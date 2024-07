Los hermanos Indiana y Luca Cubero disfrutaron de una divertida tarde de juegos

Indiana cuidó a Luca durante su paso por los jueguitos (Video: Instagram)

Indiana, la mayor de las hijas de Nicole Neumann y Fabián Cubero, siempre dejó en claro el gran afecto que siente por sus hermanos. Ya sea en actividades en familia o escolares, la adolescente no se pierde la oportunidad para ser partícipe de cada una de ellas. En esta ocasión, la joven aprovechó para salir con el pequeño Luca, el hijo que su papá tuvo con Mica Viciconte, y protagonizó un tierno momento que causó furor en las redes sociales.

A raíz del receso escolar de invierno, la adolescente y el niño visitaron un centro recreativo repleto de juegos. Con un sinfín de opciones para divertirse y poner a prueba la imaginación de su hermano, fueron a la mayor cantidad posible de atracciones, siempre bajo el cuidado de su padre, quien los miraba de cerca. Una elección de Luca fue un simulador de carreras automovilísticas, donde requirió la supervisión de su hermana mayor.

Fascinado con los vehículos, el pequeño disfrutó de sentarse frente al volante y simular que manejaba en un autódromo. La secuencia la grabó Indiana, quien también se quedó viendo que no le pase nada a Luca. Además, probó otros vehículos, como uno amarillo y verde fluorescente.

El pequeño metido en un auto de juguete

Cabe mencionar que Indiana no es la única que tiene un gran vínculo con el pequeño. Allegra también demostró ser cercana al menor, con quien apareció en múltiples ocasiones en las redes sociales. Un desopilante video entre ambos se dio cuando el niño tenía apenas diez meses de edad y estallaba a carcajadas con los ruidos y gestos de la nena, el cual fue publicado por Viciconte.

La desopilante imitación del niño

“Hace unos días me preguntaba por qué Lucca escupía cuando comía o tomaba agua y ahora entiendo”, escribió la panelista de Ariel en su salsa (Telefe) junto al clip de la dupla de hermanos donde se podía ver cómo la preadolescente tomaba el líquido de un vaso y luego lanzaba su contenido en la bacha de la cocina, mientras Luca lanzaba varias carcajadas. Entre encantada y divertida por la actitud de la chica, Mica sumó: “¡Allegra, podés no enseñarle eso! Aunque tengo que admitir que me encanta verlos así de felices”.

El vínculo con las hijas de Fabián

Además de su gran afecto con el varoncito de la familia, las tres hermanas se llevan muy bien con Viciconte. Tanto ellas como la exintegrante Combate lo manifiestan a menudo en sus redes sociales, donde dan cuenta de su camaradería, lo que derivó en variados comentarios a favor y en contra. “Nunca quise ocupar el rol de madre de alguien que no es mi hija, y eso sacando a Indiana en general, pero es muy difícil no involucrarse en situaciones diarias y las terminas cuidando como si fueran tuyas, yo estoy para acompañar, las adoro y las amo”, señaló la modelo durante una entrevista con Catalina Dlugi para la Once Diez, a mediados del año pasado.

Mica junto a su pareja e hijas (Instagram)

Vale mencionar que por ese entonces, Indiana había entrado en crisis con su madre, por lo que dejó el domicilio que compartían y se mudó con su papá y su nueva pareja. Con el paso del tiempo, en el que Nicole se casó con Manu Urcera y, sobre todo, desde la llegada de su hijo Cruz, ambas se acercaron y pudieron recomponer su vínculo. Además, Mica explicó que tienen una buena relación con su hijo, ya que siente un gran afecto por las muchachas. “Él pasa por las habitaciones, las busca, ver que se divierten, que son compinches, me encanta, celebro que tenga hermanas y que se amen”, aseguró en ese momento sobre el vínculo que formaron.