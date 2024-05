Jimena Barón viajó a Corea, mostró sus compras y se asombró por el precio de un café

El angustioso momento de Jimena Barón previo su viaje a Corea del Sur (Video: TikTok)

En el marco de la promoción de la nueva temporada de El Juego del Calamar (Netflix), la plataforma invitó a Jimena Barón a Corea del Sur. Con todos los lujos, la artista emprendió el viaje hacia la otra punta del globo luego del festejo de su cumpleaños. Pero no todo fue color de rosas, ya que si bien disfrutó de las primeras comodidades y gentilezas del país asiático, lo cierto es que pasó un duro momento tras dejar a su hijo, Momo.

“Así se va una mamá a la otra punta del planeta”, escribió en un video que compartió en su cuenta en la plataforma de TikTok. Con el rostro lleno de lágrimas y una mirada que denotaba la angustia del momento, la cantante dejó en claro lo triste que se sentía por tener que dejar al pequeño, quien se quedaba bajo el cuidado de su novio Matías Palleiro. “Los hijos, qué trampa mortal”, señaló en la descripción del posteo, el cual recibió una gran cantidad de apoyo de sus seguidores, quienes la llenaron de mensajes positivos y halagos.

“No llores Jime, te vas por trabajo”, “Fuerzas, va a pasar y vas a volver pronto”, “Le das calidad de vida, estás presente en todo, se nota en cómo es tu hijo”, “Sos toda una mamá luchadora”, “Sos una mujer impecable, como mujer y como madre, todo admirable”, “Se entiende, las mamás no podemos con nuestra culpa”, fueron algunos de los comentarios que se destacaron en el video que pasó los 77 mil ‘me gusta’.

La llegada de Jimena Barón y Damián Betular a Seúl (Video: Instagram)

La artista no viajó sola a la ciudad de Seúl, sino que la empresa la llevó junto a Damián Betular, el conocido pastelero argentino. En asientos de primera clase, la dupla emprendió su camino hacia la capital surcoreana, en la cual los esperaba un auto para ellos. Si bien tuvieron que buscar por todo el aeropuerto hasta hallarlo, lo cierto es que “La Cobra” dejó en claro la diversión que supuso la situación, en especial porque no tardaron en comenzar a disfrutar de los placeres de la cultura.

En compañía de Damián Betular, Jimena Barón mostró su primera comida en Seúl (Video: Instagram)

“Bueno, mucha suerte con el pedido. Hay cosas que estamos comiendo que ni idea”, explicó en una de sus historias de Instagram, donde mostró que una de sus primeras paradas fue a un restaurante donde pedían los platos mediante una pantalla. Pero Barón no paró ahí, sino que pasó por shoppings y hasta se encontró con que el cocinero no tenía límites a la hora de probar todo lo que Seúl tenía para ofrecerles. “¿Qué haces? Te dejé dos minutos. No puede parar de comprar lo que sea”, expresó al encontrarlo en un supermercado, donde él estaba sentado disfrutando de algunos de los productos que halló para hacerse una bebida fría.

Las primeras aventuras de Jimena Barón y Damián Betular en Seúl (Video: Instagram)

También disfrutó de las cafeterías de la ciudad, las cuales la sorprendieron por sus altos precios. “$6.500 pesos un café en un lugar lindo en Seúl”, comentó Jimena, quien también adelantó que “por ahora es una ciudad limpia, linda y cara”, en su cuenta en la plataforma social, donde ha estado subiendo todos los detalles de su viaje de trabajo.

Y, una vez más, dejó en claro el gran amor que siente por su hijo, a quien ya le ha comprado un sinfín de regalos. “Encontré un lugar de chucherías y compré todo esto mayormente para Momo por 15 dólares aproximadamente”, escribió junto a una foto donde se veían no solo los típicos snacks y dulces coreanos, sino también algunos elementos como el conocido “bento”, que es un tupper hermético que utilizan en países como ese y puede apreciarse en las series del mismo origen, una cubetera y un molde plástico para hacer helados.

Cafés y compras inesperadas, algunas de las primeras actividades de la cantante en Seúl (Instagram)

Jimena Barón celebró sus 37 años y compartió una profunda reflexión

El viernes pasado, la cantante celebró con alegría un nuevo año en su vida. Agradecida por su presente personal y laboral, la artista decidió dejarlo en claro ante sus seguidores. Con un emotivo posteo, en el cual mostró algunos detalles de su festejo, la intérprete dejó en claro lo bien que la pasó en familia.

“Ayer cumplí años, no estuve mucho con el teléfono. Estoy más grande, sí. Tal vez por eso la vida me queda más linda, porque aprendí. No hay tanto tiempo y el tiempo pasa volando. Muchas tristezas realmente no valen la pena. Ser importantes en la vida no es tan importante”, expresó al inicio de su publicación, la cual estuvo acompañada de varias imágenes en compañía de su hijo y su novio, con quien convive desde hace unos meses.

“Querer menos cosas es saber querer. La felicidad se busca y se encuentra pero es un trabajo y una decisión quedarse ahí, hay que ser agradecidos con la suerte. Salud, dinero y amor es lujo. No hay que dar nada por sentado, los hijos y el amor son sagrados”, continuó Jimena. Y, a modo de cierre, expresó: “Felices 37 a mí, a todo lo que me trajo hasta acá y a todo lo que me rodea y me queda por delante. A la vida que me parece cada vez más hermosa. Soy feliz. Gracias por el cariño”.

La profunda reflexión de Jimena Barón tras su cumpleaños número 37 (Instagram)

La cantante se mostró agradecida con su presente personal y laboral (Instagram)