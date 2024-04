El furibundo descargo de Nicole Neumann tras los dichos de su mamá

La modelo se hartó de la actitud de su progenitora y lo dejó en claro ante la cámara (Video: Intrusos - América TV)

Si bien el enfrentamiento data de hace años, Nicole Neumann quedó anonadada ante los dichos de su mamá, Claudia. Luego de acusarla de quedarse con el dinero que ganó durante su carrera, la mujer tildó a su hija de “desagradecida” y “monstruo”. Esto no le gustó nada a la modelo, quien salió al cruce en plena nota en Intrusos (América TV).

“Vienen a buscar respuestas y provocaciones que no van a obtener de mí. Ya dije todo lo que tenía que decir, cada una sabe quién es y qué hizo con su vida”, expresó la rubia, quien se encuentra cursando el último tramo de su embarazo, y dejó en claro que no le interesa la opinión de su progenitora.

“Solo me importan lo que piensen mis amigos y mi familia, que siguieron toda la vida al lado mío. Ellos son los que están en el día a día, los que me acompañan hoy que, por suerte, son los mismos que me acompañan desde chiquita. El resto, ni idea, cada uno sabe qué hizo y qué no”, añadió.

Respecto al rol que cumplió en sus primeros años de vida, la pareja de Manu Urcera fue contundente y aseguró que su mamá no estuvo cuando la necesitó. “Yo creo que la maternidad abarca un montón de cosas que no todos tienen. No necesariamente quien te trajo al mundo cumplió el rol de madre, eso lo sabemos. Es mucho más profundo que eso”, expresó desde su auto.

La modelo le restó importancia a los comentarios de su progenitora

Como era de esperarse, las inquietudes respecto a la presencia de Claudia en el nacimiento de su futuro nieto se hicieron notar. En especial, luego de que una cronista hiciera referencia a los dichos de Mica Viciconte, actual pareja de Fabián Cubero y madrastra de las hijas que tienen en común. “No tengo nada para decir, no me interesa, no tengo nada para acotar”, sentenció Neumann al dejar en claro que era la menor de sus preocupaciones.

La postura de la mediática surgió a partir de los dichos de su progenitora en Socios del Espectáculo (El Trece). Desde Tenerife, España, la mujer aseguró que hizo hasta lo imposible para ayudarle en su carrera. No conforme con eso, luego se comunicó con el ciclo de Flor de la V y disparó contra su hija: “Es un monstruo que, evidentemente, seré la culpable de haber creado y bueno. Me tendré que joder. Es lo que me tocó”.

Además, aseguró que Nicole intentó hacer lo imposible para evitar que diera su versión de los hechos. “Ya no puedo escuchar nada, porque, sino, no puedo trabajar. No puedo estar inyectándome, porque estoy con un ataque de alergia mortal. Y necesito el laburo, de verdad lo necesito. Y ya está, por el momento no puedo más nada, no puedo nada”, expresó Claudia, completamente furiosa.

La mamá de Nicole Neumann disparó contra su hija (Video: Intrusos)

Tras ese cruce, en lugar de responder en vivo, la modelo le dedicó a su madre una fuerte indirecta a través de las redes sociales. “Ojalá puedas vivir tranquila siendo ‘la mala’ de esa película. A veces ser ‘la mala’ significa haberte protegido después de mucho tiempo intentando ignorar los daños”, escribió en ese entonces.

“A veces ser ‘la mala’ significa haber dejado de complacer a quien nunca te ha cuidado. Significa la incapacidad de otros de responsabilizarse de su parte, dice más de quien te dice serlo que de ti. Porque a veces lo que Juan dice de Pedro dice más de Juan que de Pedro”, completó en sus historias en la plataforma de Meta, la cual suele usar como espacio para sus descargos públicos.