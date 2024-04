Juana Repetto contó por qué se comió la placenta de su hijo: “En cápsulas”

La intérprete confesó que se comió la placenta de su bebé y los beneficios que tiene (Video: Socios del Espectáculo - El Trece)

La experiencia de Juana Repetto como madre le ha dado la oportunidad de compartir sus vivencias con sus seguidores. La influencer suele contar situaciones cotidianas que incluye a la crianza de sus niños. En diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece), la actriz decidió referirse a los partos de sus hijos, Toribio y Belisario. En el momento del nacimiento de su segundo nene, optó por realizarlo bajo el agua en una pileta acondicionada. Pero lo que realmente sorprendió fue cuando la hija de Reina Reech y Nicolás Repetto reveló que se comió la placenta de su bebé. “En cápsulas”, explicó la influencer.

Ante la consulta de Adrián Pallares sobre el sabor de las píldoras, la joven aseguró que “no tenían gusto”, ya que había pasado por todo un proceso. Esto despertó la curiosidad de los presentes debido a la particular práctica. “¿Te lo recomendó la hija de Moria Casán, Sofía Gala?”, le preguntaron. “La placenta crea los órganos, los huesos del cuerpo humano entero. No hay nada que tenga más poder que una placenta”, aseguró.

“¿Pero cómo lo hacen?”, continuó Rodrigo Lussich, uno de los conductores del ciclo junto a Adrián Pallares. Entonces Repetto contó su experiencia al respecto. “Para el proceso la disecan, y además también pueden realizar parches de líquido amniótico para acelerar el proceso curativo de lastimaduras y quemaduras”, sostuvo. Sin embargo, también reconoció que hay mucha polémica con el tema. “Hay opiniones encontradas. Hay muchos médicos que no están tan de acuerdo”, dijo.

Juana Repetto comparó las experiencias que tuvo en el parto de sus hijos

Respecto a su experiencia con el parto, Juana hizo una gran diferencia entre los nacimientos de Toribio y Belisario. “El de Toro fue bastante tradicional, salvo que nació en la semana 40. Fue un embarazo eterno, aparte si hacés tratamiento se te hace más largo todavía, y fue un parto re lindo, pero bastante tradicional”, expresó en la entrevista este martes por la mañana. En cuanto a su segundo bebé, reveló: “A Beli lo tuve en una pileta, pero en una clínica”.

“¿Por qué decidiste hacerlo así?”, quiso saber Lussich. “A mí me hubiese gustado, yo con Toribio tenía la fantasía, siempre mi sueño, yo veía partos, no existían las redes en YouTube, buscaba partos en la gente que pare en lagunas, ríos, me fascina. Y siempre tuve como esa fantasía, con Toro por ahí era un montón, ya venía de una situación, no había todavía un jacuzzi, pileta, bañera, ninguna clínica. Y en mi casa no me atrevía. Fui por un parto sin intervenciones, pero en una habitación normal”, confesó Juana ante la mención de la forma en la que trajo a su hijo al mundo.

También recordó cómo fue el nacimiento de su primogénito, en el cual recibió el acompañamiento de su mamá, Reina Reech. “Primero parí con mamá que está muy bueno, en especial para quien tiene un buen vínculo. Antiguamente se paría más con la madre que con el marido, con una tribu de mujeres que ya había pasado por ello”, comentó Repetto.

El parto respetado de su hijo Belisario, el cual se llevó a cabo en el hospital Otamendi Video: Instagram)

En cuanto a la llegada de Belisario, fruto de su relación con Sebastián Graviotto, su marido le fue de un gran apoyo. “Con Sebi estuvo buenísima la experiencia del agua, o sea, yo creo que hubiera parido adentro de casa o en el auto porque yo no quería salir más y dejarlo a Toro solo”. Incluso, la actriz recordó que estaban por asistir a un asado, pero que la llegada del bebé cambió sus planes a último momento.

“Era el día del Padre, un domingo, entonces a la una yo le digo: ‘Vamos al asado’. Llegamos a la casa de mi suegro, yo me senté en la silla porque no podía cerrar las piernas, no llegamos a comer y me dice ‘nos vamos’”, continuó la joven. Al recordar cómo fue el desenlace de ese día, completó: “Llegamos al Otamendi y nació a los 40 minutos”.