Pablo Echarri criticó el acto de Javier Milei en el Luna Park: “Fue una payasada”

Pablo Echarri criticó a Javier Milei por su acto en el Luna Park (Video: C5N)

El pasado miércoles, el presidente argentino Javier Milei encabezó un acto en el estadio Luna Park en el que presentó su último libro, titulado Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica, de una manera algo inusual. En primer término, realizó un show musical en el que cantó el tema “Panic Show” de La Renga, junto con una banda integrada por el diputado nacional Alberto Bertie Benegas Lynch, a cargo de la batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra, y el biógrafo presidencial Marcelo Duclos en el bajo. También se sumó Ana Tamagno para los coros.

Así las coas, Pablo Echarri arremetió contra el mandatario horas antes del evento a través de una entrevista que le realizaron en el canal de noticias C5N. “Es una payasada”, sintetizó el actor. Al ser consultado sobre qué opinaba sobre la performance de Milei, destacó las intenciones del presidente. “Tiene todo su derecho de hacer una presentación de un libro. Es un hecho cultural que puede llegar a ser relevante para un sector determinado de la población, seguidores de él, más allá de las dificultades concretas que ha tenido y tiene respecto a las denuncias de plagio, que son concretas y fueron probadas, pero es un hecho cultural”, dijo el marido de Nancy Duplaá.

“Lo que creo sí que es un error profundísimo de muchos de La Libertad Avanza que están diciendo y sabiendo que es un tiro en el pie y un error no forzado de los muchos que viene llevando adelante el presidente”, consideró Echarri, históricamente alineado con el Peronismo. Por otra parte, el actor también mencionó como ejemplo el reciente cruce de Milei con Pedro Sánchez, presidente de España. “El último error fue atacar cruelmente al presidente español y generar un conflicto diplomático sin precedentes en la Argentina”, dijo sobre ese caso.

Pablo Echarri

“A mí me parece una payasada, lo voy a decir objetivamente. Yo hablo con amigos míos que lo han votado y ven con muy malos ojos la presentación del presidente ante un país derrumbado”, criticó sin filtros el actor, quien en los últimos años se mostró muy cercano al kirchnerismo. “En un contexto de más del 50% de pobreza y provincias que ya se vienen movilizando en el sector estatal de manera muy peligrosa, es una mecha que se enciende y va a ser muy difícil de parar”, analizó el artista.

“Contraponer esta presentación del libro con una presentación musical en el medio me parece verdaderamente peligroso, no hace otra cosa más que caldear los ánimos de la gente”, dijo a continuación.

“No quiero alarmar a la gente, pero no veo un resultado positivo a todo esto. Creo que va camino hacia un precipicio, hacia un derrumbe personal que va a ser el derrumbe de todos. Lo de esta noche va a ser un hecho muy negativo en su imagen presidencial”, consideró Echarri.

Javier Milei cantó junto a Ana Tamagno en el Luna Park

A comienzos de abril, las declaraciones de Guillermo Francella sobre el gobierno de Milei tuvieron gran repercusión en la comunidad artística. El actor de Casados con hijos se mostró esperanzado con que la gente “empiece a disfrutar un poco más de estas medidas”, en referencia a la gestión de La Libertad Avanza, y aseguró que las mismas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”.

En este panorama, Érica Rivas, María Valenzuela, Julieta Zylberberg y Nancy Dupláa fueron algunas de las voces que se levantaron contra los dichos de Francella. Y también se sumó Echarri. “Muchos compañeros tuyos han levantado la voz sobre los recortes del gobierno. ¿Cómo estás vos? le preguntaron en Intrusos. “Espantado, angustiado. Creo que este gobierno lo que va a dejar hacia adelante es un verdadero dolor y destrucción”, expresó.

“No me extraña la postura de Guillermo”, sentenció ante la pregunta del notero Alejandro Guatti. “Sí me extraña que haya hablado en este momento que estaba pretendiendo no dar opinión para que no se crucen con su trabajo. Pero siempre es bienvenida la libertad para poder opinar”, agregó.