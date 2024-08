Adrián Suar se encontró con John Travolta e hizo una divertida comparación: los detalles de la charla

La charla íntima entre Adrián Suar y John Travolta: gestos de cariño, comparaciones y consejos de baile

Desde su llegada al país, John Travolta no quiso perderse ningún aspecto de la cultura argentina: desde sus paisajes hasta su música y gastronomía. Fue así como en cuestión de días, el estadounidense visitó Bariloche y luego se trasladó a Buenos Aires para vivir en carne propia un clásico show de tango. En ese marco, uno de los que se acercó a dialogar con la figura de Hollywood fue Adrián Suar, quien aprovechó la estadía del intérprete de Fiebre de sábado en la noche para mostrarle su admiración, charlar con él y hasta pedirle consejos.

“Me encontré con el gran John Travolta”, comenzó diciendo el artista argentino, junto a un emoji de corazón en un posteo que acompañaba las fotos de su encuentro con el estadounidense. En la foto se puede ver al intérprete de Pulp Fiction –que lucía un saco de terciopelo azul oscuro y jean– junto al productor televisivo –que vestía un suéter marrón oscuro– posando en un restaurante. En la siguiente imagen de la publicación de Suar, el actor mostró el fuerte abrazo que ambos se dieron, reflejando la amistad y la confianza que se tienen.

El encuentro íntimo entre Adrián Suar y John Travolta: chistes y consejos de baile

Pero más allá de mostrar estas postales del encuentro, la figura de la televisión argentina también detalló parte de la charla que tuvieron. “Hablamos mucho de cine, pero ambos coincidimos en charlar sobre nuestra verdadera pasión: el baile. Me dio algunos consejos para la pista. Él la rompió con Fiebre de Sábado por la noche y yo le conté de mi swing con La quiero a morir, relató Suar en tono humorístico, fiel a su estilo, junto a emojis de risa.

Como si fuera poco, acompañó la anécdota de su noche con un compilado que intercalaba las escenas de Travolta bailando en Fiebre de sábado por la noche y sus movimientos en la pista en 22, el loco, la cual se lanzó en 2001, tras el éxito de Poliladron. Entre los comentarios de la publicación se destacó el de Tomás Kirzner –su hijo fruto de su relación con Araceli González–, quien escribió: “Hacen re linda pareja los felicito”.

El abrazo entre John Travolta y Adrián Suar

En esa misma línea se sumó Aníbal Pachano, quien escribió: “Qué gracioso, Suar igualito a Travolta”. Por su parte, Alex Caniggia destacó el nivel de ambos actores: “Los uno con los uno, amigo”. Ángel de Brito también expresó: “Para cuándo un musical en la calle Corrientes”. Con un gesto de humor, Mariano Iúdica sostuvo: “Uno es actor versátil, dúctil, multitonos y con un estilo único e irrepetible. El otro es John Travolta, creo”.

Tras su paso por la ciudad de Bariloche, John Travolta causó furor al arribar a Buenos Aires, acompañado por su hermana y su hijo, para continuar disfrutando de sus vacaciones en familia. Así la cosa, la figura del cine visitó una reconocida tanguería ubicada en el barrio porteño de Barracas.

El actor reservó una mesa en el área VIP del lugar para no perderse el show de tango. Sin embargo, con el objetivo de mantener el bajo perfil, hizo la reservación bajo otro nombre, lo que ocasionó la sorpresa del personal. “La verdad no lo esperábamos. No lo podíamos creer. Se ve que ya había cenado porque llegó a las 10.10. Sacó la entrada para el VIP junto a su hermana y su hijo. Fue muy amable. Llegó y preguntó si era posible que no le tomáramos fotos. Después nos comentó que si esperábamos a que todos se fueran él se iba a sacar fotos. Luego del show pidió que el elenco subiera al VIP. Él nos dijo que cuando estaba en Argentina siempre pasaba por la puerta porque siempre se hospedaba en la casa de alguien que vivía en Quilmes”, comentó Soledad Soler, esposa del director artístico Fernando Soler y encargada de la gerencia de eventos, en charla con Teleshow.

Agradecido por el trato que le habían dado, el artista aseguró que volvería a visitar la tanguería. “Verdaderamente nos llenó de alegría todo lo que nos dijo, nos comentó que iba a volver porque el show había superado todas sus expectativas. También vio algunos bifes de chorizo y otros platos, por eso dijo que la próxima iba a volver a comer seguro”, aseguró Soledad.