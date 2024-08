La indirecta de Mauro Icardi que genera confusión: ¿carta abierta o simple añoranza?

Wanda Nara y Mauro Icardi, en una antigua postal familiar

Mauro Icardi causó un gran revuelo en las redes sociales con una nueva y estratégica maniobra destinada a captar la atención de su exesposa, Wanda Nara. La separación de la pareja fue confirmada hace tres semanas, y desde entonces, el futbolista no dejó de buscar maneras de reconquistarla, lo que llevó a que se generara una serie de especulaciones y debates en las redes sociales.

El último intento por acercarse a la empresaria fue a través de una publicación en su cuenta de instagram que no pasó inadvertida: en dicha imagen, se observa al jugador descansando junto a una piscina con un mate en la mano, que inmediatamente fue reconocido por los seguidores como un regalo de Wanda y sus hijas, Isabella y Francesca. Lo que realmente capturó la atención fue el mensaje grabado en el borde del mate: “Papucho te amamos”, una inscripción que refleja momentos de una vida familiar que quizás ya sea una historia cerrada.

Como era de esperarse, la publicación generó una ola de comentarios y teorías sobre las posibles intenciones de Icardi. Los usuarios de las redes sociales se mostraron interesados en descifrar si se trata de una simple añoranza o un intento serio por recuperar la relación.

La imagen compartida por Mauro Icardi en las últimas horas

Por otro lado, Wanda se encuentra disfrutando de unos días de descanso en Miami junto con sus hijas, lo cual fue documentado por la propia empresaria, mostrando destinos paradisíacos y momentos felices lejos del conflicto con Icardi. Sus publicaciones resaltan una actitud decidida, enfática y concentrada en el bienestar propio y de sus hijas, previo a lo que será su regreso a la pantalla chica.

La confirmación oficial de la ruptura, a una década del inicio de su relación, se produjo hace una semana cuando Wanda Nara a través de un escrito expresó: “Decidí separarme, pero no dejaremos de ser familia con Mauro. No me arrepiento de nada, le di a esa pareja los mejores años de mi vida, pero hoy me toca seguir sola”.

Aprovechando el receso escolar, la conductora se trasladó con sus nenas a Río de Janeiro, y posó con una actitud despreocupada, compartiendo postales de sus días allí. Además, como parte de la celebración del Día del Amigo, Wanda invitó a su amigo y estilista personal, Kennys Palacios, a pasar el fin de semana con ella. Durante su viaje, aprovechó para disfrutar de un día de playa con sus hijas, quienes lucieron trencitas, demostrando su costado más fashion.

Mientras tanto, Wanda Nara disfruta de unos días de descanso junto con sus hijas

Tras esos primeros días en Brasil, la madre y sus hijas emprendieron viaje a Miami, para continuar con los días de playa. En cuanto a su futuro laboral, en pocos días se pondrá al frente de las grabaciones de Bake Off por lo que ya reveló que planea mudarse a Buenos Aires y deslizó que durante su estadía en los Estados Unidos encarará otro desafío, del que no dio más detalles.

En los últimos días, y utilizando el mismo recurso que varios famosos, a través de su cuenta de Instagram abrió una caja de preguntas para que sus seguidores dejen las consultas a la espera de que ella elija cuáles tomar en cuenta y contestarlas en modo público.

Mauro Icardi posa para la foto de modo que se vean sus tatuajes en al espalda

Sin dudas, lo que más llamó la atención fue justamente no una pregunta, sino una advertencia por parte de un seguidor que expresó: “¡No te vuelvas a enamorar! Se te ve relajada así”. Ante ello, la conductora revelo: “Es que yo doy tanto, doy todo. Entonces ahora soy toda mía de nuevo”, lo que deja entrever que una reconciliación con el futbolista no estaría en los planes inmediatos.

Mientras tanto, Mauro Icardi continúa con sus compromisos en Turquía y sigue compartiendo imágenes en sus redes sociales. En una evidente demostración de su disciplina profesional, publicó varios videos y fotos de sus entrenamientos, aunque sus seguidores notaron en sus ojos una tristeza que no ha podido ocultar. Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar, con mensajes de aliento y comprensión por parte de los fans.