El fuerte cruce entre Ángel de Brito y Gastón Trezeguet por Gran Hermano: “Sos bobo y desagradecido”

Ángel de Brito y Gastón Trezeguet se dijeron de todo en las redes (Foto: LAM, GH)

Aunque Furia, la participante más polémica de Gran Hermano 2023, quedó eliminada, su salida sigue generando controversia fuera de la casa. Esta vez, un filoso comentario de Ángel de Brito sobre un tuit de Gastón Trezeguet generó una dura pelea entre ambos en la red social X.

“Ayer Furia no insultó a nadie, no habló de sus excompañeros con el mismo veneno que ellos la destrozan afuera, ella sabe que el juego de la casa terminó. Furia es mucho más amorosa, afuera, que muchos de los resentidos. Siga educando”, escribió el panelista de El Debate (Telefe) lo que generó una ironía del conductor de LAM. “Furia educa Ja, ja, ja”, lanzó, dando inicio un fuerte ida y vuelta entre los dos.

El exconcursante del reality salió al cruce. “La doble moral es la de ustedes que supuestamente destruyen Gran Hermano a diario, pero viven de él y no pueden dejar de hablar del formato. Más doble moral que esa no existe”, disparó. “Gastón, vos seguís adentro de la casa hace 20 años. Los realities y sus participantes son aves de paso. Te sacan de los programas como a un almohadón. LAM habla de lo que se le canta desde que arrancó. ¡Inténtalo!”, aseguró el periodista.

Y siguió. “Rey, seguí sintiéndote exitoso en tu programita pedorro y en tu canal de verg..., si no das para más no te agarres conmigo, no sos Santiago (Del Moro), ni (Marcelo) Tinelli, ni Guido (Kaczka). Bájate del pony y seguí participando”, arrojó el productor. “Gastón ni siquiera sos yo. Sacá cuentas. Estás muy enfermo. Y cada vez más ridículo. Dejá de dar pena”, tuiteó De Brito, picantísimo.

Gastón Trezeguet habló de Furia en las redes y terminó cruzándose con Ángel de Brito (Foto: GH, Telefe)

Gastón Trezeguet acusó a De Brito de tener "doble moral"

"Dejá de dar pena", le lanzó Ángel de Brito a Gastón Trezeguet

En ese momento, el conductor de LAM fijó su posición sobre la escandalosa concursante. “No tengo ningún problema con @FuriaScaglione, pero me da patético la mentira, la tergiversación y la doble vara de todo Gran Hermano del primero al último. De arriba para abajo. Dan vergüenza. Le deseo lo mejor a Furia fuera de la casa”, expresó.

Pero el conflicto no quedó ahí. “Pena das vos que no te bancás una respuesta a tu propio ataque, estarás muy mal acostumbradito a que no te contesten. Todos los días se aprende algo”, se despachó el panelista de A la Barbarossa (Telefe). “Te estoy respondiendo cómo el día que tuiteaste algo de tu vida y me llamaste para que no lo haga tema. Cómo cuando le hiciste una horrible a Maite (Peñoñori). Además de bobo, sos desagradecido. Seguí de almohadón. Chau”, concluyó Ángel.

"Además de bobo, sos un desagradecido", le dijo Ángel de Brito a Gastón Trezeguet

El conflicto entre ambas llegó por la posición de Gastón sobre la participación de Juliana, a quien consideró una de las mejores jugadoras en la historia del programa. Mientras que el conductor de América viene cuestionando las últimas polémicas que tuvo el reality show, sobre todo las ligadas a la concursante, como sus declaraciones sobre el HIV y los momentos de la participante con el perro Arturo, que generaron cuestionamiento.

Uno de los últimos conflictos que tuvo el animador fue con Juan Di Natale. El periodista se molestó por la actitud que tomó el ex CQC cuando quisieron hacerle una nota para su programa y fue lapidario. “Volviendo al principio del supuesto conflicto, que transcurre en el cerebrito de este pibe… bah, viejo ya. La Negra Vernaci no se enojó tanto como se enojó él. Hizo su descargo, se olvidó y siguió haciendo su programa exitoso. Él tiene una paranoia, no sé de qué vendrá, la tiene hiperdesarrollada, pasó un año de este archivo”.

A partir de entonces, las panelistas discutieron qué habría provocado la mala reacción del periodista, a lo que el conductor respondió: “¿Por qué está viviendo un momento personal? Si toda su carrera fue un fracaso. Está acostumbrado, el único éxito fue CQC leyendo un papelito que le daba la producción. Podría haber aprovechado la nota para contarlo. Termina siendo más nota el conflicto con el cronista que todo lo otro”.