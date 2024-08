Nicolás Cabré mostró el desopilante reencuentro con su hija Rufina en Miami: “Mi compañerita de locuras”

El actor y la nena protagonizaron una particular coreografía que hizo furor en redes (Video: Instagram)

Alejado de las cámaras, Nicolás Cabré se tomó un merecido descanso con su novia Rocío Pardo, la bailarina que lo flechó durante la temporada teatral de Carlos Paz. Juntos disfrutaron de las hermosas playas de la Riviera Maya, en México. lo que lo llevó a alejarse de su hija Rufina, a quien adora profundamente y cada vez se anima a mostrar más en las redes sociales. Por eso, disfrutó el reencuentro bailando en la calle ante la vista de todos.

Como bien es sabido, la primogénita del intérprete y la China Suárez estuvo pasando sus días en Estados Unidos, donde visitó los parques de diversiones de Disney. En compañía de su mamá y sus hermanos pequeños Magnolia y Amancio, la nena de 11 años disfrutó a pleno de las instalaciones del histórico lugar, donde disfrutó de las atracciones como lo hacen a diario miles de turistas de todas partes del mundo.

Para hacer esta experiencia más emocionante, Rufina tuvo la oportunidad de encontrarse con su papá, quien viajó hasta allá para poder pasar tiempo de calidad juntos. Esto quedó en evidencia gracias al último posteo de Nicolás, quien subió un tierno video donde se lo ve bailando con la pequeña en las calles de Miami. “Me encontré con mi compañerita de locuras. Te amo Rufita hermosa, gracias por haber de todo que me importe nada”, expresó en alusión a la desopilante coreografía que realizaron a la par en la vía pública y que tuvo gran repercusión entre sus seguidores.

La dupla padre e hija luciendo sus desopilantes pasos de baile

“Qué suerte tiene tu hija de tenerte como papá”; “Me encanta ese dueto de locuras”; “La heredera no puede ser más parecida a vos”; “Se ve ese amor de lejos”; “Eso se llama disfrutar”; “¡Son dos gotas de agua!”, fueron algunas de las reacciones que se destacaron a poco tiempo de hacerse conocido el clip. A la publicación también reaccionaron la China con un “me gusta” y Rocío, con emojis a las carcajadas.

Además, en sus historias de Instagram el actor se mostró con su hija y su actual pareja con una amplia sonrisa a cámara: “El equipo del amor”, escribió Nicolás al referirse al trío, que no es la primera vez que se muestran juntos en un viaje. Vale recordar que a mediados de mayo, los tres realizaron una escapada a la playa. en lo que fue la prueba definitiva para oficializar la relación.

“Días felices”, escribió Cabré junto a unos emojis de corazones, los cuales dejaron en claro lo bien que la estaba pasando junto a sus compañeras de aventuras. El actor compartió muchas fotos de su descanso, y entre el mar y los médanos se reflejaba cómo se fortaleció la relación entre la bailarina y la pequeña, a poco de oficializar su romance ante el público. Desde abrazos grupales a caminatas en la playa fueron algunas de las actividades que se los vio realizando en las postales familiares de esa ocasión.

El encuentro de Nicolás y Rocío con Rufina

En los inicios de su vínculo amoroso, Rocío se mostró incómoda al ser consultada por la nena. Fue a principios de abril cuando una cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) la abordó en un evento para consultarle sobre la intimidad de ella y su pareja. Si bien en un comienzo parecía todo bien ante la cámara, lo cierto es que cambió al meter en el medio a Rufina.

“¡Ay, no, tanto no voy a contar! Prefiero algunas cositas guardar para nosotros”, señaló la joven en ese entonces. Pero el particular momento estaba lejos de acabar, ya que fue consultada por su futuro, especialmente por cuestiones relacionadas con la maternidad y el matrimonio. “Bueno, bueno, no sé... Estamos bien. Yo no sé, vivo mucho lo que está pasando hoy y ojalá estemos bien”, sentenció al escaparle al tema que planteó la periodista en aquella ocasión. El paso del tiempo los muestra cada vez más juntos y afianzados en un vínculo que ya es de a tres.