellita de agua, y soltar las palabras “gracias Aptra”. Se puede actuar un llanto espamentoso, se puede agradecer a amigos y vecinos e incluso está permitido agradecer a Dios en un discurso para una audiencia imaginaria. Si lo hiciste es porque alguna vez te sentaste a comer con ellos, amaste y, por qué no, sufriste los Premios Martín Fierro. Su trascendencia en la cultura pop nacional es innegable y en sus 65 años de historia entregó grandes momentos.

En una muestra siempre caprichosa, estos son algunos de los momentos que se volvieron inolvidables y que siguen resonando como carne de memes, viralizados hasta el hartazgo y repetidos en todo tipo de charlas, desde las divertidas hasta las que definen momentos políticos. Las que siguen escandalizando y siguen siendo revisitadas cada por tres, las que marcan un clima de época o las que, tan solo y no es poco, nos dan ganas de besarnos más.

Benjamín Vicuña y el discurso más comentado de los Martín Fierro 2023 frente a Pampita y Roberto García Moritán: “Argentina me dio un amor”

El llamativo furcio de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro: "Argentina me dio un amor" (Premios Martín Fierro 2023, Telefe)

“Muchas gracias a este país, a propósito de esta fecha tan importante, que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos maravillosos... Me dio un amor... ¡Me dio tantas cosas!”. Benjamín Vicuña ganó como mejor actor protagónico por su rol en El Primero de Nosotros en la entrega del año pasado y sus palabras, justo cuando las cámaras tomaban a una sonriente Pampita, con un Roberto García Moritán serísimo a su lado, se detuvieron en su “me dio un amor” y el rostro de felicidad de la animadora. Las redes sociales completaron la telenovela en los minutos más virales de la ceremonia.

“Ahora uno lo ve más tranquilo y digo ‘qué bonito’. ¡No estuvo tan mal el discurso!”, señaló, risueño en un especial posterior que realizaron a la fiesta. “Dije lo que tenía que decir en el momento preciso, con la emoción, con los nervios... Me emociona ver a mi hijo (Bautista) ahí, fue hermoso tenerlo cerquita”, aseguró. “Me da pena el chiste, el fake o como se llame de este pequeño furcio, polémico, porque se pierde el sentido de lo que quise decir que me parece que es más importante y que tiene que ver con el contenido del programa y con una dedicatoria real”, se defendió. Al final, terminó disculpándose. “Quizás estuve mal”, admitió.

Jorge Lanata habla por primera vez de la grieta política en su discurso del Martín Fierro 2013 en el Teatro Colón

Jorge Lanata habla por primera vez de la grieta política de la Argentina (Video: Premios Martín Fierro 2013, Telefe)

“Hay una división irreconciliable en la Argentina y es lo peor que nos pasa. Y va a trascender a este Gobierno. La grieta igual va a permanecer, porque ya no es política, es cultural en sentido extenso”. Con esa frase Jorge Lanata en los Martín Fierro 2013, con el Teatro Colón en su esplendor —una decisión que trajo mucha discusión al reemplazarse las tradicionales cenas por un evento en el emblemático lugar — acuñó un término sobre la profunda división o polarización política y social de esos años en donde Cristina Fernández gozaba de su segundo mandato presidencial.

Siempre provocativo, el conductor de Periodismo para todos utilizó esa dicotomía para expresar un sentir que iba más allá de las ideas políticas y que, incluso hoy y tal como el periodista lo había vaticinado, está más vigente que nunca. “Lo que hice aquella noche de 2013 solo fue describir lo que veía a mi alrededor. Y lo que veía a mi alrededor era la grieta. Desde entonces soy, para muchos, el ‘autor’ de la grieta. Y no es así; solo describí lo que pasaba”, recordó desde su programa cuando se cumplía una década de su discurso. Sin embargo, la “invención” del periodista venía de muchos más lejos: 1989.

“¡Aguante la ficción, carajo!”: María Valenzuela y una frase inoxidable en los Martín Fierro

“Aguante la ficción, carajo”: María Valenzuela y una frase en los Martín Fierro que llega hasta hoy (Video: Premios Martín Fierro 2000, Azul TV)

Era el año 2000 y el mundo asistía al nacimiento de un fenómeno que no conocía fronteras: los reality shows. Con Gran Hermano a la cabeza, pero con otros como Expedición Robinson (el actual Survivor de Telefe) y El Bar como las mayores novedades en los mercados internacionales de venta de contenidos audiovisuales de esos años, la irrupción de unos desconocidos deseosos de tener su rato de fama había instalado el debate sobre el lugar que tendrían los actores argentinos. El grito de María Valenzuela en la celebración de Aptra no dejó dudas en dónde estaba parada.

La actriz había ganado por su rol en Primicias como Actriz protagonista de telenovela y después de un enfático discurso, remató con su “¡Aguante la ficción, carajo!”. En agosto del año pasado ella misma hacía memoria sobre ese episodio. “Qué lindo momento. Emocionante”, contó en Poco correctos, sobre su felicidad por aparecer en memes y stickers, entre redes sociales y conversaciones de WhatsApp. “Tengo un sticker de Meryl Streep diciendo ‘aguante la ficción, carajo’. ¡Está bueno!”, señaló, divertida.

Alejandro Romay y su recordadísimo discurso de 10 minutos en los Martín Fierro

Alejandro Romay y un recordadísimo discurso de 10 minutos en los Martín Fierro (Video: Premios Martín Fierro 1998, América)

En la TV se repite una y otra vez que “los tiempos son tiranos”. El gran Alejandro Romay, uno de los hacedores de nuestra industria televisiva, el que consiguió transformar a la diva del cine de la era de oro, Mirtha Legrand, en la anfitriona de las mesas más famosas de nuestro país y alma mater de Canal 9 como de muchísimos de éxitos, fue homenajeado en los Martín Fierro de 1998.

Siempre grandilocuente, el Zar batió un récord para la ceremonia: su discurso duró 10 minutos, una maratón de verborragia frente al pedido de que los agradecimientos duren entre 30 segundos y un minuto. Al final, cuando se despidió, terminó olvidándose el galardón en el atril porque, claro, su premio era otro. Alejandro Fantino incluso reconoció que fue uno de los que arrancó los gritos celebratorios en la fiesta para “El ultimo Quijote del espectáculo argentino”, como le gustaba llamarse a si mismo. Incluso Miguel Ángel Rodríguez, en el Videomatch de aquel tiempo, llegó a parodiarlo.

Julio Chávez se dedicó el Martín Fierro por El Puntero a sí mismo: “Me lo merezco”

Julio Chávez se dedicó el Martín Fierro por El Puntero a sí mismo: “Me lo merezco” (Video: Premios Martín Fierro, El Trece)

Hombre fundamental de teatro, sobre todo, y de cine, Julio Chávez dejó de lado la modestia a un lado en los Premios Martín Fierro 2012. La estatuilla que distingue lo mejor de la pantalla chica era lo que más deseaba. Cuando ganó el galardón como Actor protagonista de unitario y/o miniserie por su enorme trabajo en El Puntero no anduvo con rodeos, ni falsa humildad. “Yo deseaba mucho este premio porque me lo merezco”, afirmó muy emocionado frente a sus colegas y compañeros que lo ovacionaban.

Más tarde explicó sus palabras. “Si lo hubiera pensado no lo hubiera dicho. Puede sonar antipático, pero como tengo fama de antipático, ya no me importa”, dijo. “Llamó la atención mi emoción. Yo tomé la decisión de que no me iba a hacer el cool con algo que estaba deseando. Quería articular lo que me pasaba. Hay mucha gente que pertenece a una colonia artística y yo siempre sentí que me faltaban 4 pesos para poder pertenecer”, señaló, más tarde en una entrevista con el canal TN.

El incómodo momento de Natalia Oreiro en los Martín Fierro cuando ganó como actriz por Sos mi vida

El incómodo momento de Natalia Oreiro en los Martín Fierro cuando ganó como actriz por Sos mi vida (Video: Intrusos)

Uno de los momentos más controvertidos de la fiesta que muchos aman y otros aman odiar. Natalia Oreiro se impuso como Mejor actriz protagonista de comedia por Sos mi vida gracias a su personaje de La Monita. Emocionada, cuando llegó el momento de agradecer una serie de silbidos y gritos se escucharon en el salón de La Rural. “Bueno, simplemente quería decirles muchísimas gracias a todos”, dijo, en aquel momento, breve y entre lágrimas.

“Ella mira al lugar de donde vienen los chiflidos, mira hacia su derecha y, según dicen, podrían haber venido los chiflidos de la mesa 15 que era la de Casados con hijos. Algunos creen que esos chiflidos podría venir del lado de Florencia Peña”, aseguraba Jorge Rial desde Intrusos un día después del evento y sumaba a Nancy Dupláa, otra de las nominadas como posible autora. Sin embargo, pasaron 7 años y fue la propia Oreiro quien salió por teléfono al aire en un programa que tenía Florencia para desmentir la versión de una vez por todas. “No hay nada malo entre nosotras. Como no pasó nada, lo aclaramos en ese momento. Sos una flor de persona”, aseguró Natalia, derribando el rumor.

Sol Pérez y un criticadísimo vestido en los Martín Fierro que destapó todos los prejuicios: el rotundo gesto de apoyo de Pampita

El vestido de Sol Pérez que dio que hablar en los Martín Fierro y el fuerte apoyo de Pampita (Video: Pampita Online)

En 2018 Sol Pérez piso por primera vez la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de ese año y su look recibió una ola de comentarios desafortunados que iban desde unos pocos que solo objetaban el vestido hasta los que iban más allá y rozaban o directamente caían en la misoginia y la discriminación. “Hay que vestirse para gustarse a uno mismo no a los demás. Fomentamos la agresión, el caretaje, el vivir para gustarle al resto. Que triste vivir así. Yo vivo para sentirme bien conmigo misma”, se defendía la influencer desde Twitter, hoy X, ante la estampida de comentarios desagradables.

Calificada como la peor vestida de aquella gala, la actual panelista de Cortá por Lozano demostró su punto de vista, el de que era cuestionada no solo por lo que vestía sino que por su tipo de cuerpo atlético y su perfil mediático. En pleno aire televisivo Pampita se ofreció a intercambiar atuendos. El mismo vestido en el cuerpo de la modelo y conductora no obtuvo la misma recepción que la de Sol. El fallo fue otro: “A mí me encanta, pero no para el premio”, “no es el vestido, es el contexto”, “es más para una fiesta”, le dijeron. “Tu look fue criticado, pero para mí fue por las curvas. ¿Hay que taparle el cuerpo hermoso que tiene?”, sentenció Carolina.

El look de Sol Pérez en el Martín Fierro de 2018 que destapó lo peor de las redes

Besos y más besos en los Martín Fierro: el festejo de Carla Peterson y Nancy Dupláa, el piquito de Lali Espósito con Mariana Genesio y el chape de Luciano Castro con Juan Minujín

Besos y más besos en los Martín Fierro: los más recordados

Mucho festejo por los reencuentros con triunfos, euforia, alcohol y brindis y a los famosos les pinta el amor. Si hay besos de ficción, que también haya entre terna y terna. Un repaso por momentos de amor en todas sus formas. Carla Peterson terminó en un tremendo chape con Nancy Dupláa cuando le ganó a su compañera en la terna de Actriz de comedia por el protagónico de las dos en 100 días para enamorarse. Agustina Cherri y Calu Rivero, mimosas en la mesa de Mis amigos de siempre.

Andrea Rincón y un beso celebratorio al Mono de Kapanga, con quien tuvo un breve romance, tras alzarse vencedora como Actriz de reparto por La Leona. Lali Espósito y un piquito con Mariana Genesio Peña, su compañera de El fin del amor. Y también Luciano Castro y Juan Minujín, que no quisieron ser menos que Dupláa y Peterson, sus compañeras de tira.