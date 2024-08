El espectacular álbum de fotos de la China Suárez con sus hijos en sus vacaciones en Disney

El viaje a Disney de la China Suárez con sus tres hijos (Video: Instagram/ Sangrejaponesa)

La China Suárez no solo es conocida por su carrera como actriz y su incipiente carrera musical. A través de sus redes constantemente comparte pequeños fragmentos de su vida, momentos con sus hijos o en los sets de grabación de sus proyectos laborales. Luego de terminar con las grabaciones de La Bastarda, serie que se estrenará el año que viene, tomó la decisión de irse de viaje con sus tres hijos a un destino superespecial: los parques de diversiones de Disney.

Luego de cerrar esta etapa de grabación y de haber sido parte de la presentación del nuevo álbum de L-Gante, Eugenia armó sus valijas y la de sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, para emprender un viaje a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Orlando con el objetivo de disfrutar de las populares atracciones. En el primer día de esta gran aventura, la actriz compartió un poco de la emoción de sus hijos de poder vivir estos momentos juntos.

Primero compartió en sus historias el momento que atravesaban el arco que marca la entrada a los parques, donde se puede leer el nombre de los mismos. La actriz registró su ingreso por la noche, lo que parecería indicar que se están quedando en uno de los muchos hoteles que están disponibles dentro de las instalaciones. Después de una merecida noche de descanso comenzaron la travesía de recorrer los cuatro parques.

La primera publicación de la China Suárez en su viaje a Disney (Instagram/ Sangrejaponesa)

La China mostró su visita a Magic Kingdom, donde se encuentra en emblemático castillo de Cenicienta. Para esto la expareja de Benjamín Vicuña eligió un look total black compuesto por un top y una calza que tiene aberturas en la zona de la cadera. En el caso de la hija de Nicolás Cabré eligió un look deportivo, en cambio, los hijos de Benjamín Vicuña seleccionaron outfits completamente diferentes. Magnolia lució un vestido floreado con pequeños volados en la zona del cuello y las mangas y Amancio, un conjunto deportivo de color rojo de los Chicago Bulls. “Son los tres hijos míos, pero con estilos completamente diferentes”, escribió.

Disney no solo cuenta con las atracciones temáticas y las montañas rusas, sino que también brinda la posibilidad de conocer a los distintos personajes que forman parte de la franquicia. La ex Casi Ángeles no dudo en hacer que sus hijos tengan la experiencia completa y conocieron al icónico ratón Mickey Mouse. “Hola, Micky”, se la puede escuchar decir a la cantante mientras hacían la fila para sacarse las fotos y se puede ver la emoción del menor de la familia Vicuña.

Entre las fotos que compartió en los diferentes juegos que tiene el parque, la figura aparece sentada en el simulador de Avatar, la saga de películas dirigidas por James Cameron, en el cual hay que montarse en una especie de moto para poder emprender un vuelo hacia el mundo que retratan las cintas. En otra de las postales se la puede ver junto a Rufina posando en una de las calles del lugar, con las famosas orejas. Cada una eligió comprar modelos diferentes, pero ambas llenas de brillo y todo tipo de detalles.

Todas las fotos del viaje familiar de la China Suárez a Disney (Foto: Instagram/sangrejaponesa)

En el caso de la segunda hija, decidió comprar una gorra del Pato Donald para proteger su rostro del sol y se la vio con una sonrisa de oreja a oreja luego de haber hecho la especial compra. En su cuenta de TikTok mostró un poco más de las atracciones a las que fueron y que pudieron disfrutar sin tener en cuenta las restricciones de altura.

La expareja de Rusherking se subió junto a toda su familia al paseo de La Sirenita, que cuenta de manera musical la reconocida película y Eugenia logró captar en video uno de los animatronics de los personajes.