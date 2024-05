El reencuentro de Anita Pauls y Clemente Cancela luego de su separación y un elogio de Mirta Busnelli: “El mejor yerno”

El reencuentro de Anita Pauls y Clemente Cancela luego de su separación

A fines de 2016 Anita Pauls y Clemente Cancela le pusieron punto final a una relación que duró casi cinco años. Habían llegado a convivir en una casa que compartían en la localidad bonaerense de Vicente López, pero el vínculo se rompió y, según coincidieron ámbos públicamente, en los mejores términos.

Poco tiempo después, Anita se mudó a los Estados Unidos para darle otro vuelco a su carrera como actriz. Algunos después, y ya instalada en la ciudad de Los Ángeles, conoció el amor luego de conocer a Brian, un afroamericano cuatro años mayor y con quien dio a luz a Bendi Aissa, nacida el 15 de junio de 2021. Y ahora, en este mayo de 2024, Pauls y Cancela volvieron a verse las caras tras su separación, aunque en un marco inusual: una entrevista realizada para el programa radial Todo Pasa (FM Urbana Play) a la que la actriz asistió junto a su madre y colega, Mirta Busnelli. Ambas se encuentran promocionando la película La estrella que perdí, en donde interpretan a una madre y una hija que llevan un vínculo complicado.

Además, Busnelli se encuentra protagonizando en teatro la obra Ese Bow - Window no es Americano y, a propósito de esto, Clemente dio una consideración sobre la performance de la histórica actriz. “Vean a Mirta en teatro, que es una experiencia espectacular. Yo ya te vi varias veces en teatro y no es algo normal, vale la pena completamente”, dijo el periodista. “Qué buen yerno, qué yernazo, eh”, bromeó Matías Martin, compañero de Cancela en el programa, recordando el vínculo que existió entre las actrices. “Fui un buen yerno. Era buen yerno, obvio”. “Sí, excelente. El mejor. Mi esperanza, después de este encuentro, continúen”, se rió Busnelli y provocó la intervención de Anita. “¡No me metas en problemas!”, se quejó Pauls.

Clemente Cancela junto a Anita Pauls y Mirta Busnelli (Foto: Twitter)

“Yo puse muchas fichas en esa relación. Un día compré una quinta y les dije que yo ponía la plata necesaria para el lugar, que todos los gastos los bancaba y demás. Lo único que les pedía es que me ayuden por si hay que refaccionar algo. ¡Nunca! No vinieron nunca... Bueno, dos o tres veces”, reveló Mirta a continuación. “Voy a dar mi versión, porque no tuve más contacto con esa quinta. Ya viviendo en Capital, yo decía: ‘Tendría que haber aprovechado más esa quinta’. Una vez fui a hacer un trámite a la casa, entro y veo un cementerio de paltas en el piso. El mejor árbol de paltas del mundo. La verdad que no nos pusimos mucho las pilas con la quinta...”, reconoció Clemente.

“Te llevaste unas cuántas paltas y las vendiste por la calle”, bromeó Busnelli. “Y dejé un par de sillones, eh”, le respondió él. “Sí, muy generoso. Dejó una heladerita...”, concedió Anita. “Mi primera heladera, sin freezer. La dejé ahí... Dejé cosas”, siguió Cancela. “La que te regalaron en algún programa, seguro”, lo chicaneó Mirta y provocó las risas de todos en el estudio.

Anita Pauls junto a su hija llamada Bendi (Foto: Twitter)

A propósito de esto, Clemente recordó una participación en pareja junto a Anita que hicieron en un programa de juegos. “Una vez fuimos a Escape Perfecto y nos ganamos un viaje”, contó. “Sí, ganamos un viaje al Sudeste Asiático. Que no lo hicimos...”, contextualizó la actriz. “Elegimos separarnos”, se rió Cancela.”Se empezaron a pelear por los regalos”, intervino Busnelli. “Cuando nos spearamos hicimos la repartija de bienes y ella me dio su voucher. Mi heladera actual es gracias a ese momento. Es mi viaje al Sudeste Asiático”, agregó Cancela. “Mi heladera también es de ese voucher...”, dijo Pauls. “Lo que pasa en este programa somos fans de las separaciones civilizadas”, cerró Clemente con el divertido momento y aludiendo al reencuentro entre Matías Martin y Nancy Duplaá del mes pasado.