Magalí Mora denunció al padre de su hija por abuso sexual con acceso carnal

Magalí Mora es modelo y actriz

Este jueves 4 de julio, Magalí Mora denunció penalmente a Agustín Cobas, expareja y padre de su hija Brunna, después de que en 2021 hizo pública una situación de violencia de género. La modelo y actriz decidió llevar su caso a la Justicia tras años de abusos sexuales y maltrato psicológico. Teleshow accedió al documento de la denuncia “por abuso sexual con acceso carnal” presentada a la Fiscalía General de Morón, a través del abogado Rodrigo Tripolone.

“En 2021 ella presentó una denuncia en la que intervino el fuero de familia porque tenía que ver con cuestiones relacionadas con la violencia de género. En eso intervino el Juzgado de Familia N° 1 de Morón. Pero ella no se animaba a contar lo que estaba sucediendo con respecto a los abusos sexuales, hasta hoy”, introduce el letrado en diálogo con Teleshow.

En la denuncia, Magalí contó que conoció a Cobas en el verano de 2018 en la costa Atlántica y que, rápidamente, se volvieron “inseparables”. “Era atento, cariñoso, me cuidaba, llenándome de amor de una manera que nunca había experimentado”, relató la modelo. En ese momento, él tenía 21 años y ella, 26.

Con el tiempo, aquella relación que para Magalí se había presentado como de ensueño, de a poco, fue virando hacia la violencia. “Lentamente, fue tomando el control total de mi propia vida. Me sentía cuidada cuando me decía: ‘No subas esa foto’; ‘Te exponés mucho en redes’, creyendo que su preocupación era genuina. Lo mismo con las amistades ‘que no me convenían’ o los trabajos ‘negativos’ para mi imagen pública”, dijo y enfatizó en que, para contentarlo, terminó cerrando sus redes sociales.

“Yo estaba profundamente enamorada y, prácticamente, vivía para complacerlo. Sin embargo, con el pasar de los meses, se fueron suscitando hechos de extrema violencia. Mis amistades intentaban hacerme entrar en razón, pero yo estaba cegada por el bombardeo de ‘amor’. Perdí trabajos y producciones artísticas, solo porque a él no le gustaban. Me alejé de mi propia familia y de mis mejores amigos y nada de eso bastaba para complacerlo”, prosiguió.

“Pasé de ‘Princesa’ a ‘Puta’ o ‘Prostituta’ en nada. De tener una estima propia, a depender de otro que, a través de sus manipulaciones, lograba controlarme por completo. Incluso intentó quitarme la vida. Me ahorcaba. Me obligaba a tener sexo cuando yo no quería, manipulándome y diciéndome que si no lo accedía se iba a buscar a otra. Rompía mis cosas. Revisaba mis redes y mensajes”, caracterizó.

En 2021, Magalí Mora mostró su panza de embarazada en la televisión. En paralelo, vivía un verdadero calvario

“Durante nuestra relación, nos fuimos con su familia a Estados Unidos. Yo, encantada de ‘encajar’ en esa familia ‘modelo’, estaba muy ilusionada. Se hicieron notas sobre ese viaje de ensueño, pero en realidad, estaba inmersa en una pesadilla”, prosiguió Magalí, quien después quedó embarazada. Sin embargo, no fue una noticia feliz para la familia de Cobas, ya que le sugirieron que abortara.

“El anhelo que se me había gestado de formar una familia, hizo que dejara de tomar en cuenta toda la violencia en la que estaba inmersa. Él (Agustín) en un momento me llevó ante su familia y yo toda ilusionada que iba ante ‘el jefe’ (el padre de Agustín) esperando su aprobación. Peri fue de lo más horrendo que me tocó vivenciar (...) ‘Me imagino que no lo vas a tener, ¿no?’, me dijo el padre e inmediatamente giró su mirada hacia Agustín y le preguntó: ‘¿Vos querés a ese bebé?’. ‘No, papá’, respondió él, bajando la mirada. Fue así, que el padre continuó diciéndome que debía abortar porque si no ‘lo pasaría muy mal’. Me negué, dije que sería madre soltera”, recordó Magalí a la hora de formular la denuncia.

Pese a que decidió continuar en soledad con la gestación de Brunna, al poco tiempo Cobas volvió a contactarla y ella hizo lo posible para que él “sintiera la paternidad”. Pero no ocurrió de ese modo. “Se drogaba y hacía escándalos totalmente borracho. Es un hombre joven, de casi 1,90 metros de altura, y no quería enfurecerlo. Temía por mi vida”, caracterizó.

En otro tramo de la denuncia, Mora relató un fuerte y violento episodio que vivió con su hija recién nacida como testigo involuntaria. “Cuando Brunna (nuestra hija, reconocida por él después de un examen de ADN) tenía un mes, y yo todavía estaba en pleno puerperio en mi casa de Merlo, Agustín me empezó a tocar y a masturbarse al mismo tiempo. Le pedí que se detuviera, que le estaba dando el pecho a la nena. A él pareció no importarle. Me decía: ‘Dale’, mientras seguía tocándose. Viendo su insistencia y que se estaba poniendo muy agresivo, debí proteger a mi hija, y entregarme para satisfacerlo en sus bajos instintos. Me puso el pene en la boca y me obligó a practicarle el sexo oral”, graficó.

En 2022 celebró sus 30 años con su hija Brunna

Si bien en la denuncia Magalí narró en extenso el tormento que vivió con Cobas, la modelo hizo foco en dos episodios que la marcaron. El primero, cuando su hija tenía dos meses, en diciembre del 2021. “Él llegó de bailar con sus amigos, muy borracho y muy drogado. Nos pusimos a discutir: él quería tener relaciones y yo no, porque yo estaba enojada por la situación. Me tomó del cuello y me dijo: ‘Dale, te vas a hacer rogar’ y me penetró sin que yo quisiera. Para mí era más fácil dejarlo, que soportar su violencia psicológica y humillación. Cuando logré sacármelo de encima, lo eché de mi casa. Se retiró, pero inmediatamente empezó a mandarme mensajes insultándome”.

Tras este episodio se separan y ella logró alejarse de él por un tiempo breve. Poco después, ocurrió el segundo hecho. “Logró manipularme otra vez. Yo estaba aislada, con una hija de casi 2 años, y me llevó a convivir en un departamento de zona Sur, período en que se desató lo peor de mi vida: sufrí violencia de una forma que nunca había vivido, ya que si bien había padecido sus abusos durante estos cinco años, comenzó a encerrarme en el baño y me obligaba a tener sexo, mientras la nena golpeaba la puerta diciendo: ‘Mamá' entre llantos. Si yo me resistía, me decía: ‘Dale, si no me cog..., me voy a buscar otra’”.

Tiempo después, ya finalizada la relación, Mora se enteró de que el accionar de Cobas no era aislado en absoluto. En 2018, habría intentado abusar de una chica luego de encerrarla en el auto con un amigo. “Ella pudo escapar cuando la estaban obligando a tener sexo oral. La chica no lo denunció por miedo a que le hicieran algo, porque es un círculo muy violento, y son personas muy poderosas, vinculadas con la política”, señaló sobre la familia de Cobas.

En la denuncia, Magalí además hizo un racconto de las distintas denuncias que Cobas le hizo a ella, por motivos diversos. “En Mar del Plata intentó quitarme a nuestra hija, solo por su locura y la violencia vicaria que ejerce. Por supuesto, la denuncia fue desestimada. En Quilmes me denunció por amenazas”, cerró.

Parte de la denuncia a la que accedió Teleshow

* Si sos víctima de violencia familiar o sexual, o sabés de alguien que lo sea, llamá a la línea 137. Es gratuita, nacional y brinda contención, asistencia y acompañamiento las 24 horas, los 365 días del año.