Cande Tinelli se animó a una nueva transformación y causó furor entre sus seguidores

Cande pasó por el estilista tras "aburrirse" de su cabellera oscura (Video: Instagram)

Si bien desde pequeña se vio ligada al mundo de la televisión, Cande Tinelli supo diferenciarse y encontrar su propio camino. Al igual que algunos de sus hermanos, la joven demostró tener un gran interés por el mundo de la moda y no lo oculta ante sus más de 4,5 millones de seguidores en la plataforma de Instagram. En ese sentido, la hija de Marcelo Tinelli pasó por el estilista y volvió renovada con un estilo que pisa fuertemente las tendencias.

Aunque es conocida por su larga cabellera morocha, que iba a la par de los diferentes diseños plasmados a lo largo de su cuerpo, la joven conocida como Lelé decidió jugársela un poco en las últimas horas. “Me aburrió”, indicó en un video donde se la ve en la peluquería a punto de comenzar el proceso capilar y que luego enseñó “en proceso” mientras le aplicaban la tintura. Luego de dejar la tarea a manos de un profesional, la diseñadora se mostró con un estilo que captó todas las miradas: su pelo reducido por un par de centímetros gracias al habilidoso uso de tijeras y un castaño caoba que robó la atención de sus seguidores.

“Todo va cambiando de color”, escribió en la publicación de su feed que alcanzó a una gran cantidad de likes de sus fanáticos y conocidos. Esta fue acompañada de una postal en la que se la ve posando su rostro en una de sus manos mientras su nuevo estilo ocupa el rol protagónico. “Muy diosa a otro nivel. Me encantó”; “Ese es tu color”; “Te queda divino”; “Un cambio siempre viene bien”; “Me encanta lo bien que te queda el color”; “Hermosa es poco”; “Se ve súper natural. Me encanta”; fueron algunos de los tantos halagos que recibió la pareja de Coti Sorokin en la sección de comentarios.

Cande se preparó para afrontar un nuevo cambio en su larga cabellera

"En proceso", la diseñadora mostró cómo fue su nuevo estilo

Pero las tendencias de la moda no son lo único en lo que pone un gran hincapié, sino también lo que respecta con la salud mental. Desde hace un tiempo, Cande se mostró más abierta a la hora de contar su lucha contra la anorexia y la bulimia. Incluso también enfrentó muchas críticas que recibe sobre su cuerpo. Esto la llevó a realizar una profunda reflexión en el ciberespacio.

El resultado final que encantó a sus fanáticos en las redes (Instagram)

Poniendo un gran hincapié en los que se metieron con su peso, Cande expresó: “Este es el claro ejemplo de que no hay que dejarse influenciar por las opiniones, porque son miradas y visiones ajenas que exceden a uno”. “Sean buenas o malas, cada uno las ve como quiere. No hay que hacerle caso a lo que el otro ve o cree de mí”. Acto seguido, expuso dos comentarios con opiniones diferentes sobre su figura. Mientras que una mujer le escribió “qué linda. Tenés unos kilitos de más. Te queda espectacular”, otro señaló que tenía “menos carne que Semana Santa. Nah, mentira, sos hermosa”.

Luego de exponer ambas reacciones, procedió a continuar con su reflexión: “Yo sé cómo estoy. Yo sé cómo elijo estar. Yo sé que estoy sana. Yo sola sé que estos comentarios no me representan”. Y agregó: “Y bueno, lamentablemente esperar a que la gente no opine de los cuerpos es prácticamente imposible, así que tenemos que estar muy en eje y seguros de nosotros mismos para que esto nos resbale”. “Y entender también que somos mucho más que el cuerpo y lo externo. Cuiden y alimenten su mundo interior”.

Cande Tinelli compartió fotos en bikini y realizó un fuerte descargó frente a algunas críticas sobre su cuerpo

Como cierre de este llamado de atención, Cande subió una foto donde lucía un conjunto deportivo e ironizó: “En modo ‘ketoda’ me voy a hacer lo que más amo en el mundo”. “Perdón por no tener carne, por estar más rellenita y también por haber arruinado el cuerpo con tatuajes y ser parecida a un alien. Perdón también por ser hija de alguien famoso y bueno, perdón por todo, básicamente. Un resumen de todo lo que leo a diario. Si sigo con todo, me quedo cinco horas más y me tengo que ir” concluyó la hija de Marcelo Tinelli.