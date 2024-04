Flor de la Ve recibió un mensaje hot de su marido al aire: su frase sobre Benjamín Vicuña que provocó la reacción de su marido

Flor de la Ve mandó al frente a su marido por una frase que le dedicó a Benjamín Vicuña (Video: Intrusos. América)

Un divertido momento ocurrió en Intrusos cuando Flor de la Ve expuso los celos de su marido, Pablo Goycochea, con nada menos que Benjamín Vicuña. Todo comenzó cuando la conductora comentó con gracia sobre la coincidencia que tuvieron con el actor al encontrarse en la misma obra de teatro, pero su relato no le hizo mucha gracia al odontólogo y se lo hizo saber. Divertida, ella jugó con exponer el mensajito que él le envió y que parecería ser bastante subido de tono.

“Me encontré con un hombre. Lo mejor que me pasó en la noche. Estaba en el teatro”, empezó contando la animadora en el ciclo de América, jugando al misterio.“Yo venía caminando, distraída y me lo choco. Me dice ‘tanto tiempo’. ¿Quién era? Benjamín Vicuña”, contó, mientras lo elogiaba. “Suelto. Estaba divino. Tenía una remera blanca básica y estaba divino”, enfatizó, entre risas.

Pablo Goycochea le dejó un mensaje subido de tono a Flor de la Ve por sus comentarios sobre Benjamín Vicuña

“Me cae súper. Le dije ‘tanto tiempo’. Es tan buen tipo. Amoroso, buena persona”, siguió, mientras hacía una acotación con humor. “No le conté a Pablo que me lo había cruzado. Espero que no esté mirando. Qué grato. Me alegró la noche”, señaló, mientras el resto de los panelistas la seguían en su paso de comedia asegurando que la conductora siempre piropea a la expareja de Pampita y la China Suárez.

Sin embargo, unos minutos después expuso la reacción que tuvo su esposo al escucharla. “Perdón que estoy tentada. Me mandó un mensaje mi marido y veo que lo primero que me dice es ‘tomá Vicuña’”, comentó, mientras mostraba el celular. “¿Qué foto te mandó?”, indagó Laura Ubfal con picardía. En ese momento, Florencia jugó con la posibilidad de mostrar el contenido que le mandó su pareja.

El encuentro de Flor de la Ve con Benjamín Vicuña que provocó los celos de Pablo Goycochea

“Le dije que iba a mostrar el mensaje al aire y él me dijo ‘hacelo’. Así que si vos me autorizás... Pero no lo voy a hacer”, señaló, divertida por la escena de celos del padre de sus hijos con el actor. “Es un chiste. Tampoco vamos a pensar que si yo me lo encuentro a Vicuña en París, sola, haría algo. ¿Yo que soy? Yo no soy la China”, arrojó Flor, picante aludiendo al escándalo de la China con Mauro Icardi.

“¿Tu marido tuvo beneficio por habértelo cruzado a Vicuña? Capaz llegaste prendida fuego”, le preguntó Josefina Pouso a la animadora, mientras Florencia le comentaba que cuando llegó a su casa estaba pendiente del televisor y del automovilismo. “Estaba mirando la Fórmula 1 porque estaban en China”, concluyó, desinteresada.

Florencia de la V contó en Intrusos sobre su encuentro con Benjamín Vicuña (Foto: Instagram)

En septiembre de 2022 Florencia había tenido un llamativo exabrupto cuando en el mismo ciclo elogiaban al chileno. “Qué simpático que es Benjamín”, comentó en aquel momento Virginia Gallardo. “Sí. ¡Y qué seductor!”, la siguió Marcela Tauro, pero fue Flor quien sorprendió con un inesperado comentario. “¿No te dan ganas de chuparle los dientes?”, se despachó, entre carcajadas por su ocurrencia.

Unos días antes, también en Intrusos, se había despachado la conductora al ver el videoclip que grabó el actor con los Pimpinela, donde Benjamín tiene románticas escenas con Lucía Galán. “¡Ay, por favor! ¡Que me llame para hacer un video como la Pimpinela!”, exclamó. “Pero nosotras no lo queremos para cantar, mi amor”, redobló la apuesta Tauro. “La próxima vez que lo vea, voy a buscar un tema para grabar un video”, se despachó la capocómica.

“Uy, ¡qué bien que está Vicuña, che!”, había dicho Florencia cuando vio por primera vez el videoclip que protagonizó el actor junto a la cantante.“Qué bien, qué ojo que tuvo Lucía. ¡Es vivísima!”, concluyó en aquel momento.