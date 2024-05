Nati Jota rompió en llanto por una carta que Grego Rossello le dedicó al aire: “Estamos juntos”

Nati Jota se largó a llorar por una carta que Grego Rossello le dedicó en vivo (Video: Sería increíble, Olga)

Nati Jota celebró sus 30 años en el ciclo de streaming que realiza y lo festejo con todo. Entre regalos y mensajes de amor, el momento más emotivo se vivió cuando Grego Rossello le dedicó una carta donde habló de su larga amistad, las versiones que de romance que siempre los relacionaron y elogió la carrera que la influencer viene teniendo. “Te escribí esto. Solo voy a hacer este disclaimer. Me da un poquito de vergüencita porque escribí en serio. Me pintó”, empezó diciendo.

“Hace 8 años que nos conocemos y hace 8 años que cada vez que subimos una fotos nos dicen ‘deberían estar juntos’. Bueno, a mí seguro me lo dicen más que a vos porque sos una bomba y yo estaría robando”, leyó una carta el humorista en Sería increíble, el ciclo de Olga, mientras ella se emocionaba.

“La frase puntual es ‘ponete con Nati Jota’. Es la frase que más me dijeron con respecto a algún vínculo. Quiero confesar hoy aquí, en el canal de streaming donde vos te has ganado a fuerza de talento, laburo y ovarios tu lugar de reina indiscutida, que sí, yo estoy con Nati Jota”, lanzó.

La carta que Grego Rossello le dedicó a Nati Jota al aire (Foto: Sería increíble, Olga)

“Así como lo escuchan. Estamos juntos. Quizás no de la forma como garparía un shippeo. Acá no hay contratos, besos, ni muchos menos sexo, pero puedo decir con mucho orgullo que estoy con Natalia Jersonsky y ojalá esté toda mi vida. Eso que dije el sábado cuando nos abrazamos post torta de cumple”, expresó, con la voz quebrada mientras la animadora no paraba de llorar.

“Ojalá que seamos amigos para siempre. Quizás a más de uno esta carta le dé un poco de cringe. A mí me chupa un huevo. Me parece una oportunidad increíble para expresar el orgullo por mi amiga porque creo que no expliqué nunca el orgullo que tengo de ser amigo de Nati Jota. Una piba que se hizo sola. Sola de verdad”, destacó.

“Averigüé que hoy en Argentina y más de 7 millones de cuentas de Twitter, ahora X. ¿Cuántas de esas cuentas pudieron saltar de las redes a la tele solo con 22 años? Empezar leyendo tweets en la esquina de un estudio para pasar a coconducir en cable, luego en aire, ganar todos los premios posibles en redes sociales, ser pionero en el mundo del radio streaming y animarse en el mejor momento de su carrera a pegar un volantazo riesgosísimo solo para seguir creciendo. De esas cuentas, solo una pudo hacerlo y esa es mi amiga”, siguió.

Las lágrimas de Nati Jota por las emotivas palabras que le dedicó Grego Rossello

“Se habla poco de los huevos o los ovarios que tuvo que bancarse durante años que se dude de tu talento, de su capacidad y su disciplina. Que es suerte lo que le pasa, que es porque es linda, que es por sus tetas. Ella se calló la boca y siguió laburando. Se sacó tetas, manga de pesados y no estoy de acuerdo con esa medida. Una forma de quitarle mérito a una piba que sin contactos ni acomodo, a fuerza de romperla en cada trabajo que tuvo logró este presente maravilloso”, continuó.

Hacia el final, destacó el salto profesional que tuvo Nati el último tiempo. “Dudaron hasta que no pudieron dudar más. Llegó Luzu y fue parte fundamental de ese éxito gigantesco. En el momento en el que cualquier persona diría ‘por fin, a disfrutar de que no me rompen más las bolas y tengo lo que quiero y merezco’, ella decidió cambiar”, resaltó, mientras destacaba su parte humana y su rol como amiga.

Nati Jota cumplió 30 años y Grego Rossello le dedicó una emotiva carta

“De todas las ‘Natalias’ que yo conocía, se sumaron dos más que no conocía, pero esperaba. La ‘Nati periodista’, llevando a cabo streams eternos durante las elecciones y la segunda, mi preferida, la ‘Nati conductora’. No les voy a mentir. A veces me pregunto cómo sería estar con Natalia. La respuesta es más que obvia. Sería increíble, pero perdón. Somos solo amigos”, concluyó, momento en el que ella se paró para darle un sentido abrazo.

“¡Ay, amigo! ¡Me encantó, me encantó! Hermoso lo que escribiste”, expresó la animadora, mientras contaba que se habían prometido que cuando los dos llegaran a los 30 años sin pareja se iban a poner de novios, algo que no pensaban cumplir, al menos por el momento. “Lo amo con toda mi alma”, expresó.