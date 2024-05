El enojo de Pedro Alfonso por la decisión de sacar a Paula Chaves de Bake Off: “Sabían que iba a hacer un ruidito”

El enojo de Pedro Alfonso por la decisión de sacar a Paula Chaves de Bake Off (Video: Intrusos, América)

Tras el anuncio de que Wanda Nara será la nueva conductora de Bake Off Argentina en Telefe, Pedro Alfonso, esposo de Paula Chaves, no pudo contener su descontento ante la manera en que se manejó la situación. El productor criticó abiertamente la falta de comunicación por parte del canal hacia su esposa, quien había sido la anfitriona del programa durante tres temporadas.

La decisión de desplazar a la modelo de la conducción del reality culinario se produjo luego de que se retrasara el lanzamiento de la nueva edición de MasterChef para el año 2025. Aunque Paula había manifestado previamente que la noticia le había “dolido”, fue su esposo quien salió a respaldarla públicamente.

En una entrevista con el programa Intrusos (América), Pedro Alfonso expresó su punto de vista sobre la situación: “Dolió un poco eso, y enterarse así, de la nada. Yo creo que ellos, que saben mucho de esto, sabían que iba a hacer un ruidito. Entonces, avisarle antes, hubiese sido lo más prolijo. Pero después lo das vuelta y me decís ‘pero si Pau no tiene nada que ver con Telefe, entonces es lógico’. Sí, ya sé. Opino como marido”.

El actor y conductor también dejó en claro que la elección de Wanda Nara como conductora no era el motivo de su enojo, sino más bien la falta de consideración hacia su esposa en el proceso de comunicación. “Me pareció innecesario con ella. Te juro que no importa el reemplazo. Para mí, a la gente del programa, no le costaba mandar un audio avisando para que no te tome de sorpresa”, expresó.

Anteriormente, Pedro había compartido sus opiniones en su programa de streaming, Después Te Explico (Bondi), donde calificó la situación como una “desprolijidad absoluta” y destacó el impacto emocional que tuvo en su esposa enterarse de la noticia viendo la televisión.

La palabra de Paula Chaves sobre su salida de Back Off

“‘Me dolió' me parece que es decirlo más desde un lado de enojo y no estoy enojada, ni mucho menos. Sino que es un proyecto que hice durante tanto tiempo, que me encantó hacer, que marcó un montón en mi vida y en mi carrera, que voy a estar eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad que me dio y de más”, dijo Paula Chaves en una nota con LAM.

Paula Chaves habló tras haber sido desplazada de la conducción de Bake Off (Video: LAM, América)

“Pero obviamente que es triste, pero entiendo la situación del canal, donde ya tenía contratada una producción, que tenía contratada a una conductora, donde iban a hacer un formato que no se pudo hacer como Masterchef, terminan haciendo Bake Off y ya tenían un equipo contratado. Y bueno, es lógico. Laburo hace muchos años en esto y entiendo también estas situaciones”, dijo después, como justificando y comprendiendo la circunstancia.

“Hice tres temporadas de Bake Off y yo creo que las hice bien. La verdad es que siempre me tiraron palabras lindas. Y todos, tanto del canal, como la gente y como ustedes, los del medio, siempre me han tirado muy buena onda, mucho amor. Así que yo no soy la que te puedo decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo. O si es por esto que te estoy hablando, de que a veces hay conductoras contratadas, producciones y bueno, hay que hacer formatos. Y es así la televisión”, contó la exmodelo.

Por otro lado dijo que no hubo ningún tipo de llamado de parte de Wanda o de Zaira al respecto, pero que tampoco es algo que le afecte. “No hubo un llamado, nada. Tampoco es que todo quedó sepultado. Ya está. La vida misma”, cerró Paula con otra sonrisa.