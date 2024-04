Santiago del Moro reveló cuándo estarán los resultados de los estudios a Furia: “Ella va a ser la primera en enterarse”

Santiago del Moro habló de la salud de Furia (El club del Moro. La 100)

Durante esta semana, la dinámica en Gran Hermano se vio alterada por la salud de Furia, la participante más popular de esta edición. El conductor Santiago del Moro anunció el martes que la participante tenía que salir de la casa para que le hicieran unos estudios. Esa misma noche, se supo que a la doble de riesgo le habían dado mal los valores en sangre al tratarse una infección urinaria, por lo que debían sacarse las dudas con un nuevo análisis.

El operativo se realizó durante la mañana del jueves, en medio de un fuerte operativo de seguridad para evitar el contacto con el afuera y preservar el aislamiento. Furia reingresó a la casa a las 15.24 y desde entonces, todo lo relacionado con su salud fue informado por la propia participante, que acordó con los médicos que la trataron que nadie iba a publicar información sin su consentimiento. “No puedo hablar mucho, pero de a poco voy a ir tirando cosas”, dijo la joven, ante las reiteradas preguntas de sus compañeros.

Con el correr de las horas, fue revelando más detalles de su situación: “En este momento tengo que pensar en mí, me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. Yo debería estar tirada ahí, pensando que tengo 33 años y que capaz puedo tener cáncer en la sangre”, señaló en un diálogo con Mauro y Bautista, donde reveló cómo logra sobreponerse a la situación. Cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto porque si no te enfermás con dentro. Creo que soy ejemplo hoy de lo que me está pasando. Nada más. Y tengo que esperar 48 horas para saber qué m... tengo”.

Furia reveló antes sus compañeros su preocupación por el resultado de los estudios (Crédito: @NachoRodriOk)

La tan ansiada llegada de Arturo, el perro que ingresó en la casa como hogar de tránsito, quitó por momentos los focos de lo que ocurre con Furia. Pero este viernes, en la emisión de El club del Moro por la 100, el conductor volvió a referirse a la salud de la participante. “Los resultados van a estar entre hoy y mañana. Es una junta médica y van a hablar con Juliana el lunes a primera hora. La primera persona que va a tener el diagnóstico es ella y recién entonces se va a determinar el tratamiento”, señaló el presentador ante la consulta de su equipo.

Del Moro también se refirió al futuro de Furia en el juego, que estará sujeta a “lo que habiliten los médicos o no, más allá de lo que ella quiera. Ella quiere seguir y hasta hoy los médicos han dicho que haga vida totalmente normal”, sumó el conductor, y no quiso profundizar en las palabras de la joven, que había deslizado que podía tener leucemia. “No quiero dar más información de la que dio ella. Cuando habla de leucemia, es cuando le explican el peor de los escenarios. Si llega a ser leucemia, hay muchos tipos”.

El conductor recordó que los problemas con la participante se dispararon cuando “sintió fuertes dolores abdominales y fue al confesionario por una simple infección urinaria”. En relación a la visita de Furia a la clínica Los Arcos, del Moro destacó que le habían realizado “una ecografía y una tomografía. Y eso le dio muy bien. Los otros análisis son cultivos que hay que esperar un tiempo”, explicó sobre la incertidumbre reinante adentro y afuera de la casa. Y sobre la cual la próxima semana empezará a haber un panorama más claro.