Claudia Villafañe habló de sus nietos y el recuerdo de Diego Maradona: “A veces pienso en lo que se está perdiendo”

Claudia Villafañe habló de sus nietos y el recuerdo de Diego Maradona

Este lunes por la noche Claudia Villafañe fue entrevistada en A Todo Ritmo (El Nueve) y habló de todo. Pero el tramo más emotivo de la conversación fue cuando habló del vínculo que lleva con sus tres nietos: Benjamín Agüero Maradona -hijo de Gianinna Maradona y Sergio El Kun Agüero- y Roma y Azul Caldarelli Maradona, nacidas del vínculo que formaron Dalma y Andrés Caldarelli.

“Mi abuelazgo fue cambiando, fueron cambiando las etapas. Benja ya tiene 15, yo fui una abuela teóricamente joven. Hacía muchas más cosas de las que puedo hacer ahora con la más chiquita. Me canso un poco más, pero igual no dejo de hacerlas, por supuesto”, comenzó diciendo la exmujer de Diego Armando Maradona. “Roma es la que quedó en el medio y es muy celosa de Benja. Azul, la más chiquita, no entiende mucho. Y Benja se lo hace a propósito, viene corriendo, me abraza y dice: ‘Es solo mi abuela’. ‘No, no es la tuya sola, es mi abuela también’, le dice ella y ahí empiezan a pelearse. Pero la verdad es que estoy muy contenta con mis tres nietos”, definió Villafañe.

“El primero te marca mucho, es como el primer hijo. El primer nieto es mucho. Presenciar el parto de Gianni, junto con Sergio por supuesto, que estaba ahí, fue algo maravilloso. Y agarrarlo, tenerlo a Benja... Lo disfruté y lo disfruto un montón. Al principio en unas cosas, ahora en otras. Ahora por ejemplo yendo a verlo a fútbol, acompañándolo en los entrenamientos, los partidos, adonde sea... Pongo el GPS y me marca una hora y media, una hora cuarenta de viaje. Y bueno, ahí voy hasta llegar. Pero yo estoy feliz, por supuesto. Alambre y todo. Soy bien hincha”, dijo Claudia acerca de cómo acompaña a Benjamín en sus primeros pasos como futbolista.

Luego le preguntaron si aconseja a sus hijas sobre la maternidad y dice que no interviene tanto. “Les digo, me escuchan algo, pero sé que después les queda algo de lo que les decís. Igual cada papás crían a sus hijos de la mejor manera. Nadie te enseña a ser mamá o papá. Es la experiencia, es el día a día. A algunos les funcionan unas cosas, a otros otra. Nadie sabe cuál es mejor o peor. Uno tiene que ir probando. Mientras sea desde el amor, está todo bien, te podés equivocar. Pero después lo vas a subsanar”, dijo.

Claudia Villafañe

En otro tramo de la charla recordó a Diego con respecto al vínculo que el astro del fútbol mantenía con sus nietos. “Cuando veo lo que está haciendo Benja en el fútbol es cuando digo: ‘Lo que se está perdiendo, lo que se perdió Diego de no poder estar disfrutándolo’. Porque sé que estaría ahí. Cuando Benja jugaba en un club de barrio con compañeros del colegio, estaba. Me acuerdo que al primer partido de Benja mandó a un camarógrafo para que le filme todo el partido. Así que imaginate lo que sería verlo disfrutar tanto ahora”, recordó Claudia.

“A Diego yo lo recuerdo siempre en familia, porque una solo sabe lo que vivió y lo que se vivió en familia, con tus hijos, tus nietos. Benja lo recuerda siempre. Cualquier cosa que ve en un video, viene y me dice: ‘Tata, ¿vos estabas ahí? ¿Te acordás qué pasó, qué no pasó?’. Roma lo vio re poquito pero es como si lo hubiera visto un montón de tiempo, porque lo recuerda siempre y habla de él como si nada”, contó.

Claudia Villafañe en el cumpleaños de 15 de Benjamín Agüero Maradona, su nieto mayor (Instagram)

Los recuerdos materiales de Maradona son motivo de disputa entre los nietos mayores del Diez. Así lo contó Claudia entre risas: “Roma se pelea con Benja porque le dice que las cosas del abuelo las tiene que compartir, porque ella también las quiere. Y a Benja no le sacás nada. Él es muy celoso de las cosas. Si tiene algo del abuelo que se llevó de mi casa, ya es de él. Cuando Roma entienda un poco más, va a querer también cosas de su abuelo. Si Benja me autoriza, le daré algo”.

Por último, contó que la decisión de no mostrar públicamente a Roma y Azul no fue una decisión de Dalma, sino de Caldarelli. “Lo decidió el papá porque son muy chiquitas y por ahí si van con los otros abuelos a la calesita o una plaza, nadie sabe quiénes son. Es para preservarlas. Igual, Roma ya quiere tener un canal de YouTube. Salió a la madre, le encanta”, reveló. “La educación se lo dejo a los padres. Yo deseduco, estoy para malcriar”, cerró Claudia entre risas.