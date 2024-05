El video del hijo de Noelia Marzol cuando le tiró todo un plato de guiso encima: “Ser madre”

El hijo de Noelia Marzol le tiró un guiso entero y causó un gran desastre (Video: Instagram)

Desde que se convirtió en madre, Noelia Marzol no ha parado de compartir sus divertidas vivencias con sus hijos, en especial con Donatello, su hijo de 3 años, quien ha protagonizado un sinfín de desopilantes momentos. Pero, en esta oportunidad, el nene ocasionó un inesperado accidente que tomó por sorpresa a su madre y preocupó a sus seguidores.

“Ser madre es tan…”, comenzaba la historia de Instagram de la bailarina, quien subió un fragmento de una de las grabaciones de la cámara de su hogar. El dispositivo captó una de las mayores travesuras del pequeño, quien estaba junto a la actriz sentado en el sillón. Tan solo unos segundos después, el nene decidió moverse de su lugar y caminar unos pasos, los que iniciaron el comienzo del desastre.

Antes de que pudiese evitarlo, el infante tropezó y le tiró a la actriz un plato repleto de guiso de lentejas encima. “Donatello, ¿qué querías hacer, amor?”, se le escucha a Marzol con completa calma decirle a su hijo, quien empieza a llorar al darse cuenta de lo que había provocado. Lejos de enojarse con él, la intérprete se puso a su altura e intentó tranquilizarlo lo mejor posible: “No pasa nada, mi amor. ¿Me dejás que me cambie?”, le dice mientras limpiaba los restos de la comida que quedaron por la habitación tras el incidente.

El pequeño se angustió al ver que le había tirado el guiso a su mamá

En alusión a la primera frase que puso en el video, Marzol completó con una profunda reflexión dirigida a todas las personas que han experimentado ese tipo de situaciones mientras cuidan de sus hijos: “Alucinante que nadie soportaría que le tiren el guiso de lentejas entero sin desesperar”.

Cabe mencionar que esta no ha sido la primera vez que habla sobre la maternidad. A mediados de enero, Noelia realizó un emotivo posteo sobre sus hijos, quienes tienen poca diferencia de edad. Cansada de las constantes críticas por el tiempo que esperó para tener a su última bebé, la finalista del Bailando 2023 dejó en claro la gran felicidad que siente por tenerlos en su vida.

Con paciencia, la bailarina le explicó que todo estaba bien a su hijo Donatello

“Mis bebotes”, comenzaba el posteo que subió a su cuenta el pasado 18 de enero. “Recuerdo alguna mala onda diciéndome que tenerlos tan juntos era egoísta, que no iba a tener tiempo para ambos, que se iban a celar. Que mi embarazo iba a ser de riesgo porque quedé embarazada muy rápido y una lista un poco más extensa de boludeces. Por suerte, prefiero elegir vivir en carne propia mis experiencias. ¡Materná como te cante! Lo que elijas va a estar perfecto”, sentenció.

Noelia Marzol compartió las exigencias que quiere para el colegio de su hijo

La actriz pidió recomendaciones de colegios que cumplan con las exigencias que quiere para su hijo (Instagram)

Una de las cuestiones que más preocupa a los padres es la escolaridad de sus hijos. Esto también le ha sucedido a la finalista del certamen de baile, quien no ha podido encontrar un colegio para Donatello. Por ello, una vez más, acudió a sus seguidores y les pidió sugerencias para dar con una institución educativa que sea de su agrado.

“Voy a decir algo polémico seguramente para muchos, pero es lo que me pasa. Estoy buscando colegios para Dona. ¿No existe algún colegio de zona norte donde no usen Tablet?”, consultó en sus historias de la plataforma social Meta. Así, la modelo dejó en claro que no solo quiere un lugar donde su pequeño esté lejos de los dispositivos electrónicos, sino también que sea laico, con enfoque bilingüe y posea propuestas deportivas a excepción del rugby.

Como era de esperarse, Noelia recibió un sinfín de recomendaciones por parte de los internautas, las cuales se guardó para tomar en cuenta a la hora de elegir el colegio para el nene de tres años. Aunque también fue cuestionada por sus exigencias, se quedó con lo positivo de velar por la educación de sus hijos.