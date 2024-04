El Incómodo Momento Que Vivió Rocío Pardo Cuando Le Preguntaron Por Rufina, La Hija De Su Novio Nicolás Cabré (Video: Socios del Espectáculo, El Trece)

Ya hace varios meses que la relación entre Nicolás Cabré y Rocío Pardo sigue fortaleciéndose. El actor y la bailarina se conocieron en Villa Carlos Paz, mientras ambos trabajaban en la temporada teatral en la ciudad cordobesa. Cabré protagonizaba Los mosqueteros del rey y Pardo se lucía en Pabellón Tornú. Si bien al principio no blanquearon el vínculo que estaba comenzando, algunos indicios dieron muestra de su relación. Así, la noticia comenzó a circular cuando el actor le dejó un emoji de un corazón rojo sobre una publicación de Rocío el día de su cumpleaños. La foto de la torta fue la excusa perfecta para mostrar que algo estaba pasando entre ellos

A los pocos días, ambos decidieron oficializar su noviazgo con varias fotos juntos que daban cuenta que sus destinos se habían unido. Las fotografías blanquearon la relación romántica que existe entre ellos y así confirmaron el reciente noviazgo. En una se los pudo ver sonrientes, abrazados y mirando a cámara en un primer plano. En la otra, se mostraron al aire libre, abrazados más intensamente y en el momento de darse un beso. “Sobran las palabras”, escribieron sobre el posteo que de inmediato se llenó de likes y de comentarios de felicitaciones.

Con el correr de los meses, no volvieron a hablar mucho de su relación. Cabré, fiel a su estilo, se mantuvo en silencio y la bailarina, en cambio, concedió algunas notas para programas de televisión, pero sin dar demasiados detalles. Durante este miércoles, cuando la entrevistaron para Socios del Espectáculo, la joven vivió un incómodo momento cuando le consultaron por su relación con Nicolás. “¿Cómo está el corazoncito porque vimos por ahí una foto con Nico Cabré? Cómo fue que se conocieron?”, arrancó la cronista del programa de El Trece. En ese instante, ella sonrió y admitió que estaba muy contenta y que se habían conocido en la temporada de verano.

“¿Y cómo arrancó ese noviazgo, él te invitó a salir?”, continuó la periodista. “No, no voy a dar muchos detalles”, expresó Rocío sin dejar de dibujar una sonrisa en su cara. “Estoy muy feliz, estoy en un momento muy lindo”, respondió evadiendo la pregunta. Pero la entrevista escaló en incomodidad para la joven cuando la cronista le consultó si le gustaría convivir con su novio. Entre risas y visiblemente nerviosa, la bailarina dijo: “Cuántas preguntas”, para luego admitir que “estaban muy bien”.

Más adelante, la joven se refirió a cómo le hace frente a los comentarios sobre su relación, en especial porque Cabré es popularmente conocido. “No me llevo muy bien con las redes sociales”, admitió. “¿Y estás enamorada?”, volvió a interrogar la cronista. “Estoy muy contenta”, dijo Rocío otra vez, sin responder exactamente a la pregunta. Finalmente, la entrevista culminó con la pregunta que la incomodó aun más: “Bueno, ¿con Rufi cómo te llevás?”, y en ese instante la novia de Cabré fue contundente: “¡Ay no, tanto no voy a contar!. Prefiero algunas cositas guardar para nosotros, estamos muy contentos, estoy muy contenta”, corrigió enseguida respondiendo por ella. En relación al futuro, sobre si podrían llegar a casarse o tener hijos, no quiso hablar más. “Bueno bueno, no sé... Estamos muy bien”, dijo mientras al girar rápido la cabeza se golpeaba con la cámara de un camarógrafo que estaba detrás. “Uy, perdón”, dijo enseguida y no dio más detalles. “¿Vos lo soñás eso?”, “Yo... no sé, vivo muy lo que me está pasando hoy y ojalá, ojalá estemos bien”, concluyó sonriendo.