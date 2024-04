Así fue la reincorporación de Fabián Doman a su programa en América TV

Fabián Doman desmintió las versiones de su salida del canal (Video: Desayuno Americano - América TV)

La repentina ausencia de Fabián Doman en Buenos días, América (América TV) generó incertidumbre en la pantalla chica. Luego de que el conductor no se presentara este lunes, un sinfín de rumores circularon respecto a su continuidad al frente del ciclo, que estrenó pantalla hace apenas dos meses. Finalmente, este martes, el conductor reapareció, decidió hablar y disipó todo tipo de dudas.

“Yo debo admitir mi responsabilidad por no comunicar bien mi problema de salud, pero ya se aclaró todo”, señaló el periodista en su breve aparición en A la tarde (América TV), haciendo alusión a las versiones que indicaban que se sintió mal y por eso se fue. Como sus dichos eran un tanto confusos, aprovechó para aclararlos en una conversación al aire que mantuvo con una de sus compañeras del canal, Pamela David, quien conduce Desayuno Americano.

En el pase entre ambos programas, la conductora le dio la oportunidad para dar u versión de los hechos y despejar los rumores. “¡Qué polvareda que levantaste! Toda la televisión habló de este ‘AbanDoman’”, bromeó acerca del desopilante apodo, que se viralizó por todos lados.

Doman se sumó a la conductora y se refirió al particular nombre: “Dudé toda la tarde-noche de ayer, lo debatí con mi mujer, si hoy te mandaba un ramo de flores para saludarte y poner ‘AbanDoman’. Mi mujer y mis hijos me llaman ‘AbanDoman’ ahora. Está buenísimo”, dijo para luego dejar el humor de lado y hablar sobre lo ocurrido seriamente.

El conductor señaló que estaba mal de salud (Desayuno Americano - América TV)

Así, el periodista miró fijo a cámara y se dirigió a los televidentes. “Ayer, hablando con Daniel Vila, le dije que debí haber manejado el tema al aire de otro modo. Cuando uno está mal, o se siente mal, o le pasa algo, como conductor, el capitán del barco, tiene que frenar y decir: ‘Miren, me está pasando esto, me tengo que ir a mi casa’. De mi parte faltó eso”, explicó.

Luego, aseguró que se trataba de “una situación pasajera”, por la que se encontraba tomando medicación, y que “de vez en cuando tiene algunas circunstancias”.

En esa misma línea, el conductor contó cómo lo afectó el tratamiento que recibe: “Tomo la medicación generalmente los viernes a la noche para que, si pasa algo, sea el sábado o el domingo. Entonces tenía un dolor de nuca terrible en la frente. Fue eso”. Según su relato, los efectos de los remedios lo obligaron a salirse del aire abruptamente. “La situación que se generó a partir de ahí fue absoluta y total responsabilidad mía”, agregó.

En una conversación al aire que mantuvo con Pamela David, el conductor detalló por qué abandonó el programa el viernes

Ante lo ocurrido el viernes pasado, Pamela David señaló que pensó que su ausencia en el programa tenía que ver con algunos desacuerdos con los temas que se trataban en el ciclo. Doman negó esta versión y también las difundidas acerca de una posible salida del canal de Palermo. “Tenés la fama hecha”, lanzó la conductora.

Él recogió el guante y admitió que su historial laboral contribuyó a que ocurriera eso. “En los últimos dos años y medio, por circunstancias ajenas o no, la gente debe pensar: ‘Este tipo se va de todos lados’. Intratables, Edenor, Independiente”, señaló el periodista.

“Sé que quien me lo dice no me critica de mala manera, sino que expone una realidad que todo el mundo tiene derecho de pensar. Hay que aceptar la crítica”, concluyó Doman y dio por cerrado el tema.