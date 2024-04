Silvia Süller vuelve a la televisión y sorprendió al anunciar su nuevo proyecto

El ícono de los 90 se sinceró con Marina Calabró sobre su futuro laboral (Video: El Observador)

Silvia Süller dejó una huella en el mundo de la farándula argentina. Y aunque hace un tiempo que está alejada del ambiente, la rubia siempre sabe cómo hacerse notar ante los reflectores. Ahora, la exvedette reveló que recibió una imperdible propuesta para sacar a relucir el personaje que supo ser tiempo atrás para una serie próxima a estrenarse. “Tengo firmado confidencialidad”, aseguró, sin dar demasiadas pistas, pero las suficientes para despertar la curiosidad del público.

En diálogo con Marina Calabró en Calabró1079 (El Observador), la rubia fue recordada por su paso en el espectáculo. Ante la consulta de si trabajaría en la televisión como panelista, la expareja de Silvio Soldán se negó rotundamente. “A mí no me gusta ser panelista. Aparte te digo otra cosa. Para mí, ser panelista es de cuarta, jamás sería una panelista de otra persona”, comentó, con un tono serio, a la conductora y a su compañero, Horacio Cabak, quienes se quedaron sin palabras ante su comentario.

“Pero hay panelistas celebrities”, explicó la conductora, pero la rubia no dio el brazo a torcer y señaló que fue una persona bastante importante para la industria y no pensaba rebajarse a eso. “Pero, mi amor, trabajé en varios países, Marianita; saqué un libro, tengo una historia de vida tragicómica. Aparte, la rutina de sentarme siempre en la misma silla, maquillarme, me muero”, lanzó ante la idea de tomar ese rol en un proyecto televisivo.

“Ya que mencionás eso, vos tenés una vida de película, de biopic, de miniserie, y viste que hay una especie de revival de los 90, está súper de moda. Tu gran construcción del personaje que fuiste en los 90 y me imagino que te han propuesto hacer una serie o participar en la de otro”, le comentó Calabró. Y se sorprendió ante los dichos de la hermana de Guido Süller, quien le afirmó que iba a formar parte de un proyecto. “Tengo firmada confidencialidad y ya está pago todo. Es que la última vez que nos vimos no pudimos hablar nada, no te pude contar”, aseguró la entrevistada.

En esa misma línea, Silvia explicó en qué consiste su participación en la serie de la que formará parte: “Me llamaron para ser como un representante, ícono de los 90. En la serie de alguien importante durante una década de nuestro país”. Esto generó inquietud en la periodista, quien no dudó en mencionar la serie que se realizará sobre la vida de Carlos Menem. “¿En la serie de (Leonardo) Sbaraglia? ¿Vas a trabajar con Sbaraglia?”, le consultó Marina, mencionando al actor que interpretará al expresidente. La respuesta fue tan simple como contundente: “ajá”.

Silvia Süller habló de su mala relación con la televisión

Al recordar su época dorada en la pantalla chica, la exmodelo no pudo evitar mencionar lo mal que se portaron con ella. Con el pasar de los años, aseguró que se olvidaron de su nombre y no le dieron su lugar para participar de nuevos proyectos. “Hace 38 años, en marzo los cumplí, trabajando para la televisión, la cual fue muy ingrata conmigo. Jamás me dieron media horita para que la gente se vaya a dormir contenta, divertida, y jamás me dieron lugar. La única vez que estuve fue en 2012, cuando trabajé con Marcelo Polino, ¿te acordás?”, comentó la rubia.

En ese marco, Calabró señaló: “Quizás a un productor no se le ocurre, o está buscando a alguien para encabezar un proyecto de una noche distendida, de público que sale sin red. Viste que la televisión ahora está complicada en temas de costos y una cosa es tener un equipo de diez personas y otra cosa es resolver una franja televisiva con una sola”. Pero Süller fue contundente, y explicó que, después de tanto tiempo trabajando ininterrumpidamente, ella necesita que le paguen. “Me llaman, pero yo no te voy gratis. Ni loca”, aseguró, completamente seria, en su participación telefónica en el ciclo.