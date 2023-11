Fabiana Cantilo y Cecilia Roth trabajarán juntas en un proyecto artístico: de qué se trata

Fabiana Cantilo y Cecilia Roth

Fabiana Cantilo y Cecilia Roth fueron sin dudas dos de los más grandes amores de Fito Páez, cada una en un tiempo y en etapas diferentes. Aunque con el correr de los años cada uno siguió por su lado el cariño se mantiene intacto, tanto con el cantante como entre ellas. Sin embargo sorprendió verlas juntas trabajando en un nuevo proyecto, tal como se pudo saber a través de las redes sociales.

En su cuenta de Instagram, Fabiana compartió imágenes del backstage de las grabaciones de una nueva película en la que participará junto a Roth. En una de las postales se las pudo ver a ambas abrazadas mientras conversaban con Valeria Bertuccelli, la directora del proyecto, que según se pudo saber, se llama Culpa Cero.

Hasta el momento no trascendieron demasiados detalles de esta nueva producción, pero este puñado de imágenes ya generó gran expectativa en los seguidores de ambas, especialmente al notar las miradas cómplices entre las dos y muchas sonrisas. Incluso, Cecilia compartió en su perfil de Instagram las fotos que había subido Fabiana.

Fabiana Cantilo y Cecilia Roth son parte de una película que está dirigiendo Valeria Bertucelli (Instagram)

Justina Bustos también es parte del proyecto que reúne a Fabiana Cantilo y Cecilia Roth (Instagram)

A través de estas fotos, además, se revelaron a otras integrantes del elenco de la película en cuestión, dado que en una de las imágenes se pudo ver a las artistas junto a Bertuccelli, pero también a Justina Bustos, quien también compartió en su perfil de la red social la postal.

Como es sabido, las historias de Fabiana Cantilo y Cecilia Roth tienen en común a Fito Páez. Este año, y a partir del furor que generó la serie El amor después del amor, se revivió algo de esos caminos cruzados ya que en el proyecto de Netflix quedó de relieve cómo una y otra inspiraron al músico en distintas etapas de su exitoso recorrido artístico. En 2021, y a propósito del lanzamiento del álbum Los Años Salvajes, el músico rosarino dialogó con Teleshow y, a partir de la historia por detrás de la canción “Encuentros cercanos” -incluida en aquel disco- fue consultado si Cantilo fue su gran musa.

Fabiana Cantilo, Cecilia Roth, Valeria Bertucelli y Justina Bustos, juntas en el rodaje de Culpa cero (Instagram)

“No, es una de ellas, muy importante. Se va a enojar cuando escuche esto”, comenzó respondiendo Fito. Y luego desarrolló esa idea, dándole espacio a otras de las mujeres que lo acompañaron en su vida: “Fabi fue la primera. Aunque antes estuvo Silvia Corea, uno de mis primeros romances y muy inspiradora cuando empecé a hacer canciones: le escribí un tema que se llama “Mi primer retrato”, que grabó Lalo de los Santos. Pero Fabi me regala ‘Tres agujas’, ‘Fue amor’, ‘Brillante sobre el mic’... ¡tantas que ni me las acuerdo! Cecilia (Roth) fue gran musa, Julia Mengolini y Celeste (Cid) también, Romi Richi… Todas mis parejas fueron muy filosas en el vínculo, escuchando y tomando decisiones sobre la música”.

En aquel disco de 2021 Fabiana también tiene una participación en la canción homónima, “Los años salvajes”, como voz invitada. “‘Encuentros cercanos’ y ‘Los años salvajes’ son canciones que devienen de la escritura de la biografía. Allí cuento el encuentro con Fabi más o menos como pasó, además de un acercamiento que tuve con un alienígena. En realidad, es un cuento ficcionado, inspirado en la figura esa del tulipán de casi 120 metros de los alienígenas de Inteligencia Artificial de (Steven) Spielberg. Lo primero que me preguntó ella fue: ‘¿Vos creés en los ovnis?’. Y la canción dice: ‘¿Y qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo?’. Es un homenaje a nuestro encuentro y una carta más de amor para Fabi Cantilo”, recordó Fito en diálogo con este medio.

La primera foto de Cecilia Roth y Fito Paez juntos, en 1991 (Instagram)

En septiembre pasado, Cecilia Roth sorprendió a sus seguidores de Instagram al publicar la primera foto que le sacaron a ella junto a Fito Páez, en 1991 y cuando aun no eran pareja. “Encontré la imagen de la primera vez que nos hicieron una foto. Baile de disfraces en José Ignacio. Vos disfrazado de tí mismo y yo de deshollinador. Mi cara oculta, la tuya monalisa que no sonríe sonriendo. Me encuentro con cada cosa en este ordenar pasado que mejor ni hablar”, contextualizó la actriz en la publicación. La instantánea sin dudas llamó la atención de sus 160.000 seguidores en esa red social, que no dejaron de expresar su admiración por ambos.