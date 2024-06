De invitar unas empanadas para toda la familia a pagar la factura de luz: qué hizo Duki con sus primeros sueldos

¿Quién es, realmente, Duki?

Desde su humilde origen hasta su momento de mayor fama y exposición, Duki siempre mantuvo los pies sobre la tierra. Lejos de dejarse hipnotizar por el dinero o los millones de seguidores, el joven nacido en el barrio porteño de Almagro siempre se mantuvo cerca de sus seres queridos. Aunque suele destacarlo con sus gestos o palabras, hay una anécdota que resume los valores del cantante. Fue después de cobrar su primer sueldo, cuando invitó a comer a toda su familia.

Tiempo después, su madre, Sandra, recordó aquel momento. “Hablando de tu nobleza, me acuerdo de que cuando cobraste tu primer sueldo estábamos todos en casa y pediste empanadas para todos. Y me acuerdo de que cuando trabajabas en la esquina de casa, me había venido una cuenta de luz muy grande, y yo necesitaba plata y vos viniste y me dijiste: ‘Tomá Sandra, pagá la luz’. Ese día me morí de amor y no lo voy a olvidar nunca. Fue un gesto que te enalteció y me llevó de orgullo”, contó la mujer, totalmente emocionada, en una emisión del programa Fideos con Duko. Cabe destacar que el nombre de su efímero ciclo de entrevistas en YouTube fue tomado de la primera entrevista que el rapero hizo con Teleshow en el año 2020.

Este no fue el único gesto que el joven tuvo con su familia. Una vez que logró lanzarse como músico, el referente del trap también compartió su alegría con los suyos. “Agarré una bolsa de supermercado y metí adentro como trescientos mil pesos ($ 300.000) y llamé a mi mamá y mi papá. Vinieron a la casa donde yo estaba viviendo y les dije: ‘Esto es para ustedes’”, recordó el autor de “Givenchy” en el programa El Hormiguero, en España.

La familia de Mauro Ezequiel Lombardo. sus padres, Sandra y Guillermo; y sus hermanos, Nahuel y Candela

Su incursión en el mundo del rap comenzó en competencias de batallas de freestyle, donde destacó rápidamente, y luego se consolidó como uno de los referentes del nuevo movimiento argentino. Su primera batalla de rap fue en 2013, un 2vs2 junto a Salva, contra Monto y Ambro. A partir de ese triunfo empezó a competir cada vez más. Pasó a Las Vegas Freestyle, Refugio y El Quinto Escalón. Ya en esas batallas, Duko demostraba que más que rapear quería hacer música, fluía, cantaba, y mostraba un flow distinto.

En 2016, el artista vivió un antes y después: ganó el Quinto Escalón, y con el premio grabó su primer tema ‘No Vendo Trap’. En una semana pasó el millón de reproducciones. Lo contrataban de plazas de otras provincias y hasta para hacer eventos. Aun así, él quería más, buscaba que le pagaran por su show. Al tiempo, lo consiguió en la ciudad de Mar del Plata. Si bien tuvo que resignar dinero, ya que le pagaban menos que por las batallas, fue un comienzo.

En 2017 sacó uno de sus temas más virales: “She don’t give a FO”, el cual tuvo más de 200 millones de visitas en YouTube. Esas primeras canciones las hizo en el baño de su casa, donde se encerraba a fumar y escribir. En 2019, el artista estuvo en el primer festival de trap argentino junto a referentes como Bad Bunny, Drake, Cardi B, Khea y Cazzu. En noviembre de ese año sacó su primer álbum “Super Sangre Joven”.

Duki, en su infancia, junto a su mamá

Así, el chico que hace más de una década trajo algo que no se veía en la música argentina, se convirtió en el padre de un movimiento, de un fenómeno y de una pasión, capaz de movilizar masas como no se veía hace años. Además, marcó un camino que abrió la puerta a cientos de nuevos artistas.

En 2022, fue el primer artista de trap en llenar cuatro fechas en el estadio de Vélez. Un año después, hizo lo mismo con dos River y agotó localidades. Este 2024 está frente a su mayor desafío: el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid, España. “Espero estar a la altura, pero esto es algo histórico, es dejar tu firma en un mural de gigantes. Que mi familia me haya apoyado es un 50 por ciento de mi carrera. No solo por el apoyo emocional, también porque son mi equipo de trabajo”, le dijo dice a Infobae España.

No en vano, su hermano estuvo ultimando detalles en la pista del estadio, trabajando en el montaje de su espectáculo. “La mitad de este Bernabéu es para ellos. Me dieron los principios, los valores y las herramientas que necesitaba para llegar a donde estoy”, cerró.