La insólita atracción que Jimena Barón instaló en la habitación de su hijo: “Jugá todo lo que puedas”

El insólito juego que Jimena Barón instaló en la habitación de su hijo (Video: Instagram)

Tras una semana álgida de información que de algún modo la convocó, luego que su expareja Daniel Osvaldo compartiera un video de 10 minutos pidiendo ayuda y contando que atraviesa un cuadro de depresión y adicciones, Jimena Barón intenta dar vuelta la página y concentrarse en la remodelación de su nueva casa, la que compartirá con el hijo que tuvo con el exfutbolista, Morrison y con su actual pareja, Matías Palleiro.

Acostumbrada a compartir con sus seguidores los avances de la obra y hasta convirtiéndolos en protagonistas en la toma de decisión a partir de encuestas sobre colores, estilos y modelos de los diferentes arreglos que encaró en la vivienda, el sábado por la mañana, la cantante publicó en sus redes sociales un divertido video en el cual mostró que le instaló en el cuarto de su hijo un caño para que pueda bajar desde el entrepiso hasta el suelo. En la publicación también escribió: “Jugá todo lo que puedas hijo, de eso se trata la vida. Deseo que seamos muy felices en esta casa nueva. Tu cuarto está quedando tan espectacular como vos. Te amo infinito”. Luego, en un comentario, agregó: “su carita me mata”.

En las imágenes se los puede ver divertirse tirándose por el caño, familiarizándose con la forma de descender y haciendo bromas, como acostumbran la dupla madre e hijo que siempre están haciendo de las suyas en las redes y en la vida.

Jimena Barón y Momo

La relación con Daniel Osvaldo

“No salgo a ningún lado, no hago nada productivo por mi vida y no me dan ganas a veces ni de levantarme de la cama. No me dan ganas ni de bañarme a veces. Les quiero contar todo esto. ¿Por qué? Y creo que la única manera de la cual yo pueda salir es que realmente se entere la gente de lo que me está pasando. Y como le dije antes: he caído en adicciones muy feas que solo llevan a que mi depresión sea cada vez más grande. Esto me hizo alejarme de gente que me quiso mucho, que me quiere mucho, que yo también quise y que quiero mucho. Eso me hace no tener ganas de ver a mi familia, de no tener ganas de compartir cosas con mis hijos”, dijo Osvaldo en el video que publicó para explicar algunos de sus comportamientos y como aseguró, de algún modo alertar sobre su estado y pedir ayuda.

Luego de las repercusiones de aquellas palabras, la cantante rompió el silencio y compartió un comunicado en sus redes sociales en el que hizo referencia al video de su expareja. “Me hubiese gustado que los chicos sean prioridad y poder protegerlos de todo esto que me entero por el mismo video de Instagram que vieron ustedes”, comenzó la actriz y cantante enfatizando en que no estaba al tanto de la situación.

“Yo no tengo la posibilidad de quedarme en mi casa, esquivando las preguntas que esto genera. Tengo que ir a trabajar, ir a buscar a mi hijo al colegio y llevarlo a hacer deporte. Soy una mamá que a pesar de todas las que pasó (incluyendo problemas de salud mental) se ocupa sola hace 10 años, 24/7 de su hijo”, continuó la artista que ratificó que apoya al exfutbolista frente a la situación que está atravesando y se refirió a su vínculo en el último tiempo: “El papá de mi hijo siempre contó conmigo, siempre estuve y siempre estaré. Y siempre se alejó por decisión propia sin darnos explicaciones”.

Por último, aclaró que está enfocada en cuidar a Morrison en medio de la repercusión mediática que tuvieron las declaraciones de su padre: “Por favor, mi hijo es menor de edad y mi prioridad es que esté bien, que siga con su vida normal, cuidarlo y protegerlo siempre”.