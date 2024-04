Wanda Nara mostró el lujoso regalo de moda que le hizo Mauro Icardi: “Me quiere mantener joven”

El costoso regalo que Mauro Icardi le dio a Wanda Nara: una cabina de crioterapia eléctrica

Desde un increíble ramo de rosas hasta el auto de sus sueños, Wanda Nara recibe todo tipo de regalos de parte de su pareja, Mauro Icardi. Sin embargo, esta vez el futbolista fue más allá y sorprendió a la empresaria al darle uno de los últimos avances en tecnología estética. “Me quiere mantener joven”, reaccionó la mediática, a través de sus stories de Instagram, al ver de qué se trataba.

Al ver que el futbolista había instalado la máquina en el living de su casa, la cantante de ‘Bad Bitch’ compartió la situación con sus más de 17 millones de seguidores. “Me voy a meter en esta máquina. Miren a la temperatura que está (casi -160 grados), ¡me voy a morir!”, dijo entre risas Nara. Luego, sumó: “Mauro compró esta máquina, no sé si me quiere mantener joven o qué. ¡Que Dios me ayude!”. Mientras la mediática mostraba el display de la máquina, una de sus hijas la contemplaba y agregaba: “Es como una heladera”.

Concretamente, el aparato recibe el nombre de cabina de crioterapia eléctrica y su función tiene diversos usos. Si bien uno de ellos es con objetivos estéticos, según la información de su página oficial, también contribuye a la recuperación muscular, del metabolismo y el sueño, combate el envejecimiento, la celulitis y el acné, pero también tiene la propiedad de destruir células cancerosas y tejido anormal.

Las imágenes de Wanda Nara usando la cabina de crioterapia eléctrica que le regaló Mauro Icardi

Tal como resaltaba Wanda en sus stories, la cabina inteligente trabaja con bajas temperaturas para activar el proceso natural de curación en el cuerpo. Sin embargo, la artista no sería el único miembro de la familia que usaría la máquina. Debido a sus propiedades, es posible que el deportista también vaya a utilizarla. La misma puede beneficiar la recuperación muscular del jugador luego de sus entrenamientos y partidos con el Galatasaray.

Para lograrlo, la cabina tiene instalados seis sensores para medir el progreso del tratamiento a partir de la temperatura superficial de la piel.

En esa línea, la información del producto detalla que los tratamientos de la misma favorecen la recuperación tras lesiones y cirugía, al tiempo que genera alivio, ayuda con los ácidos lácticos, favorece la movilidad, contribuye al bienestar general y ayuda a mantener una buena salud.

Wanda Nara mostró el lujoso regalo que le hizo Mauro Icardi

De esta manera, la cabina pasó a ser uno más de los regalos de la extensa lista de Mauro Icardi. Entre los últimos, uno de los que más destacó fue el Bentley Bentayga, un auto de alta gama que fascinó a la empresaria. La situación se dio a finales de agosto de 2023. Decorado con pequeños corazones en su interior, y una patente que decía ‘Wanda’, el delantero buscó agasajar a su pareja.

No es la primera vez que la pareja muestra su fanatismo por los autos de esta categoría. A lo largo de su historia juntos, uno de los que más resaltó fue el Lamborghini Huracán Spider, azul eléctrico. El deportivo lleva un motor V10 de 5,2 litros de 610 CV. Según la descripción de sus fabricantes, la “Lambo” está “diseñada para cortar el aire y fusionarse con el cielo”.

La pareja también mostró un Ghost de la marca británica valuado en 350 mil Euros que compraron durante su paso por Italia en 2016.

Justamente, ese año, customizaron una Hummer H2 valuada en 110 mil Euros. La camioneta, que ya de por sí es llamativa, tiene luces de neón verde que dejan una estela en el camino, cubiertas de mayor rodado y llantas deportivas, una carrocería color oro, y el detalle de las puertas delanteras, que se abren hacia arriba.