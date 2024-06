Gran Hermano: “No te quiero ni ver” Cata Gorostidi fulminó a Furia

Cata Gorostidi apuntó contra Furia: "No te quiero ni ver"

La salida de Juliana Furia Scaglione de la casa de Gran Hermano marca recién el segundo capítulo de la historia, con el reencuentro con los exparticipantes, varios con los que tuvo algún encontronazo en el momento de la convivencia, por lo que resta ver cómo se desenvolverán en los próximos debates y cómo será el trato entre ellos.

Tras la emisión del último miércoles, en el que Furia respondió las consultas del panel en la gala especial, fueron varios los que opinaron sobre lo vivido, entre ellos Cata, quien comenzó siendo una aliada de la doble de riesgo dentro del reality, para terminar como una de sus más acérrimas enemigas, y que según lo explicado en las últimas horas, así continuará.

En charla con LAM, aseguró que lo visto el miércoles fue un “homenaje en vida”, debido a la falta de cuestionamientos a las actitudes de la recién expulsada, y que “lloré de bronca al verla”. Fue entonces que centró en principio sus cañones contra Eliana Guercio, quien, en otro contexto, también se la pudo ver llorando en la gala, y según afirmó la panelista, era por la emoción de tenerla cerca. Ante ello, Gorostidi no dudó en expresar: “Lamentable. Que se vuelva a Europa porque es lamentable. Es nefasta. Perdón, ya sé que trabaja conmigo. Aparte tuitea ‘después no me vengan a saludar cuando van a los debates’. ¿Quién te saluda y si te saludamos es por educación. Por más que no te soporte, ¿cómo no te voy a saludar?”.

“Sé que nosotros somos unos pichis que recién salimos”, reconoció, para luego continuar “pero el ataque constante de Eliana Guercio... el llanto fue de una vergüenza ajena”, no dudó en calificarlo, quien destacó igualmente que Furia fue el personaje central de esta edición de Gran Hermano. Sin embargo, expresó su reparo sobre el papel que tendrá la última elimina en la próxima gala: “Que la pongan de analista el domingo... todos fuimos Gran Hermano, más allá de que algunos fueron plantas, otros fuimos más, menos, en cuanto al protagonismo, me parece que no da. Todos somos de Gran Hermano. No da esa doble vara”.

Respecto de lo visto el último miércoles, se mostró asombrada por lo que se vio de la retrospectiva de su paso por la casa, ante lo que llamó su atención que “ni un tape malo le pusieron”. Además, destacó que “de la única que habló Furia fue de mí. Dijo ‘a Cata no la quiero ver’. Yo tampoco te quiero ver. ¡No te quiero ni ver, Furia! Me parece nefasto, me pareció un homenaje en vida innecesario”.

Sin embrago el cruce en las próximas galas será inevitable, y pensando en cómo será ese encuentro, Cata afirmó: “Yo no le niego el saludo a nadie porque me parece que soy una persona educada, soy una persona que estudié, para toda la gente estúpida que anda diciendo pelotudeces. Me parece todo muy nefasto”, para finalmente aclarar su postura en ese sentido: “Cuando me encuentre con ella, la saludaré cordialmente y hasta ahí llegará nuestra relación”.

En un principio ambas compartían el tiempo en la casa, y sobre cómo el presente las encontró, aclaró: “Yo fui Furiosa, la quería mucho a Juliana, pero no es la Juliana que yo conocí a lo último, porque ahí ya se fue al recontra pasto y después por las cosas que dijo de que no me quería ver. Y yo tampoco la quiero ver, no es que la estoy esperando afuera. Y aparte, habla mucho de ella que todos, menos dos o tres fantasmones que había ahí, todos festejamos cuando se fue”.