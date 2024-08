La rotunda decisión de Cazzu luego de su traumática separación de Christian Nodal

La fuerte confesión de Cazzu: “Hace dos meses que no tengo mis redes sociales” (Video: programa “¡FA!”)

En las últimas horas, Cazzu reapareció en la escena pública después de meses de silencio, tras su ruptura con Christian Nodal, con quien tuvo a su hija Inti. Según explicó en una reciente entrevista con el programa de streaming “¡FA!”, se apartó de las plataformas digitales para sanar y no caer en la vorágine mediática.

En una nota profunda y avocada en llevarle tranquilidad a sus fanáticos, la artista argentina explicó que su objetivo fue centrarse en la crianza de su hija que en septiembre cumple un año e incluso reveló los beneficios de esta “desintoxicación” digital. “Yo hace dos meses no tengo redes sociales en mi celular… y nada, estoy aquí y hablando con ustedes y estoy bien. Hola, me llamo Julieta, tengo 30, no tengo redes,” comentó entre risas poniéndole humor a su relato.

Además, Cazzu subrayó que este distanciamiento no sólo fue para proteger su privacidad y la de su hija, sino también mejorar su bienestar emocional y su enfoque profesional. También explicó que no tiene planes de volver a las redes próximamente.

“Saqué mis redes sociales porque ahí hay un infierno prendiéndose fuego y ni siquiera quiero que me salte una chispa,” dijo refiriéndose a la cantidad de hate que recibió y por las especulaciones que se hicieron tras su separación con el cantante mexicano. “Ni siquiera quiero tener la posibilidad de confundirme de botón y esta decisión no me atormenta, al contrario, es la responsabilidad que tuve y que tomé yo con las redes sociales”.

Cazzu: “Hay un infierno en las redes prendiéndose fuego y no quiero que me salte ni una chispa” (Video: programa “¡FA!”)

En esa misma sintonía, Cazzu concluyó: “Entendí que hay un montón de gente que no importa lo que hagas, no les gustás y te odia, y mañana te ama, entonces tiene la impunidad de decirte de todo”, concluyó reconociendo el trabajo interno que hizo para que esto no le afectara.

Además de abordar su vida personal y profesional, la cantante también se animó a mostrar su arte e interpretó una versión del tema “Como la flor” de Selena Quintanilla. Esta actuación fue bien recibida por sus seguidores, quienes utilizaron las redes sociales para elogiarla y enviarles su apoyo aunque ella ya aclaró que, por el momento, prefiere no consumir contenido de ningún tipo.

Sobre su separación con Nodal

Cazzu habló del acoso digital tras su ruptura de Christian Nodal (Crédito: Esto es ¡FA! / YouTube)

Además de su análisis macro de las redes sociales, la artista también compartió sus reflexiones sobre las repercusiones que tuvo su separación con Nodal. “Es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada”, afirmó. Asimismo, señaló que aunque no deseaba la fama por estos motivos personales, aceptó las consecuencias de sus decisiones.

Más allá de la ruptura en sí, la confirmación del romance entre Nodal y Ángela Aguilar, intensificó el escrutinio mediático que indirectamente repercutió en Cazzu. “Me siento en la necesidad de hacerles saber (a sus fanáticos) que estoy bien, atravesando de la mejor manera posible. Elijo alejarme un poco de redes para desintoxicarme y concentrarme en mi bebé, que es mi prioridad, y en mi trabajo, mientras todo se calma allá afuera”.