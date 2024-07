La emotiva dedicatoria de Cris Morena a su nieto Inti en su cumpleaños: “Ya estás listo”

El video que le dedicó al adolescente en su día especial (instagram)

No cabe duda alguna que Cris Morena siente un gran amor por su familia, a quienes se los deja en claro en múltiples oportunidades. Ya sea los posteos recordando a su hija Romina (fallecida en 2010) o alguna mención a Tomás, los hijos que la productora tuvo con su expareja, Gustavo Yankelevich. Y en especial a sus nietos Franco, Valentín, Azul, Inti y Mila, a quienes les dedica su devoción y apoyo incondicional.

En ese marco, este miércoles, Inti (el hijo mayor de Tomás) cumplió sus 14 años. En medio de una etapa tan significativa como la adolescencia, la creadora de Casi Ángeles decidió homenajearlo a través de las redes sociales. A corazón abierto, ella le expresó todo lo que sentía al verlo crecer, lo cual emocionó a más del millón de fanáticos que siguen su actividad en la plataforma de Instagram.

Inti junto a su abuela en el video que le preparó por su cumpleaños

“Inti querido: Feliz cumpleaños… Todos te acompañaremos siempre y juntos vamos a caminar con vos porque ya estás listo. Felices 14 años, mi amor. Te amo. Abu Titi”, escribió Cris a modo de descripción del video que contenía una gran cantidad de imágenes de su nieto con su familia. Además, el clip fue acompañado por un fragmento del tema “Estoy listo”, de la banda Teen Angels, la cual se formó a partir de la conocida serie que protagonizaron figuras como Lali Espósito, Peter Lanzani y la China Suárez.

La productora replicó el posteo en sus historias

“Hermoso como sus papás”, “Wow, qué grandes están tus nietos”, “Amo a esta abuela, una dulce con cada uno de sus nietos”, “Qué rápido pasó el tiempo”, “Es la cara de su papá”, fueron algunos de los tantos comentarios que se destacaron en la publicación que atrajo la atención de sus fanáticos a poco tiempo de compartirlo en el ciberespacio.

El nieto de Cris Morena

Cabe recordar que tan solo unos meses atrás, su nieta Azul cumplió 18 años. La menor de los hijos de Romina Yan fue agasajada con un sinfín de mensajes en el día que dio comienzo a la adultez. Además, varios usuarios destacaron su gran parecido entre ella y la actriz, quien falleció por una muerte súbita, tras descomponerse a la salida del gimnasio que frecuentaba en ese entonces.

“¡Feliz cumple amor mío! Siempre juntas”, escribió la creadora de Rebelde Way en su cuenta en la red social de Meta. Por otro lado, uno de sus hermanos mayores, Franco, le dedicó unas emotivas palabras que dejaron reflejado el gran cariño fraternal que siente por la joven: “Tendría que regalarte el cielo entero para que entiendas cuánto te amo. Y aun así me quedaría corto. No me cabe tanta felicidad del orgullo que siento por vos. Por haberte disfrutado, verte crecer y convertirte en quien sos hoy. La vida te espera y el mundo es tuyo. Te lo vuelvo a decir: siempre serás mi princesa, mi pequeña Alicia y yo tu sombrerero. Acá estoy, por siempre y para siempre. Te amo infinitamente. Feliz cumpleaños”.

Cris Morena recordó a su hija

Cris Morena recordó a su hija en su cumpleaños (Instagram)

Además de enfocar a pleno su amor en los más jóvenes de su familia, la productora no puede evitar recordar a Romina. A más de una década de su muerte, la artista continúa estando en la boca de su madre, quien la trae a tema cada vez que tiene la oportunidad. Tal como sucedió a inicios de septiembre pasado, cuando Yan hubiese cumplido 49 años.

“¡Feliz cumpleaños hijita bella! Hay algo en voz que se me parece, la esperanza crece y crece…”, comenzó la empresaria en una publicación que le dedicó a la actriz fallecida. “Es sentir que al terminar todo vuelve a comenzar y el rayito de luz está… Por siempre juntas con nuestras alas para volar por el universo felices. Te amo. Mamá”, completó junto a un video donde expresó junto al padre de su hija, Gustavo, cuánto la amaban.

“Sigamos compartiendo juntos el viaje de la vida, un viaje sin fin, allí donde la infancia no nos abandona, donde el amor es la antorcha que más ilumina. Allí salimos del círculo del tiempo y nos encontramos en el círculo del amor. Y todo es posible”, completó con su voz.