El dilema de pareja de Noelia Marzol con su marido: ella sueña con tener más hijos y él evalúa hacerse una vasectomía

Más allá de las noches sin dormir, de los pañales y la energía que conlleva criar a sus hijos, ella sabe que su anhelo es más fuerte. A un año del nacimiento de Alfonsina, y a tres de Donatello, Noelia Marzol quiere volver a convertirse en madre por tercera vez. Sin embargo, un obstáculo se interpone en su deseo: su marido quiere hacerse la vasectomía.

En medio de sus nuevos proyectos laborales, su trabajo en SEX y la grabación de Millennials en Netflix, la joven manifestó su deseo por volver a convertirse en madre. Todo se dio cuando Marzol fue invitada a charlar en el programa Hermosa Mañana por Radio Splendid. “Ya tenés a Donatello, tenés a Alfonsina. ¿Se cerró la fábrica o sigue la posibilidad de que se sumen más integrantes a la familia?”, le consultó La Criti (Nahuel Saa). Emocionada, la bailarina respondió: “Mi marido no quiere saber más nada y yo tengo ganas todavía, anhelo uno más. Ahora estoy con un proyecto personal, pero estoy para uno más. Y ayer lo senté y fue como un desafío. Y le dije okay, si estás seguro que vos no querés más nada, hacete la vasectomía que tanto me dijiste”.

Ante el desafío de su pareja, Ramiro Arias frenó sus planes y reflexionó. “Y me dijo que no, porque en un momento estuvo convencidísimo: ‘que yo me hago una vasectomía, que ya está, cerramos la fábrica’. Y ayer me dijo: ‘bueno, voy a esperar. Esperamos unos años y vemos’. La verdad que fue agotador (la crianza de sus dos hijos). Recién ahora estamos con algunos instantes de que ellos se quedan solos jugando. Pero viste la típica que te dicen: ‘ay buenísimo, los criás a los dos juntitos’. Bueno, hace un mes eso era un sueño, una utopía”, comentó Marzol.

Tras algunos años de crianza, Noelia contó cómo es la dinámica familiar: “Donatello cumplió ayer tres años. Y Alfonsina uno. Por ahora es una utopía que jueguen solos y que no estemos con la mirada fija, que no se maten, porque ser madre es como el desafío de que no se suiciden. No entiendo dónde está el instinto animal de supervivencia”.

Hace poco más de un mes, la actriz vivió una llamativa situación hogareña cuando tuvo un accidente protagonizado por Donatello. En esa oportunidad, su hijo ocasionó un inesperado incidente que tomó por sorpresa a su madre y preocupó a sus seguidores. “Ser madre es tan…”, comenzaba la historia de Instagram de la bailarina, quien subió un fragmento de una de las grabaciones de la cámara de su hogar. El dispositivo captó una de las mayores travesuras del pequeño, quien estaba junto a la actriz sentado en el sillón. Tan solo unos segundos después, el nene decidió moverse de su lugar y caminar unos pasos, lo que dio inicio a un desastre.

Antes de que pudiese evitarlo, el infante tropezó y le tiró a la actriz un plato repleto de guiso de lentejas encima. “Donatello, ¿qué querías hacer, amor?”, se le escucha a Marzol con completa calma decirle a su hijo, quien empieza a llorar al darse cuenta de lo que había provocado. Lejos de enojarse con él, la intérprete se puso a su altura e intentó tranquilizarlo lo mejor posible: “No pasa nada, mi amor. ¿Me dejás que me cambie?”, le dice mientras limpiaba los restos de la comida que quedaron por la habitación tras el incidente.