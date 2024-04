Yuyito González recordó su entrevista a Javier Milei: “Es más facha en persona”

Yuyito González habló de su encuentro con Milei

En los primeros días del último noviembre, cuando aún Javier Milei era el candidato presidencial de La Libertad Avanza, protagonizó un particular momento durante una entrevista con Amalia Yuyito González en su programa Empezar el Día (Canal Magazine). Al comienzo de la extensa entrevista, la exvedette le agradeció al economista su presencia y lo tomó por sorpresa con sus elogios. “Sos muy simpático, fachero. Qué buena onda que tiene Javier”, dijo ante un entrevistado que solo atinó a agradecer los piropos.

El tiempo pasó, el candidato finalmente fue elegido presidente, y mantuvo una relación amorosa con la humorista Fátima Florez, que finalizaron de común acuerdo hace una semana. Quien volvió a referirse al tema fue la propia Amalia, en una charla con Fernando Dente en Noche al Dente, donde además abrió su corazón y destacó detalles desconocidos de su presente y su pasado.

Al rememorar el encuentro con Milei, González explicó: “Esto fue en mi programa, nosotros lo empezamos el 23 de octubre del año pasado y Milei estaba en plena campaña, ya no estaba yendo a programas, notas, y yo que tengo mis fuentes y mis cosas reservadas, soy periodista y coach ontológica, logré después de un par de llamados que venga a mi programa”.

Respecto de su apreciación, no dudó en afirmar que “es facha en serio, es más facha en persona que en esas versionas loquillas que tiene. ¿Sabés lo que nos sorprendió a todo el equipo? La buena onda con la que vino, después se sacó fotos con todo el mundo”, agregó, en referencia al encuentro en el estudio de Ciudad Magazine.

Yuyito González reveló detalles de la serie de Coppola

En ese momento, el conductor le consultó sobre a quién votó en las elecciones que se realizaron un mes después después de ese encuentro, aunque allí cambió su postura y se mostró reacia a revelarlo: “Lo que tengo a favor en esta vida es que siempre he mantenido mi voto secreto”, sentenció, y luego ahondó en sus pensamientos: “Sinceramente, tengo una tendencia natural de mi personalidad a que todo aquel que está gobernando nuestro país. En un punto yo siento que lo apoyo, sea cual sea, porque no soy una fan de una ideología política, lo quiero es que obviamente nos vaya bien, y le pongo esa parte de mi personalidad siempre tratando de ver lo bueno, esperando lo bueno y, mientras, haciendo”.

En los últimos días el nombre de Amalia González también estuvo en el centro mediático luego del estreno de la serie que refleja la vida de Guillermo Coppola. Ellos fueron pareja durante los ‘80 y fruto de ese amor nació Bárbara. Y este fue precisamente el tema de la discordia. Cabe recordar que en la ficción, uno de los primeros momentos muestra cuando el entonces representante de Diego Maradona le pidió a la vedette que no continúe con el embarazo el curso.

Al darse a conocer las imágenes, ella expresó: “Me impactó tanto que dijeran que Guillermo me pidió abortar. Jamás en la vida me dijo eso él ni yo le dije a él, tampoco me hizo dudar. Fue horrible porque no fue así. Yo lloré por mi hija, no por él”, En la charla con Fer Dente volvió a referirse a ese tema y explicó: “Hace dos o tres atños, cuando me hablaron de la serie de Coppola, no quería que me digan nada, no quería saber nada, no quería leer el guion. De hecho, a Mónica Antonópulos que es la actriz divina y hermosa que me representó la conocí ahora, hace poquito, cuando apareció la serie”, concluyó.