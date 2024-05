La bronca de Virginia Gallardo al aire con un plomero que no cumplió con su trabajo: “Eso se llama ser un ladrón”

La furia de Virginia Gallardo con un plomero que no cumplió con su trabajo: “Eso se lo llama ser un ladrón” (Video: Poco correctos, El Trece)

En Poco correctos realizaron una entrevista con los trabajadores de una empresa de plomería donde contaron los secretos de su oficio. Al final de la nota aprovechó Virginia Gallardo para hacer un reclamo al aire, precisamente, contra un plomero que no cumplió con un trabajo en su casa. Muy molesta, aseguró que se siente estafada porque incluso desapareció de sus redes sociales.

“En este momento tengo un problema con una persona que es deshonesta en el rubro de ustedes. Los ensucia porque te pide un adelanto y no te cumplen. Ahora termino con un abogado porque no devuelven el dinero del trabajo”, manifestó la panelista del ciclo del Pollo Álvarez y el Chino Leunis.

“No lo puedo denunciar, pero estoy ahí. Tengo la foto, tengo la cuenta, así que si no se resuelve ya le dije que lo voy a contar para que a otra persona no le pase lo mismo”, expresó, mientras iba aumentando en su enojo a medida que iba relatando lo que estaba padeciendo.

“Es gente deshonesta. Es más, guardate la plata. Me parece que ensucian al rubro con gente trabajadora como yo”, siguió, enojadísima. “Tengo que saca plata de mi trabajo para poder pagarles y ser honesta, como corresponde. No como otros que vienen y se meten en tu intimidad”, se despachó.

“Uno les abre las puertas de su casa y como ellos vienen con su librito y a uno no le queda más que confiar... ¿Qué vas a hacer? Encima de que no te cumplen, tampoco te devuelven la plata. Acá y en todo el mundo eso se llama ser ladrón”, lanzó, al tiempo que los conductores del ciclo de El Trece se mostraban sorprendidos por la furia de la exvedette.

En ese momento Estefi Berardi la alentó a que vaya más allá. “Yo diría el nombre. Si tenés pruebas, decilo”, arrojó, pero Virginia la panelista prefirió ser cauta, solo por el momento. “Tengo todas las pruebas. Tengo las cámaras y todo. Hoy le dije que lo iba a contar. Tengo la foto de la cara y hasta cerró la cuenta de su Instagram”, se lamentó.

El mes pasado Virginia vivió un hecho de inseguridad después de haber regresado de una obra de teatro en el centro porteño. Se encontró con su auto destrozado y sin señal de sus pertenencias, producto de un robo. “La que anda con una racha”, ironizó en el posteo en alusión a que unos días antes había protagonizó un choque con su moto.

“Quiero decirles que estoy muy triste”, comenzó la exparticipante del Bailando en su cuenta de Instagram junto a la imagen del estado en que quedó su vehículo. “Sigo sin poder dormir, como verán, pero reflexionando mucho. Trato de tener empatía con quienes pudieron hacer esto. Trato de justificarlos, pensando que lo hacen por necesidad. Pero, ¿saben qué? Siempre llego a la misma conclusión, que estoy equivocada. Porque sería estigmatizar la pobreza y ser pobre no es sinónimo de ladrón o asesino”, expresó.

En otro fragmento de su publicación, la mujer expresó que no puede justificar el delito que sufrió en las últimas horas en el barrio porteño de Montserrat. “Tenemos que poder decirles a los responsables que hay un mundo mejor, donde podés dejar tu auto dos horas estacionado en la calle u olvidarte la cartera sin que te rompan la ventana en pedazos”, sumó Gallardo. Y siguió: “O peor aún, ir paseando con tu familia y que te encierren, te ataquen entre siete, meterte un balazo. Y podría seguir la lista”.