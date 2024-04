Tini Stoessel mostró el back de su último disco y celebró una gran noticia: “Qué emoción”

Tini Stoessel mostró el detrás de cámara de su canción "Buenos Aires" Descripción lo mismo

Habiendo trabajado más de un año en la composición, creación y difusión, terminó la espera. El pasado 11 de abril, Tini Stoessel publicó oficialmente su nuevo disco Un mechón de pelo, en el que reflejó las distintas crisis personales, emotivas y artísticas que atravesó la cantante y actriz, algunas en el último año y medio y otras cuando era más chica.

Estas vivencias y emociones le dieron los argumentos para escribir las diez canciones que le dan forma a este trabajo artístico. En ese sentido, este jueves Tini presentó el backstage de lo que fue el rodaje de “Buenos Aires”, uno de los temas y explicó el verdadero significado que hay detrás de este single.

”Buenos Aires es el lugar que yo más amo en mi vida“, dijo la artista mirando a cámara en el comienzo de su discurso. “Por eso me costó mucho decir esa frase de ‘Buenos Aires me lastima’. Quisimos representar en este video que caigo en depresión y eso deriva en ataques de pánico y en un montón de cosas. Era tanto que yo no podía salir ni a dar una vuelta en auto”, agregó.

”Hubo tantas cosas que se fueron diciendo y que fueron pasando puertas para adentro que me callé por cuidar un montón de cosas”, confesó la cantante y reconoció esa dualidad hacia la ciudad: ”Buenos Aires pasó de ser un lugar al que yo volvía siempre como un refugio a todo lo contrario. Y en mi cabeza me hacía neurosis de que todo era muy grave y era muy angustiante lo que pasaba y las cosas que se estaban diciendo que me empezó a doler volver”.

La artista continuó detallando sus sensaciones de aquel tiempo: ”Me empezó a dar miedo que me prendan una cámara y que me pregunten cosas, y yo realmente no estaba siendo sincera con lo que estaba pasando. Así que pensaba ‘¿será que algún día voy a poder volver y voy a sentir paz, voy a dejar de sentir este vacío, voy a poder sentirme cómoda caminando en el lugar que yo más amo?’”, se preguntó.

Tini Stoessel: "Ángel"

Abriéndose como pocas veces, la cantante reflexionó: ”Después entendí ¿miedo de qué? Si yo en realidad dormía en paz y sabía lo que había pasado y cómo me había manejado pero al mismo tiempo, como lo callé tanto tenía una peli interna constantemente que era muy dura conmigo misma”.

En este momento del back, donde habla a cámara mientras pasan imágenes del rodaje, Tini no pudo evitar las lágrimas y se emocionó: “Buenos Aires representa un poco el concepto del álbum, creo que por más dolorosas que hayan sido un montón de cosas yo hoy me siento valiente de estar haciendo esto porque nunca me hubiese imaginado hacer un álbum así“.

Tini Stoessel presentó el videoclip de “Ni de ti” donde le habla a Camila Homs

”Nunca me hubiese imaginado permitirme a decir las cosas por miedo a lo que vayan a decir, o a no agradar. Creo que en realidad lloro de emoción por todas las personas que me acompañaron y que me hicieron sentir que sí valía la pena hacer esto”, contó Stoessel mirando todo lo que mejoró luego de sentirse mal a nivel personal.

“Para mí fue un desafío gigante mostrarme en todas estas facetas que me mostré en este álbum y contar tantas cosas que cuento, mirarlas con otra perspectiva, ser sincera conmigo misma, con la gente, hablar, no tener miedo, hacerle frente a las cosas que me hicieron daño. Decir las cosas que me hicieron mal y poder estar hoy en Buenos Aires siendo muy feliz”, concluyó Martina promocionando su nuevo single.

Tini Stoessel anunció la presentación en vivo de su nuevo álbum

Cinco días después del estreno este quinto álbum de estudio, Tini anunció cuándo serán los shows en los que se reencontrará con su público. “Les quiero contar con mucha emoción que van a haber tres funciones en Buenos Aires, el 25, 26 y 27 de abril, para hacer la presentación en vivo de Un mechón de pelo”, comenzó expresando la cantante en la primera de una serie de dos historias de Instagram.

Tini Stoessel anunció la presentación en vivo de su nuevo álbum

“Va a ser una presentación íntima, compleja, muy introspectiva contando esta historia como nunca antes lo hice en un show. Estoy tan emocionada de lo que estamos armando, del equipo hermoso que está dejando el alma en cada canción. Para todas las personas que no puedan estar ahí, lo van a poder ver a través de un streaming”, detalló luego.

“Un mechón de pelo es un gran desafío para mí, y lo siento como una bendición muy grande el poder hacerlo. Lxs amo y agradezco por tanto cariño hacia este álbum”, cerró Tini el comunicado junto a un emoji de corazón rojo. En la publicación siguiente develó que el lugar donde dará los recitales es el Club Hurlingham, ubicado en la localidad bonaerense homónima.

“Buen día mis amores. Agotaron todas las entradas para los shows", celebró Tini en sus redes (Instagram)

Dos días después y a pocas horas de que se habilite la venta de tickets, la interprete le dedicó un especial mensaje de agradecimiento a todos sus seguidores que serán parte de esta nueva etapa: “Buen día mis amores. Agotaron todas las entradas para los shows. Gracias por estar en este presentación, para ‘Un mechón de pelo’. Que emoción poder compartirlo en vivo con ustedes”.