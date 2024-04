“Quisiera tener empatía, pero no puedo”: la angustia de Virginia Gallardo después de sufrir un violento robo

Paula Varela dio detalles del robo de Virginia Gallardo a la salida del teatro (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

La inseguridad volvió a cobrar protagonismo en el mundo del espectáculo. Esta vez fue el turno de la panelista de Poco Correctos (El Trece) Virginia Gallardo. Al regresar de una obra de teatro en el centro porteño, se encontró con su auto destrozado y sin señal de sus pertenencias, producto de un robo. “La que anda con una racha”, ironizó en el posteo donde dio detalles del violento episodio. Días atrás la bailarina protagonizó un choque con su moto.

“Quiero decirles que estoy muy triste”, comenzó la exparticipante del Bailando en su cuenta de Instagram junto a la imagen del estado en que quedó su vehículo. “Sigo sin poder dormir, como verán, pero reflexionando mucho. Trato de tener empatía con quienes pudieron hacer esto. Trato de justificarlos, pensando que lo hacen por necesidad. Pero, ¿saben qué? Siempre llego a la misma conclusión, que estoy equivocada. Porque sería estigmatizar la pobreza y ser pobre no es sinónimo de ladrón o asesino”, expresó.

En otro fragmento de su publicación, la mujer expresó que no puede justificar el delito que sufrió en las últimas horas en el barrio porteño de Montserrat. “Tenemos que poder decirles a los responsables que hay un mundo mejor, donde podés dejar tu auto dos horas estacionado en la calle u olvidarte la cartera sin que te rompan la ventana en pedazos”, sumó Gallardo. Y siguió: “O peor aún, ir paseando con tu familia y que te encierren, te ataquen entre siete, meterte un balazo. Y podría seguir la lista”.

El vehículo de la bailarina fue robado a metros de la salida de un teatro, en la zona Congreso

Mientras la palabra de la protagonista se viralizaba en las redes, la periodista Paula Varela dio a conocer más detalles sobre el hecho, ya que ella estuvo con Gallardo la noche del robo. Según el relato de la panelista de Socios del Espectáculo (El Trece), el episodio ocurrió a la salida de la función de Legalmente Rubia, el musical protagonizado por Laurita Fernández en el Teatro Liceo.

“Salimos por avenida Rivadavia, nos dirigimos a Paraná y el primer auto que estaba estacionado era el de Virginia. Cuando nos acercamos a despedirnos para que subiera, vimos el vidrio roto. Obviamente, fue un momento espantoso”, señaló.

“La gente nos dijo que no había visto nada”, continuó. Ante la consulta del conductor Adrián Pallares respecto a la presencia de agentes policiales, la mujer indicó que vio a ninguno. “No puede ser que en la puerta del teatro, donde está circulando tanta gente, y yo estaba con mis nenes chiquititos, no haya ningún policía”, comentó, con un tono de voz que denotaba su indignación.

“Lo primero que ella le dijo a su marido, Martín, fue: ‘Ay, la cartera’. Y yo le dije: ‘Ay, no, Virginia, no me digas que la dejaste’. Para bajar al teatro, llevó una cartera más chiquita con el celular y dinero. Pero todo lo que eran tarjetas de crédito, su DNI, el de la nena, los auriculares para el celular, el cargador, y distintas cosas, estaban en esa cartera, en el asiento de adelante”, completó Varela sobre lo que vivió su amiga a altas horas de la noche.

El descargo de Virginia Gallardo luego de sufrir la vandalización de su auto (Instagram)

Al aire, Paula Varela se quejó de la falta de presencia policial en la zona y trajo a colación lo que le ocurrió a la periodista de TN, Roxy Vázquez, en el barrio porteño de Palermo. “A Roxy le pasó algo muy parecido... Está complicado hace mucho tiempo, no es nada nuevo”, señaló Pallares en alusión al robo que sufrió la conductora junto a su hijo, el cual tuvo lugar en el barrio de Palermo, y compartió ella misma en la televisión.

“A eso de las 7 de la tarde, mi hijo fue a inglés en Palermo, en un lugar cerca de las calles Jorge Luis Borges y Santa Fe. Tres personas, una chica y dos chicos, que estaban vendiendo medias, se le tiraron encima, lo amenazaron y le dijeron: “Te clavo, te meto un cuchillo...”. Le sacaron la mochila en la que tenía todo: los libros, el celular, la billetera...”, comentó la periodista en Tempraneros (TN), donde explicó su indignación ante la situación que vivió el pequeño.