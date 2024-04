Mariana Fabbiani recordó la entrevista que le hizo a Nahir Galarza en prisión: “Había mucha tensión en ese cuarto, se te helaba la sangre”

Mariana Fabbiani recordó la entrevista que le hizo a Nahir Galarza en prisión

Esta semana se estrenó el trailer de Nahir, película basada en la historia de Nahir Galarza, quien es la mujer más joven en recibir una sentencia de cadena perpetua en Argentina habiendo sido acusada del asesinato de su novio Fernando Pastorizzo, ocurrido a fines de diciembre de 2017. El film, que podrá verse a través de una conocida plataforma de streaming a partir del próximo 22 de mayo, es un drama de ficción que busca reflejar los hechos desde distintas perspectivas intentando no solo seguir el informe policial sino también explorar las relaciones tóxicas. Algo que, según los creadores de la cinta, derivaron en este infame asesinato.

A mediados de 2018 Galarza fue hallada culpable del asesinato de su novio. Y al año siguiente, la joven dio por primera vez una entrevista en televisión para contar su verdad. La charla la tuvo con Mariana Fabbiani y fue emitida en el programa DDM. De hecho, un fragmento de la misma fue recreado en la película e incluso se vio en su primer adelanto. Ante esto, este jueves la propia Fabbiani decidió hablar de los entretelones de aquella histórica entrevista.

“Hay momentos donde inclusive me veo intentando no confundirme con el personaje. No sentí piedad pero sí reconozco que estas personalidades te dejan muy cargadas. Cuando me fui de esa nota, salí muy angustiada, me fui con una angustia terrible. Tenía hasta una sensación de cuando uno conversa con alguien que es un psicópata y en un punto te hace sentir culpa. Entonces, fue una sensación de confusión la que sentimos. De hecho recuerdo que charlando con uno de los camarógrafos me dijo: ‘Qué divina que es’. Y yo decía: ‘¡Nooo!’. Pero claro, era ese estilo que tenía ella para que en el momento dijeras: ‘¿Es capaz esta persona de haber hecho lo que se dice?”, comenzó contando la conductora del ciclo que actualmente se emite por América.

Nahir" estrena el 22 de mayo en Prime Video.

“Mis herramientas fueron estar lo suficientemente informada sobre la causa y tener presente todo el tiempo quién era ella, qué fue lo que pasó, quién era la verdadera víctima de esto que pasó. Para mi era importante generar un buen clima para que ella hablara. Generar una intimidad para que ella se prestara a hablar, pero con la justa distancia”, aclaró Fabbiani acerca de cómo se preparó para la entrevista.

“Yo iba a conocer a fondo esta persona que había hecho esto. Y a ver si decía algo que no había dicho antes. Y creo que algo de eso pasó. Porque ella hizo unos silencios y hasta te podría decir que se nota en los momentos en los que miente, porque es bastante transparente en su mirada. Pero sobre todo fui sin ánimos de juzgar, porque no era nuestra función, ya había atravesado un juicio y estaba condenada. El motivo era conocer a fondo a esta personalidad: de cómo una chica que tenía su vida ordenada, que vivía con una familia con todas sus necesidades básicas cubiertas, de golpe de un día para el otro es capaz de matar por la espalda a su novio”, analizó la conductora al ser consultada por los panelistas del ciclo.

“Había mucha tensión, tensión que se te helaba la sangre. Tensión, silencio abrumador”, dijo luego para describir el clima con el que se vivió la entrevista, la cual tuvo lugar en la Unidad Penal 6 de Paraná, de la provincia de Entre Ríos.

La entrevista que Mariana Fabbiani le hizo a Nahir Galarza

Días después de aquella entrevista, Teleshow habló con Fabbiani y la periodista reveló lo que significó para ella hacer esa nota. “Es muy interesante y muy difícil hacer una entrevista de estas características, sobre todo cuando se trata de alguien condenado a una perpetua por un homicidio agravado“, aseguró la conductora.

“El objetivo siempre fue el de poder bucear en esa personalidad compleja, tratar de conocerla más, buscar la verdad y no juzgar. Porque en el caso de Nahir, ya hubo un juicio y hay una condena que está cumpliendo. Mi rol no es el de juzgar. Cada uno habrá sacado sus propias conclusiones al escucharla. Acá no está en discusión quién es la asesina y quién es la víctima; lo que uno se pregunta es qué es lo que hace que una chica, que llevaba una vida normal y sin sobresaltos, de repente haga una cosa así”, explicó.

“Ya nos habían confirmado unos días antes que íbamos a tener la entrevista, y como sabía que en cualquier momento podía confirmarse, venía preparándome, leyendo mucho de la causa, el expediente. No quería dejar ningún cabo suelto, y lograr que la entrevista fuera lo más profunda posible. Estudié mucho toda la vida de Nahir, su personalidad, y por ende la vida de Fernando. Por lo tanto llegué muy conmovida a la entrevista porque cuando te pasás estudiando sobre un tema, quedás muy involucrado”, agregó Mariana.