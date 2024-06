A nueve años del primer #NiUnaMenos, las artistas argentinas volvieron a reclamar contra la violencia hacia las mujeres

Mercedes Funes, Julieta Prandi, Lali Espósito, Natalia Oreiro, Tuli Acosta y Valeria Sampedro

Por noveno año consecutivo, este 3 de junio, tiene lugar una nueva marcha de Ni Una Menos en todo el país. Motivada por el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada a golpes en la localidad argentina de Rufino, provincia de Santa Fe; desde 2015, miles de personas salen a las calles para pedir Justicia por ella y todas las mujeres que sufren violencia. A la fecha, según las últimas cifras, siguen asesinando a una mujer cada 35 horas en Argentina. En ese marco, varias famosas se expresaron a través de sus redes sociales y en distintos programas de Streaming.

Una de las primeras en hablar fue la actriz y directora de cine Dolores Fonzi. Lo hizo a través de un video protagonizado por la dramaturga Zuleika Esnal. En su publicación, la intérprete recita una serie de exigencias y pedidos que se le deben a las mujeres, quienes protagonizan la convocatoria de este lunes. “No les debemos nada y nos están debiendo mucho. Nos deben la Justicia. Nos deben dignidad y explicaciones”, dice en un momento la escritora en el clip.

De las palabras de Zuleika también se hizo eco Laura Novoa: “Porque si los derechos que yo tengo, no los tiene la de al lado, entonces no son derechos. Son privilegios. Y yo, privilegios, no quiero, gracias. Yo quiero un país más justo”. Transcribió la actriz de su libro, “Bitácora de un grito”.

Luego siguió Lali Espósito. Al igual que Dolores Fonzi, la cantante utilizó la red social Instagram para compartir una publicación de UNICEF Argentina. “Es urgente poner fin a la violencia de género y contra la niñez. #Niunamenos”, dice la imagen que subió.

Mercedes Morán también hizo uso del posteo de una entidad oficial para remarcar la importancia del movimiento Ni Una Menos. Con una imagen del Observatorio Lucía Pérez, la actriz compartió los datos correspondientes a la cantidad de femicidios y travesticidios desde el 3 de junio de 2015 al 3 de junio de 2024: en nueva años la violencia machista se cobró 2.652 vidas.

“Un genocidio por goteo”, dice la publicación original. Al igual que ella, Natalia Oreiro compartió un compilado de datos similar al que publicó Morán, pero que además dejaba constancia de que cada 31 horas hubo un crimen de esa índole.

Otras figuras del ámbito que hicieron eco de la marcha fueron Valeria Sampedro y Mercedes Funes, las periodistas que impulsaron el movimiento, allá por 2015, junto a Marcela Ojeda. “Nueve años de esta plaza, hoy como entonces”, escribió esta última a través de Twitter.

En el piso de Intrusos (América), Florencia de la V utilizó el final del programa para hacer una mención sobre la fecha. “Hoy es un día muy importante, porque se cumplen 9 años de la movilización Ni Una Menos. La verdad es que hace 9 años, cuando las mujeres y disidencias salieron a la calle, hubo un cambio muy grande en nuestra sociedad. Creíamos que ese iba a ser el puntapié para que algo mejore, para que dejen de matarnos, porque la consigna era esa. En ese momento habían asesinado a Chiara Pérez, una nena de 14 años”, arrancó la conductora.

Y siguió: “Yo quiero dar cifras. A veces, las cifras son frías, porque detrás de las cifras hay personas y hay familias enteras destruidas. Pero en lo que va del año, 152 días simplemente, ya van 127 femicidios: por ser mujer, por ser travesti, por ser trans, por ser lesbiana. Entre las consignas más importantes de esta marcha, están: #NiUnaJubiladaMenos y también desalentar el blanqueo de armas, la desfinanciación económica, a Mujeres, Infancias y Adolescencias. Es importante que nosotros como sociedad podamos sentarnos a pensar de qué manera podemos revertir todo lo que está sucediendo. No puede ser que una mujer salga y siempre tenga que decir: ‘Llegué viva a mi casa’. Eso tiene que cambiar. La verdad es que es un trabajo que debemos hacer entre todos, es una discusión pendiente y una deuda que tienen los políticos con nosotras hace muchísimos años. Espero que esta marcha sea muy masiva, y que las cosas, de una vez por todas, cambien. Por todas. Por nuestras hijas. por las que vendrán”.

Una que sorprendió fue la bailarina e influencer, Tuli Acosta. En diálogo con Nati Jota, la última ganadora del “Bailando” contó que sufrió maltrato psicológico por parte de su exnovio, Octavio Appo, más conocido como Oky. “Amenazas como: ‘Si me dejás, todo esto se te va a volver en contra’”, confesó durante su participación en Sería increíble (Olga).

“No me daba cuenta de que no estaba siendo feliz. Me entregué mucho emocionalmente a una persona que me amenazaba y me aislé de las personas que me mantenían a tierra”, señaló Tuli con la voz quebrada.

En la misma línea, Julieta Prandi le dio visibilidad a la novela que acaba de publicar, “Yo tendría que estar muerta”, donde relata la historia de una mujer envuelta en una relación violenta. Su obra fue bien recibida por sobrevivientes de experiencias similares, ya que más de una se sintió representada. En ese sentido, la flamante escritora aprovechó la fecha para hablar sobre este tema.

“Cinco razones por las que debés leer mi libro”, escribió al inicio del video que publicó en su cuenta personal. “Esto le puede pasar a cualquiera, ese es el primer motivo. El segundo motivo es que en este libro vas a saber cómo es el método en el que se te acercan, te acechan, en que te hablan, en que te conquistan los psicólogos. Te juro. Estamos rodeados de psicópatas, incluso puede que estés en una relación con uno”, comenzó diciendo la autora de la obra.

“En el libro te vas a encontrar con una mujer autosuficiente, poderosa, hermosa, luminosa, que de pronto no sabe ni quién es. Duda de todo y empieza a sentir culpa de lo que hace, porque de eso se trata, ellos te manejan y te confunden. No sabe dónde está metida, a quién pedir ayuda y qué hacer para salvarse ella o preservar su entorno, sus familiares, sus hijos, todo”, continuó la presentadora.

Además, comentó que en caso de no haber sido víctima de una situación similar, su libro puede ayudar a despertar los sentidos ante la posibilidad. “Estamos rodados de todos, hay muchísimas Lucías, lamentablemente”, cerró Prandi.