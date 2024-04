El video de Jimena Barón, a los gritos por la plaga que encontró en su casa: “Harta; van a ver quién soy”

La artista volvió a enfrentarse a las palomas que atormentan su hogar (Video: Instagram)

Jimena Barón comenzó una nueva etapa y se mudó a su nuevo hogar junto a familia. Desde hace tiempo que la artista había dado pie a todo lo que conllevaba esta decisión. Si bien todo parecía haberse dado en las condiciones que quería, lo cierto es que se encontró con un problema que la descolocó completamente. “Harta”, expresó al contar de qué se trataba en sus redes sociales.

“Y están ahí, en la lluvia, porque ya tengo mi arma letal. A las 7 de la mañana ya estoy como Doña Florinda saliendo de la ventana con el palo, así que por lo menos me respetan”, expresó la intérprete mientras les explicaba a sus seguidores el gran problema que le supone la presencia de palomas a las afueras de su hogar. “Van a ver quién soy yo, ya van a ver”, añadió, a los gritos, mientras enfocaba a las aves que tanto la atormentan desde que llegó a su nuevo hogar.

Esta no ha sido la primera vez que la actriz se encontró con estos peculiares intrusos. A poco tiempo de habitar el inmueble, se encontró con plumas y heces en el lugar. “Buen día. El caso de las palomas avanza. Ya encontré dónde se meten que es como una canaleta del techo”, explicó La Cobra luego de realizar una exhaustiva investigación en la parte exterior de la casa, lo que le trajo una certeza del origen de estos animales.

Las palomas que invaden el exterior del hogar de la música y no dejan de molestarla (Instagram)

El inconveniente no terminó ahí, ya que Barón se vio obligada a pedir ayuda al ver que no podía deshacerse de ellas fácilmente. “¿Quién joroca trabaja de rajar palomas de canaletas? Ayuda”, escribió junto a una imagen donde dejó constancia de la presencia de estos habitantes insolicitados en su hogar. No dudó en tomárselo con humor, pero lo cierto es que la seriedad del asunto ha comenzado a escalar niveles inesperados que la han llevado a tomar otras medidas.

Pero eso no evitó que la cantante disfrutara de instalarse en el lugar con su novio e hijo, Momo, quienes formaron parte del proceso de renovaciones y mudanza. “Estoy enormemente feliz viviendo algo que pensé que ya no iba a vivir”, señaló, respecto a la decisión de convivir con su pareja como una nueva familia lo cual marcó un antes y después en su relación.

Este comentario revolucionó a los fanáticos, por lo que la influencer dio a conocer cómo lleva su noviazgo. “Hemos dado ese paso, confirmado”, explicó en alusión a la decisión de vivir juntos tras varios años juntos. Incluso, la artista no dudó en aconsejar a sus seguidores sobre el tema, por lo que volvió a hacer uso de las redes sociales.

“Busquen coincidencias en un compañero, no diferencias. Las diferencias son atractivas al principio pero después en la diaria complican y cansan”, comentó la influencer, dando así su secreto para la felicidad en su relación con Matías Palleiro. Aunque no todo se puede ver de color rosa, ya que lo cierto es que señaló que todavía se le complica convivir con una persona más en su hogar. Además de Momo, el deportista tiene unos hábitos bastante peculiares que llegaron a terminar con su paciencia en cierto punto, en especial cuando se trata de la comida. “No queda otra que ser millonarios, tengo miedo”, explicó, entre risas, respecto a la situación.

En paralelo a su vida personal, la música también se encuentra enfocada en su carrera profesional. Ante la insistencia de sus seguidores, la intérprete de La Tonta aseguró que tiene planes para el lanzamiento de una nueva canción. “Mayo”, aseguró en una de sus tantas historias en la plataforma de Instagram.