Furia abandonó la casa de Gran Hermano: la palabra de exparticipantes del ciclo

La salida de Furia de la cada generó los más variados comentarios (Crédito: Prensa Telefe)

Gran Hermano (Telefe) tuvo una noche crucial este martes, con dos de los participantes más destacados en la placa final de nominados: Juliana Furia Scaglione y Martín Chino Ku enfrentaron el veredicto del público tras seis meses en la casa. Sin lugar a dudas, la doble de riesgo se consagró como la participante más polémica del certamen, destacándose por un juego lleno de violencia, gritos, amistades, enemigos y, sobre todo, estrategias. Sin embargo, ella fue la que terminó abandonando la casa con más del 60% de los votos.

Las repercusiones no se hicieron esperar y más allá de lo que sucedió en las redes, donde nadie se privó de expresar sus sentimientos, en exclusiva para Teleshow algunas de las participantes más polémicas de Gran Hermano también brindaron su visión respecto de lo ocurrido y lo que vendrá.

Viviana Colmenero ganó la edición del año 2002 del reality

Viviana Colmenero, ganadora de la edición del año 2002 del reality de convivencia afirmó que “sinceramente, a mí me hubiese encantado que gane una mujer, Furia fue un gran personaje, la gran protagonista de esta edición de Gran Hermano y podría haber ganado. El tema es que ella misma fue su propia enemiga”. Según su visión, “Gran Hermano no solamente es un juego de estrategias, que lo es, pero también tiene el otro condimento, el de la convivencia. Y ahí es donde ella falló”. Otro de los puntos que advirtió que llevaron a que no logre pasar esta nueva instancia y empatizar más con los televidentes, es el hecho de que “le ganaron las conductas involutivas, retrógradas. Entiendo que tiene que evolucionar como persona y que para mi le faltó empatía en general con todos los temas que una sociedad necesita”.

Pese a la buena repercusión de la jugadora en una amplia parte de los televidentes, y sus modos de enfrentar la convivencia, Colmenero aclaró que al estar en un medio de comunicación “hay que tener responsabilidad”, ya que “muchos de los que hacen la tele o avalan a ciertos personajes creen que entretener es no tener escrúpulos o entretener es no tener filtro o agredir o entretener difamando. Pero también se puede entretener y al mismo tiempo tener la sutileza de poder expresarse armónicamente en la televisión. Se puede discutir, se puede jugar, se puede picantear, como decimos ahora, pero con con altura, no pisándole la cabeza al otro para llegar a una meta o para llegar a un objetivo. Y eso fue lo que le faltó a Furia” destacó Colmenero.

Nadia Epstein, panelista en la noche de los ex en GH, fue una activa participante en la edición de 2007

Por su parte, Nadia Epstein, una de las participantes más polémicas de la edición del año 2007, está convencida de que “no daba para más que esa chica siguiera estando ahí adentro, creo que realmente le estaba haciendo mal y por eso estaba tan violenta”. En lo que respecta a lo desplegado por Furia durante la competencia, reveló: “Yo creo que fue la mejor jugadora lejos. Ni Gastón Trezeguet, ni Cristian U, ni Marianela Mirra, que eran como referentes para mi. Furia fue tremenda jugadora, pero no pudo ganar por sus formas, la manera que tenía de jugar violenta contra los otros jugadores. Y empezó a jugar tan temprano y lo estiraron tanto que no la soportaron más. Pero creo que si hubiese empezado a jugar un poquitito más tarde hubiera ganado incluso con estas formas agresivas”.

Según su visón, la salida de la doble de riesgo también fue una jugada televisiva ya que “claramente no podía ganar una persona con esas actitudes, entonces de acá en más van a pasar de Gran Hermano ratitos en las galas, van a hacer galas de media hora, 45 minutos, no creo que más hasta llegar a la final, teniendo en cuenta que solo quedan tres semanas de competencia. Era como un buen momento para que salga justo antes de que empiece la Copa América. Todo muy justo. Pero bueno, es televisión y está bien, bienvenido sea, destacó quien a la vez aventuró que Bautista se alzará con el premio porque “lo va a traicionar al Chino y va a hacer la gran Marianela Mirra, pero quiero que gane el Chino”.

Coty Romero fue parte de las dos últimas ediciones de Gran Hermano

Coty Romero, participante de las dos últimas ediciones del ciclo, se mostró sorprendida por lo vivido en la última jornada ya que según su impresión “no me hubiera imaginado nunca que esta placa se iba a dar a esta altura, pensé que recién se iba a dar en la final y sinceramente yo pienso que Juliana merecía llegar a la final, pero en esta placa obviamente prefería que se vaya ella porque yo lo banco al Chino a muerte porque es educado, respetuoso, armó placas, es Gran Hermano y merece ganar”.

Pese a mostrarse dolida por el hecho de que solo queden hombres en la recta final de la competencia, sobre ese punto aclaró que “fue Juliana la que se encargó de sacar a todas las demás mujeres, y no le sirvió de nada porque salió también ella. Las cosas pasan por algo. Era la placa en la que tenía que quedar eliminada, hubiera esperado que sea la final, pero bueno, ya está. Ahora el Chino tiene que ganar”, cerró Romero.

Alfa ingresó también por un breve periodo en esta edición de GH y desde un principio se mostró cercano a Furia

Uno de los momentos que quedaron marcados de la llegada de Furia al estudio tras su salida de la casa, fue el impactante abrazo con Alfa, quien en exclusiva para Teleshow brindó su visión de lo sucedido, al destacar que “el Chino no ganó, lo que se juntó acá es el odio y el resentimiento de todos los que Furia fue sacando de a uno, porque sino no se entiende cómo podés estar en una tribuna con la remerita roja del Chino”.

El participante de la última edición del reality explicó que “el juego es personal, y a Furia la sacó ese odio, porque no es que el Chino tiene apoyo afuera”, a la vez dejó en claro actitudes que vio en la gala del último martes: “Acá hablan de odio y fijate el doble discurso, porque lo primero que le grita Cata es ‘forra’. La hipocresía es terrible y no se bancaron que ella sea genuina del principio al fin”, sentenció otro de los participantes más polémicos de Gran Hermano.