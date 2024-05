Furia develó su plan y el orden en el que programó sacar a sus compañeros de la casa para llegar a la final

Furia develó su plan en GH (Telefe)

Los primeros días de julio está previsto que se lleva a cabo el final de Gran Hermano, y la convivencia en la casa ya se tornó por momentos muy áspera, con comentarios, desacuerdos y desplantes que llevan a los participantes a no ocultar sus sentimientos, incluso con fuertes palabras cara a cara con sus compañeros.

Así, por caso, sin dudas una de las figuras destacadas de esta edición, Juliana Furia Scaglione se tomó unos minutos para delinear sus objetivos de cara a la final del reality show. A poco más de un mes de culminar la competencia, reveló quiénes son los compañeros que planea eliminar e incluso fue más allá y hasta se tomó el tiempo de armar un orden en que deben salir.

En un mensaje dirigido a los televidentes y a sus seguidores, Furia Scaglione expresó: “Yo no paro de agitar, amigo. Estoy re gede. No paro de pensar en el juego, de detectar jugadas de gente sucia, con el culo sucio, que están en emergencia”. La participante explicó de esa manera que identificó conductas estratégicas entre sus compañeros.

Mientras seguía hablando a cámara, ya con la compañía de Martín Ku y su amigo Facundo, que se encontraban a su lado, detalló: “Bueno, dos meses y medio me costó entender que se acercaron a mí por estrategia. Hola, fue un gusto, Mauro, y ahora me costó dos semanas darme cuenta de que Pancho lo hizo”, en referencia al hijo de Darío, de quien también tendría algo para decir: “Después tenemos a este ‘pseudo papá' que en algún momento hay que sacarlo”, expresión que causó gracia entre quiere se encontraban a su lado.

Furia y Emmanuel están en el peor momento de la convivencia

“Quiero que se vaya ya este viejo zorro”, expresó sobre Darío, para luego volver sus dardos contra Emma, de quien afirmó que “no lo aguanto más”, aunque volvió sobre sus dichos y aclaró que “no sé si es que no lo aguanto, no me, no me... nada”. Pero al momento de referirse a las mujeres que se encuentran en la casa, respecto de Florencia destacó que no suele juntarse con ella “por un tema de que haga su propio fandom, que no se haga que es mi amiga”.

Durante su monólogo, del que continuaban siendo testigo Facundo y Martín, Juliana revelo que “Nico no me pincha ni me corta, me chupa un h...”, tras lo cual ellos se retiraron y la participante continuó hablando sola a la cámara: “No voy a caer en el victimismo basura”, y mientras seguía delineando la estrategia de cara a la final, fue Bautista quien se sentó a su lado.

Juliana, entonces, reveló: “Ahora yo tengo tres objetivos, y te diría cuatro incluso. Emma, Darío, Florencia y Virginia”, a la vez que manifestó su fastidio por el discurso de que las mujeres deben ganar el juego. “Basta con el tema ‘que ganen las mujeres’, porque yo entré acá con ese mood y a mí las mujeres me re cagar... a tiros,” agregó. En ese instante, Darío por allí pasaba y Furia no se quedó callada: “¿Qué pasa, controlador? ¿No puede dormir? Dejá de armar estrategias en mi contra porque te voy a meter una patada en el ort...”.

Uno a uno se fueron despidiendo los participantes y se acerca el final

Fue entonces que el hombre intentó calmarla al aclararle que “no tengo ninguna estrategia en tu contra”, sin embargo ella redobló la apuesta con un importante insulto. Entonces él prefirió callar y continuar su camino hacia el baño y no seguir confrontado con la joven que expresó que, aunque quisiera, no dispone de las cuatro fulminantes que querría en esta parte del juego.

Para finalizar, destacó la forma de encarar el final de la competencia: “Bancatelá, hay un premio enorme. Vas a tener que bancarte todo para poder ganártelo. Y cuando hablamos de todo, es todo. No me da miedo una placa que sea Virginia, Darío y Emma contra mí. “No me da miedo nada. Cada uno cuida su propio trasero. Así que bienvenidos, cuídense su trasero que yo me cuidaré el mío”, cerró.