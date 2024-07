Así está Nicolás, el hijo mayor de Iliana Calabró y Fabián Rossi: la emotiva sorpresa que le dio la actriz en su cumpleaños

La emoción de Iliana Calabró al sorprender a su hijo Nicolás en su cumpleaños (Video: Instagram/ Iliana_calabro)

Iliana Calabró se tomó unas vacaciones y viajó a Brasil para visitar a Nicolás, su hijo mayor fruto de su matrimonio con Fabián Rossi, y aprovechó para sorprenderlo en el día que cumplía 30 años. Sensibilizada, grabó el momento en el que él salía de su trabajo y mostró cómo estoy hoy, luego de hacerse conocido cuando era un niño y visitaba con sus padres y su hermano Stéfano el living de Susana Giménez o el programa de Marcelo Tinelli.

“Feliz cumple, Nico. ¡Hoy nuevamente y después de tanto tiempo, festejamos juntos!”, escribió, sensibilizada mientras compartía el video en el que abrazaba y besaba a su hijo, en medio del paradisíaco entorno de Bahía, en donde él vive con su esposa y trabaja en el rubro de turismo. “Muy orgullosa del hombre en el que te has convertido… Más allá que por siempre yo te sentiré mi bebé. Te amo. Mamá”, puso la actriz, a flor de piel.

La exvedette captó el momento en el que su hijo mayor terminaba su jornada laboral y recibía el cariño de su mamá. “¡Feliz día, hijito! ¡Feliz cumple, mi amor!”, se la escucha decir, mientras lo llena de besos. “Feliz cumpleaños, mi cielo. Cumple años mi chiquito”, comentó en las imágenes, mientras le manifestaba todo su amor.

Iliana Calabró sorprendió a su hijo Nicolás en el día que cumplía 30 años (Instagram/ Ilana_Calabro)

El año pasado se volvió viral el momento en el que la hermana de Marina Calabró se reencontraba con su hijo más grande, después de dos años sin verlo. “Ahí están, madre e hijo, después de dos años Iliana se encuentra con el nene. El nene chiquito...”, comentaba fuera de plano Luis Alberto de Stefano, el novio de la actriz, quien se encargó de captar el momento en que madre e hijo se fundían en un abrazo interminable.

“Te extrañé”, se escuchaba a Iliana decirle a Nicolás, mientras lloraba y se reía. “Bueno, emocionante. Nico hacía dos años que no veía a su mamá. Hoy después de dos años se vuelven a encontrar. Y yo estoy afónico. ¿Algo que decir? Nada que decir, chau”, cerraba De Stefano, en aquel emocionante momento. “¿Qué es la felicidad? Esto: el abrazo de un hijo. Gracias, Dios, por mis hijos. Gracias, hijos, por tanto amor. ¡Vaya que te extrañé!”, resumía ella en sus redes lo que había vivido.

“La alegría fue tanta; cuando hay estima, es lo que más trabajo te da. Cuando llega el abrazo todo queda atrás y se convierte en anécdota lo que tardamos en el viaje”, contó la hija de Juan Carlos Calabró en aquel momento, en diálogo con Teleshow sobre aquel viaje en donde ella le presentó su pareja a su hijo. “En la medida en que se pueda, el plan es compartir, disfrutar, estar juntos, charlar mucho. Eso es lo que se extraña a distancia”, se sinceró la también conductora.

Los hijos de Iliana Calabró siempre intentaron mantenerse dentro de un bajo perfil y lejos de la escena mediática, particularmente cuando la actriz se separó de quien fuera su marido y padre de sus hijos, Fabián Rossi. Nicolás y su esposa regresaron de Italia en febrero 2020, en plena pandemia del coronavirus, y decidieron instalarse en Brasil ya que a ella le demoraron los papeles para poder trabajar en Argentina.

Iliana Calabró en su reencuentro con su hijo el año pasado después de dos años sin verse

“Ella es brasileña y no está acostumbrada a no trabajar. Además, por más que él trabaje no les alcanzaba para mantenerse con un sueldo solo. Por eso se volvieron a Brasil. Un día me dijo que se volvían, que ya tenían los pasajes… fue el destino. Él había conseguido un trabajo a partir de abril, pero no se bancaban esperar, entonces se volvieron”, contó Iliana Calabró sobre el instante en el que se el joven se instaló en el país vecino.