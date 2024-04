Fabiana Cantilo: “Tengo que hacer dos shows por mes para pagar el alquiler porque no tengo casa propia”

En junio la cantante presenta su nuevo show, Apocalipsis No, en el que plantea un concepto de esperanza y un nuevo comienzo.

Fabiana Cantilo es una figura clave en la historia del rock argentino, conocida por su voz única, sus letras introspectivas y su capacidad para fusionar distintos géneros musicales. Su carrera estuvo marcada por una serie de hitos que han contribuido a su estatus como una de las artistas más respetadas y queridas en la escena musical de Argentina.

Desde sus primeros años como estudiante de Bellas Artes hasta su incursión en la escena musical en los años 80, Cantilo demostró una pasión innegable por el arte y la expresión creativa.

Fabi: “Si no tendría que cantar para vivir, estaría tirada abajo de una palmera”.

Durante los años 80, se destacó como vocalista principal de bandas como Los Twist, donde su estilo desenfadado y su energía en el escenario la convirtieron en una favorita del público. Su asociación con músicos de renombre como Charly García y Fito Páez también contribuyó a su crecimiento artístico y le abrió puertas en la industria musical.

Fabiana Cantilo junto a Charly García y Fito Páez.

A lo largo de su carrera como solista, lanzó una serie de álbumes aclamados por la crítica y el público, explorando temas que van desde el amor y la pérdida hasta la lucha personal y la superación.

Además de su trabajo en el estudio, Fabiana mantuvo una sólida presencia en vivo, realizando giras nacionales e internacionales impregnado su estilo propio. Más allá de su música, también es una voz activa en temas sociales y políticos.

En mayo Fabiana inicia una gira por Uruguay.

Su actualidad

A principios de este año, Fabi colaboró con Nonpalidece en el single “Love song” junto a Fito Páez y Dean Fraser. El próximo mes realizará una gira por Uruguay; y en junio se presentará ante su público en el mítico Luna Park con Apocalipsis No.

“La idea es contar, con temas de mi autoría y otros, desde ‘hay un monstruo en la laguna’, de Luis Alberto Spinetta, como si fuera rock progresivo de antes. Desde ahí se cuenta que salgo como de un pantano y de cosas que me persiguen y con los temas vamos subiendo hasta que terminamos en Jupiter, en Narnia, en Mary Poppins. Pero en el medio se cuenta la salida del ser humano, de la prehistorita a la evolución o de nuestra s propias oscuridades a nuestros propios brillos”, adelantó.

Fabiana Cantilo: "Me gasté toda mi plata, vivo al día"

Su vida hoy

— ¿Hoy cantás para vivir?

Fabiana: — Me gasté todo mi dinero. Tengo para vivir al día, sí. Está bueno porque sino no cantaría, estaría tirada abajo de una palmera y me chupa un huevo todo. Por lo menos dos shows por mes tengo que hacer, ponele. Para pagar el alquiler porque encima no tengo casa. Yo digo: “Jodete por drogadicta”. Por serlo antes. Hace 11 años que no consumo. Me digo: “Jodete por no hacer las cosas bien”. No me quejo.

— ¿Qué cosas no hiciste bien?

Fabiana: — Hacer todos esos despelotes, quedarte sin dormir, suspender shows, hace que los productores digan: “A esta no la voy a contratar”. Entonces, no tenía como Lali, como Fito que son gente ordenada, que les va bien y tienen la plata que se merecen porque laburan, porque son workaholic, además. Yo no. Yo soy lady vaga.

Fabi Cantilo: "Era celosa, controladora, hacía lo que quería"

Los hombres

Fabiana tiene una carrera musical fructífera y popular. Sin embargo, su vida amorosa también es objeto de atención pública debido a sus relaciones con músicos reconocidos del rock nacional, como Charly y Fito.

— ¿Qué tipo de hombres elegías?

Fabiana: — Obviamente, los malos. Los maltratadores, los mujeriegos. Bueno, no todos porque Fito Páez y Nahuel Lerena que me duraron como cinco años, me padecieron a mí. Todos me amaron con locura.

Luego de su relación, Fito y Fabiana construyeron una amistad que se mantiene con los años y siguen compartiendo escenarios.

— ¿Eras muy celosa?

Fabiana: — Celosa, controladora, pero además yo hacía lo que quería. Una hija de puta. Después yo me buscaba el espejo, el mismo que yo, que me dejaba a mí. Y yo tenía ego y pensaba que por mi sola presencia se iba a enamorar de vuelta y no, ya fue. Porque siempre había alguno que no me daba bola, porque me los elegía, entonces yo estaba sufriendo siempre atrás de algún pelotudo que no me daba bola. No quería sexo. Yo quería bailar, quería divertirme, no quería deprimirme. Entonces, cada 15 días dejaba de salir y a los 15 días vamos de nuevo. Y así, toda mi vida.