La fuerte indirecta de Flor Vigna para Luciano Castro tras la confirmación del romance con Griselda Siciliani

El nuevo tema de Flor Vigna en medio de la confirmación del romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani (Video: Instagram)

Después de que Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaran su reciente noviazgo, las miradas también se posaron sobre Flor Vigna, quien fue pareja de Castro hasta principios de año.

En las últimas horas, Teleshow quiso saber cómo estaba la bailarina a nivel profesional y qué proyectos tiene para 2024, ya que se muestra muy enfocada en su carrera artística. “Voy a sacar un disco este año y me llamaron para una serie muy importante”, le anticipó la actriz a este medio, quien desde hace unos años apostó a su carrera musical como compositora y productora.

Para validar sus palabras, Flor publicó el adelanto de su nuevo tema “Fui feliz” el cual causó furor en las redes sociales por sus declaraciones en este contexto de blanqueo de su expareja con la actriz. “¿No te pasa que hay capítulos de vida que son muy difíciles de sentir y que te gustaría que haya un botón para apagar los sentimientos? Pero eso no existe porque no somos robots y ni siquiera la inteligencia artificial pudo crearlo”, empieza diciendo Vigna en voz en off mientras aparecen imágenes de ella llorando, bailando, actuando y pasando por diferentes estados de ánimo.

Flor Vigna y Luciano Castro estuvieron juntos dos años (Instagram)

“Y ahí toca la inteligencia emocional que es la que te ayuda a sobrevivir cuando no te queda otra que agarrar eso que te hace mier… y transformarlo, observarlo vos mismo y encontrar la capacidad para cambiar el punto de vista una y otra vez, hasta que ese proceso te hace aceptar que la vida tiene formas incómodas de invitarte al siguiente nivel”, continuó Flor en su monólogo.

En el mismo sentido, la exCombate concluyó su idea: “A veces es necesario ponerle un punto final a lo conocido para que empiece el descubrir lo nuevo, eso que también nos merecemos. Pero, para que venga todo lo nuevo, hay que despedirse bien de lo viejo, de una forma agradecida. Dicen que nada bueno viene si uno no sabe valorar lo que ya tiene. Así que agradezco a todo lo que fui, porque fui feliz”.

En menos de doce horas, el audiovisual recolectó más de 22 mil me gusta y más de un millón de reproducciones. Además, sus fanáticos le dejaron varios comentarios apoyando esta nueva canción y hubo uno que no pasó desapercibido ni para la artista ni para Teleshow ya que allí Flor valida un testimonio que apunta contra su ex Luciano Castro.

El me gusta de Flor Vigna al comentario que le dejó una fan (Instagram)

“Castro no fue para vos, te mereces mil veces alguien mejor que te quiera y te vea como sos”, dice de manera textual uno de los mensajes que le dejaron en el video, al que Flor le puso me gusta confirmando que no quedó todo tan bien tras su ruptura con Luciano. Además, le puso like a otros comentarios como: “Hermosísimo Flor, soltar lo viejo para abrirse a lo que viene“. Incluso, le contestó a un usuario que la criticó. “Qué bajón creerte poeta y cantante, con el baile estabas re bien” le dijo el internauta y Vigna no se quedó callada: ”Qué bajón no creer en vos mismo y salir a criticar, te deseo puedas transformarlo”.

Días atrás, este medio se comunicó con la bailarina y cantante para que hiciera alguna declaración ante la confirmación del romance de Luciano con Griselda y ella respondió “Estoy muy bien”. Si bien desde un comienzo Castro y Vigna sostuvieron que se separaron en buenos términos, esta noticia parece haber sido un baldazo de agua fría para la intérprete de “Puedo Solita”, que aún se está recuperando del blanqueo de su anterior pareja, Nicolás Occhiato, con Flor Jazmín Peña. Aun así, Vigna le dedicó sus buenos deseos: “(A Luciano) lo quiero mucho y le deseo lo mejor”, sentenció en diálogo con Teleshow, sin aportar más detalles.