Silvia Süller reveló el engaño que sufrió de su exmarido: “Lo encontré con el portero”

La ex vedette recordó un triste suceso que generó la separación de su primer marido (Video: A la tarde, América)

A lo largo de su carrera y de su vida, Silvia Süller encontró el amor en diferentes parejas como Miguel Ángel Zulli y Silvio Soldán, con quienes tuvo a su hija Marilyn y su hijo Christian, respectivamente. Sin embargo, no todas fueron buenas relaciones. En ese sentido, la mediática recordó un incómodo hecho que disparó la separación de su primer esposo, el empresario Jorge Miraglia. Al aire de A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, reveló un detalle de aquella relación que marcó su vida: “Un día llegué a casa y lo encontré con el portero”.

Cabe recordar que, antes de alcanzar la fama y desfilar por los escenarios de todo el país, una joven Silvia Süller vivía con su familia, la cual estaba compuesta por su mamá, Nélida, su papá, Hugo, y sus hermanos Norma, Guido y Marcelo. Pero no todo era color de rosa, cansada por el estricto control de sus padres, la actriz decidió abandonar la casa con su novio, Jorge Miraglia. “Cuando me caso, la verdad que mis padres eran bastante hinchas, severos, me tenían re cortita, hace medio siglo atrás, no reniego mi edad, 10 de febrero del ‘58, voy a cumplir 66 años y no tengo operaciones, pero eran bastante estrictos”, recordó en el programa de América.

Silvia Suller recordó su primer matrimonio (Teleshow)

Desgraciadamente, a partir de esa convivencia, Süller fue descubriendo distintos aspectos de su pareja, los cuales le hicieron replantear su decisión de vivir juntos. Pero todo explotó una tarde cuando ella regresó a su hogar: “Me casé mal. Era bisexual, drogadicto y alcohólico. Me quería ir de casa, y un día llegué y lo encontré con el portero, Miguel Ángel. En ese momento no podías irte porque era abandono de hogar, en vez de cambiar la cerradura y que él quede afuera, me fui yo y perdí todos los derechos”.

A partir de entonces comenzó una lucha legal contra su exesposo. Según contó la exvedette, el hombre buscó la forma de acusarla ante la Justicia por su accionar y hasta le jugó una trampa legal: “Me denunció (por abandono de hogar). Era empresario, tenía dinero. Cuando firmé la separación quedó un renglón mísero, y ahí me pusieron que yo no quería nada. Tenía 20 años”, concluyó la anécdota la hermana de Guido Süller. Así, tras un breve matrimonio que apenas duró dos años, la actriz dio rienda suelta a su carrera. Luego conoció a Miguel Ángel Zulli, con quien tuvo a su hija Marilyn, que tiene 32 años, pero la relación no funcionó. Y finalmente llegó Silvio Soldán, el padre de su hijo Christian, de 28, con quien convivió de 1986 a 1992 y a quien, hasta el día de hoy, sigue recordando como el gran amor de su vida.

La relación entre Silvio Soldán y Silvia Suller (Archivo)

Hace cuatro años, en una charla íntima con Teleshow, la actriz destacó sus sentimientos por el conductor: “Me enganché con él desde el primer día que nos vimos. Fue mi gran amor, y lo va a seguir siendo hasta el día que me muera. Porque el amor sucede solo una vez en la vida. Es verdad que pasaron un montón de cosas y que él me hizo de todo… ¡Vayan a los archivos! Pero yo tengo capacidad de perdonar y el amor es más fuerte que todo”.

Al respecto, la mediática también explicó por qué siguió recordando esa relación con tanto cariño, a pesar del daño que le causó. “Nunca la pude superar. Y es por eso que, hasta el día de hoy, sigo esperando el reencuentro. Yo a Soldán lo conocí en el 86 y me separé hace 27 años ya”, expresó en aquel momento. “Pero la ilusión es lo último que se pierde. Él es un hombre de 84 años que está solo. Y yo también estoy sola. Así que sería bueno que pudiéramos hablar, por lo menos. Porque entre nosotros nunca pasó nada. Éramos una pareja increíble: íbamos a todos lados juntos, nos divertíamos, nos teníamos una fidelidad absoluta… Y de repente, se terminó”, había rememorado por esos días.