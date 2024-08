Ricardo Darín habló de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández: “Estoy atónito”

Ricardo Darín habló de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández (Video/YouTube @WalterAniston)

La denuncia por violencia de género que Fabiola Yañez radicó contra el expresidente Alberto Fernández sacudió la escena y provocó diversas reacciones dado su impacto. En ese sentido, ya son varias personalidades de diferentes ámbitos que dieron su opinión al respecto. Recientemente, se sumó Ricardo Darín que, aunque cauto a la hora de hablar, no titubeó: “Estoy atónito”, dijo en una entrevista.

Ocurrió durante una charla que el actor argentino mantuvo con el periodista Walter Aniston, la cual emitió por su canal de YouTube. “¿Qué pensás de lo que le pasa al señor expresidente?”, planteó el creador de contenidos digitales. “¿Con Fernández? Estoy atónito, anonadado”, comenzó respondiendo el protagonista de películas como Nueve Reinas y Argentina, 1985.

Acto seguido, aclaró su posición ante los hechos denunciados. “Tampoco quiere establecer ningún juicio, ni emitir ninguna opinión, porque todo está en veremos. Si las cosas son como dicen que son, como declaran que son, es tremendo. Pero como existe una mínima posibilidad de que las cosas no sean tan así, prefiero esperar”, dijo.

La entrevista siguió. “¿Estás contento con el país que estamos teniendo?”, le planteó luego el Aniston. “Yo amo mi país y el país no tiene nada que ver con quienes lo gobiernan. La gente tiene responsabilidad, pero no está a cargo de que podamos juzgar a la comunidad de un país por los gobiernos que le tocan. A pesar de que si, por supuesto, sí son gobiernos elegidos democráticamente, hay una responsabilidad”, dijo trazando una diferencia entre la clase política y la ciudadanía. “Yo amo a mi país y espero lo mejor. Estamos en una situación complicada. Ojalá salgamos”, cerró Darín, con esperanza.

Ricardo Darín

Distintas figuras del espectáculo también hablaron acerca de esta denuncia de Yañez contra Fernández. Una de ellas fue Verónica Lozano, quien se mostró muy molesta al decir que, tras la denuncia de la exprimera dama, se le exige a las mujeres “que salgamos a hablar. “No es nuestra responsabilidad lo que ha hecho Alberto Fernández, que a mí en lo particular me pareció un forro. Yo lo voté, y tengo que decirlo”, sostuvo.

“La escalada esta de que él sea golpeador, no es responsabilidad mía de ni de nadie. Se nos pide eso a las mujeres, que el colectivo salga a decir ahora... ¿y yo qué sé qué hace este hijo de la mierda?”, manifestó muy enojada la conductora de Cortá por Lozano (Telefe) al aire de su propio programa.

Mirtha Legrand también habló al respecto. “Es denigrante para una mujer que le pongan un dedo encima. De esto no se vuelve. Se le han puesto todas las mujeres del país en contra de él, se le puso el mundo femenino en contra. A mí me da vergüenza. Conmigo siempre fue muy violento, pero por supuesto que no me va a pegar. Cuando yo tiré la primicia de que le había pegado una trompada a un jubilado en un restaurante, él me llamó y me dijo de todo. Me insultó de arriba a abajo”, dijo en La Noche de Mirtha (El Trece).

Verónica Lozano apuntó contra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez

De invitada en Noche al Dente (América), Maju Lozano también habló del tema. “¿Cómo te está pegando esta semana que estamos con la denuncia de Fabiola Yañez al expresidente Alberto Fernández?”, le planteó el conductor Fer Dente. “Este país es una caja de sorpresas. Siempre es horrible, pero esto me parece de una gravedad... Olvidate que uno vaya por acá o allá, es un expresidente acusado por violencia de género. Es una vergüenza, un papelón...”, aseguró la flamante conductora de Cocineros Argentinos (El Nueve).

“Y no sabemos qué hay detrás, si hay algo más. Es que yo digo ‘¿es real el nivel de impunidad de todos lados?’”. Además, la humorista aprovechó para realizar un fuerte comentario de la situación a la que se afronta el país hace bastante tiempo: “Esto habla de mucha impunidad, de mucha gente que se calló la boca en esto y tantos temas del país, porque tampoco nos hagamos los bol... Ay, no sé qué le está pasando a este país”. Y remató: “Mejor, no hablemos más de política”.