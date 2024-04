Tini Stoessel y el significado íntimo de los temas de su nuevo disco “Un mechón de pelo”

Tini - Buenos Aires

El nuevo álbum de Tini Stoessel, es una carta melódica sobre su propio proceso de sanación. Un mechón de pelo, que se puede escuchar en plataformas digitales desde el 11 de abril, se compone de diez canciones inspiradas en los diversos desafíos que la joven afirmó haber experimentado, pasando por obstáculos personales y profesionales.

“Solía causarme mucho pánico no decir algunas cosas. A veces, para tener el valor de hablar, se necesita tiempo. Necesitás procesar. El álbum explica cada punto al que intento llegar. Y quien quiera entenderlo, lo entenderá. Quien no lo haga, no lo hará”, explicó la cantante en una entrevista publicada en la revista Rolling Stone.

Horas después del lanzamiento de su nuevo disco, en la plataforma Apple Music, se puede hallar una pequeña descripción de lo que representa para Stoessel cada una de las canciones. “El disco en sí se basa en un proceso de duelo, comenzando por el shock inicial y terminando en un renacer”, comentó en la plataforma. Además, los “tinistas”, apodo de sus fanáticos, empezaron a compartir en redes sociales las historias detrás de las letras.

Tini publicó "Pa", el emotivo tema que le dedicó a Alejandro Stoessel

Días previos al lanzamiento oficial, Tini publicó tres videos musicales como adelanto del disco. El primero de ellos fue el material del tema “Pa”. Se trata de una canción en la que profundiza íntimamente sus emociones y hace un tributo a su padre, Alejandro Stoessel, quien tuvo graves problemas de salud en marzo de 2022. La cantante explicó que este track es: “La gota que termina de derramar el vaso”.

Y además, comentó: “Nunca en la vida había experimentado tanto dolor y tanta incertidumbre en tan poco tiempo. Fue un shock muy grande porque, de un día para el otro, mi papá casi se muere. Ver cómo todas las personas con sus historias de vida se pudieron identificar con este tema y pudieron dedicarlo, sentir la compañía en un momento que quizás es similar al que están pasando. Y la cantidad de cartas y videos que me han llegado me ha conmovido mucho”.

“Siempre tuve esta personalidad en mi cabeza: si hablaba o contestaba algo estaba mal, iba a ser peor mediáticamente, por lo que me fui guardando muchas cosas. En esta canción, me repito muchas de esas etiquetas y palabras que he escuchado sobre mí y que, aunque las creí, he decidido no seguirlas callando. Tini de hoy, la rubia, hablándole a la Tini del pasado después de cruzar esa puerta, ese límite. En el video queda mucho más claro, pero es ese enfrentamiento: la Tini que se anima a decir y la Tini que está de espaldas todo el tiempo”, explicó la cantante sobre “Posta”, el segundo adelanto que dio del disco.

Alejando Stoessel expresó vía X el apoyó hacia el nuevo lanzamiento de su hija

“Buenos Aires” fue el último adelanto que compartió antes del lanzamiento. Este track resultó ser una de las canciones que más le costó escribir por el cariño que le tiene a la ciudad. En el reportaje que aparece en Apple Music expresó: “Yo nací en Buenos Aires, y crecí ahí. Mi familia, mis amigas y mi casa están en Buenos Aires. Es el lugar que más amo. Desde que empecé a trabajar y salir, esperaba el día para volver a Buenos Aires porque era mi refugio, mi hogar. Me costó 10 años o más volver a sentir esa libertad caminando por sus calles, sin miedo a decir mi verdad”.

“Ángel” fue otra de las canciones que dio que hablar en redes sociales, ya que la artista contó: “A veces, para sanar y entender, hay que volver al pasado”. En este track narra una historia en tercera persona sobre su papá, a quien vuelve a nombrar por: “Todo el amor que le tengo y por lo que vivimos a raíz de un momento en 2008”. “Ángel” narra cómo fue vivir con el estigma de que tenía Stoessel al haber tenido un padre productor de televisión y la supuesta “posición acomodada”. Según contó Tini: “En 2008, él básicamente se tuvo que exiliar del país, y a mí ni siquiera me querían contratar. Después llegó la justicia y, en un casting muy importante, el de Violetta, quedé elegida porque fue una producción europea, no argentina. Es una de las canciones más complejas del disco, en donde toco mi infancia, adolescencia y adultez”.

“Violetta” es una serie televisiva argentina dirigida al público juvenil, producida originalmente por Disney Channel Latinoamérica en colaboración con Pol-ka Producciones. Fue emitida entre 2012 y 2015, con un elenco internacional, Stoessel interpreta el papel principal.

El proceso de producción de Un mechón de pelo nació a partir de los graves problemas de salud que enfrentó Tini en el pasado, tales como depresión y ansiedad. “Miedo”, “Ni de ti”, “Tinta 90″, “Ellas” y “Bien”, completan al disco en este viaje introspectivo a las experiencias personales de la cantante argentina. “Yo sigo un proceso de sanación, pero estoy contando todas esas cosas que conformaron mi pasado. Temas que tenía 15 años sin hablar o que traía desde hace dos años. Me siento preparada para el siguiente capítulo. Veré qué tiene la vida para darme, pero esto es todo lo que tenía ganas de decir y ya está. Me voy, vuelvo a mí”, concluyó para explicar lo íntimo que es su nuevo disco.