La reflexión de Lali Espósito en la televisión española: “Hay gente que se apropia de la palabra ‘libertad’”

La artista argentina emocionó a una pareja en la televisión española (Video: Factor X España)

Luego de su participación en la serie de Netflix Sky Rojo, Lali Espósito sigue pisando fuerte en la televisión española. Desde hace unas semanas, la cantante es parte del jurado del programa de talentos Factor X. Y en la última emisión, con sus palabras logró emocionar a una dupla de participantes a la hora de destacar su performance arriba del escenario.

La pareja conocida en las redes como La Perra y el Cari se presentó ante los integrantes del jurado del certamen. “A vos te conozco, sos una estrella de TikTok, ¿no? Y vos sos el novio”, consultó la artista, quien recibió una respuesta positiva por parte de los hombres. A la hora de consultarles qué iban a realizar, uno de ellos explicó que cantarían “Revienta”, un tema de autoría propia.

Con atuendos deportivos y accesorios dorados a juego, los concursantes dieron todo de sí en la coreografía, mientras la intérprete de “Disciplina” se levantó con sus compañeros en el jurado y se movió al ritmo del pegadizo tema. Esto llevó a que el público del reality show se sumara dando palmas y vitoreando a los hombres. Como era de esperarse, la letra no pasó desapercibida para la artista, quien le consultó el mensaje detrás de ella.

“‘Revienta’ es un himno contra la gordofobia para ver si podemos cambiar un poquito la mente de algunas personas que, al parecer, no le gusta algún tipo de cuerpo”, explicaron los participantes. “Me encanta, esta plataforma es única, como también las redes sociales, y en mi opinión lo han sabido usar muy bien. Los felicito”, señaló Lali en su primera intervención, antes de reflexionar sobre lo que acababa de ver.

La performance que emocionó a Lali Espósito en el reality show español

“La presencia de ustedes significa mucho en un show tan masivo como este porque reivindica una palabra que no solo a veces está mal usada, sino que también se la apropia gente que no, que es ‘libertad’. Así que los felicité por traer la libertad, la verdad, el corazón, a este escenario. Para mí, es un mega ‘sí’”, expresó, visiblemente emocionada por el desempeño de la dupla, a quien aprobó con un “mega sí” en su veredicto.

Las palabras de la cantautora no quedaron en el estudio, sino que causaron un gran revuelo en las redes y las repercusiones llegaron hasta la Argentina. El énfasis en la palabra “libertad” hizo que muchos lo interpretaran como un nuevo capítulo en su enfrentamiento con el presidente Javier Milei que comenzó cuando el entonces candidato de La Libertad Avanza se impuso en las elecciones primarias y continuó una vez que ocupó su lugar en la Casa Rosada.

El posteo de la cantante luego de que el partido político de Javier Milei se impusiera en las primeras (X)

“Qué peligroso. Qué triste”, expresó en su momento la artista el pasado agosto en su cuenta en X, previamente conocida como Twitter. A poco tiempo de confirmarse que el partido político del mandatario había resultado como la más votada, tanto ella como otras figuras del ámbito reaccionaron al respecto. Esto originó el sinfín de idas y venidas entre ambos, la cual continúa seis meses después.

Por su parte, en una entrevista en LN+ que tuvo lugar febrero, Milei se refirió a sus encontronazos en redes con Espósito y señaló: “¿Quién empezó esto? ¿Yo? Ella empezó. Si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Querés hacerte el guapo? Bancate que te responda, ¿me podés agredir y no se puede contestar? ¿Querés jugar conmigo? Te voy a contestar, no me voy a quedar callado”, expresó el Presidente, quien se refirió a la artista como “Lali Depósito”.

A raíz de la repercusión de estos dichos, la ex Casi ángeles grabó un video en el que hizo un repaso de su vida como profesional, dijo que respetaba la decisión de los argentinos en las últimas elecciones e invitó al jefe de Estado a sus shows. “Vi en sus redes que pone en duda mi profesionalismo y destreza sobre el escenario. SIN IRONÍA alguna y con ilusión lo invito a cualquiera de mis conciertos cuando quiera. Sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien. Se lo aseguro”.