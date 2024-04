La autocrítica de Fabián Doman tras ausentarse de su programa de América y los rumores de salida

Fabián Doman contó que regresa a su programa tras rumores de renuncia: "Tendría que haber manejado el tema de otra manera”

La abrupta salida del aire de Fabián Doman de su ciclo Buenos Días, América en su emisión del viernes dispararon todo tipo de versiones. El conductor dio una nota a LAM donde aclaró la situación y se responsabilizó de las especulaciones que comenzaron por su ausencia.

“El viernes ya no tenía fiebre. Estaba mal, pero no tenía fiebre”, contó. “Yo tendría que haber manejado el tema de otra manera. Se lo expliqué al canal. Absolutamente. Yo me hago responsable y lo quiero hacer público”, aseguró, mientras contaba el problema de salud que tuvo.

“Una cosa es estar mal, estaba muy mareado y con muchísimo dolor de cabeza y dolor en la nuca. Lo aclaro. Fue por un tema de medicación”, contó el periodista al ciclo de Ángel de Brito.

“Aún en esas circunstancias yo debería haber dicho ‘miren, es ocho y cinco de la mañana, no estoy bien, me siento mal’. ‘Tomé una medicación a la mañana, sigan los chicos que vuelvo el lunes”, señaló, haciendo una autocrítica. “¿Quién armó eso? Yo, al no haber aclarado eso al aire que me hubiera demandado 20 segundos”, expresó.

Fabián Doman, al frente de Buenos días, América habló de su ausencia y la polémica que se desató (Foto: América)

“Estaba en un dolor en la frente y de nuca que da una vez por semana. A veces me da en otras circunstancias y acá me dio justo en ese momento. Después, si me preguntás cómo me llevo con la producción, igual que ustedes y como todo el mundo, hay días que decís ‘qué maravilla’ y otros que no me gusta”, dijo, sobre las especulaciones que hubo.

“¿Irte fue 100% por el estado en el que estabas o había un porcentaje también de enojo con la producción?”, indagó el cronista. “Si yo estoy enojado con la producción, me quedo en el aire y lo discuto cuando termina el programa, como lo he hecho en todos mi programa de televisión 39 mil millones de veces. Y lo haré”, dijo.

“A mí me ha pasado muchas veces que no he terminado programas que comencé por 20 mil razones”, señaló, para reconocer que podría haber accedido a un pedido que le hicieron de “que vuelva en el último minuto para decir que estoy bien”.

El mea culpa de Fabián Doman por todo lo que ocurrió por su salida del aire del ciclo de Buenos días, América (Foto: LAM, América)

“¿Viste la que tiró Pamela David que te llamó ‘Abandoman’?”, le preguntó, sobre el apodo que le puso la conductora. “Me encantó. La voy a llamar. Me enteré hoy. No lo sabía yo, pero me pareció una manera cómica de hablar del tema. Yo lo tomé, fuera de joda, con humor”, aseveró. “¿Por qué no se puede en la vida aceptar algunos errores?”, concluyó.

Ángel de Brito había contado que la situación del periodista no había caído bien dentro de las autoridades de América. “Doman fuera de América. A menos de dos meses del debut y después de las peleas continuas con su producción, el viernes abandonó el aire y hoy ya no volvió a la pantalla”, comentó el periodista en la red social X, donde además aseguró que estaba la posibilidad de sumar a Guillermo Andino como reemplazante del conductor en el ciclo. Incluso, aseveró que Andino había rechazado la propuesta para continuar con su ciclo en A24.

En medio de las versiones y trascendidos por lo ocurrido con la figura del programa, allegados al animador aseguraron a Teleshow que “está totalmente sorprendido” por toda la situación que ocurrió. “El viernes no se sentía bien y por eso se fue del aire. Nunca imaginó que todo iba a escalar de esta manera. Él tiene firmado un contrato y está esperando hablar con las autoridades del canal para resolver la situación”, aseveraron desde el círculo íntimo del periodista a este medio sobre lo que pasó.